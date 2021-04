CHALLENGE LEAGUE Der FC Wil ist zu Gast im eigenen Stadion Im Bergholz trifft die Mannschaft von Trainer Alex Frei am Samstag um 18.15 Uhr auf Winterthur, das seine Heimspiele in Wil austragen muss. Gianluca Lombardi 09.04.2021, 18.48 Uhr

Der starke Verteidiger Serkan Izmirlioglu (links) fehlt dem FC Wil am Samstag im Derby gegen Winterthur. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Gegen Winterthur müssen für die Wiler Fussballer in der Challenge League Punkte her. Die «Auswärtspartie» am Samstag dürfte ein Vorteil für die St.Galler sein, denn gespielt wird im Bergholz. Die Winterthurer haben keinen tauglichen Rasen im eigenen Stadion, der Schützenwiese.

Die Enttäuschung nach der 1:3-Niederlage beim FC Thun war greifbar in der Wiler Mannschaft. Trotz einer ansprechenden Leistung – wie schon oft in dieser Saison – reichte es am Ende nicht für Punkte. Weil die Wiler ihre vergangenen drei Spiele verloren haben, heisst es wieder Abstiegskampf pur. Noch beträgt der Vorsprung auf Chiasso sieben Punkte.

Die Statistik spricht eindeutig für Wil

Wollen die Wiler den SC Kriens und die Tessiner auf Distanz halten, ist ein Sieg gegen Winterthur alternativlos, weil sich die beiden Tabellenletzten in der 28. Runde direkt gegenüberstehen. Für gewöhnlich sind die Spiele gegen Winterthur eine angenehme Angelegenheit für den FC Wil. Gleich sieben der vergangenen acht Vergleiche im Bergholz entschied der FC Wil gegen die Zürcher für sich.

Die «Heimspiele» in Wil waren für Winterthur bisher alles andere als erfolgreich. Gegen Thun (2:3) und Chiasso (0:1) verloren sie jeweils. Die Statistik spricht jedenfalls für eine weitere Niederlage im Bergholz. Aber Fussball wird nicht auf dem Papier, sondern auf dem (Kunst-)Rasen entschieden.

Alex Frei muss viele Spieler ersetzen

Wils Trainer Alex Frei muss im Derby gleich auf mehrere Akteure verzichten. Jan Kronig und Mergim Brahimi sitzen eine Gelbsperre ab, Serkan Izmirlioglu, Luan Abazi und Argtim Ismaili fehlen verletzt. Vor allem der Ausfall Izmirlioglus ist nicht ohne weiteres zu verkraften. Kaum ein Spieler strahlt in der Wiler Verteidigung eine so grosse Sicherheit aus.

Spätestens im letzten Meisterschaftsviertel ist die Zeit der Ausreden und Alibis vorbei. Es bleibt abzuwarten, wie die junge Wiler Mannschaft den Druck verarbeiten wird. Aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass der FC Wil unter diesen Vorzeichen jeweils mit den besten Leistungen aufwartet.