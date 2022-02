Der FC Wil vor dem Heimspiel gegen Schlusslicht Kriens

Challenge League Der FC Wil vor dem Heimspiel gegen das Schlusslicht: die Suche nach den fünf Prozent Am Dienstagabend treffen die Ostschweizer auf das abgeschlagene Kriens. Die Resultate stimmten zuletzt nicht immer, aber die Entwicklung tut es. Renato Schatz 28.02.2022, 19.20 Uhr

Brunello Iacopetta ist seit zehn Pflichtspielen Cheftrainer im FC Wil. Seine Bilanz: drei Siege, zwei Remis, fünf Niederlagen. Bild: Andy Müller/Freshfocus

Wenn der FC Wil am Dienstagabend den SC Kriens empfängt, treffen Tabellennachbarn aufeinander; der Letzte gegen den Zweitletzten. Wirklich nah beieinander sind die beiden Klubs aber nicht, die Wiler haben 22 Punkte mehr auf dem Konto als Schlusslicht Kriens. Und doch sagt Brunello Iacopetta, Trainer im FC Wil: «Wenn wir nur fünf Prozent weniger geben, reicht es nicht einmal fürs Training.»

Iacopetta weiss um die psychologische Herausforderung. Die Aufgabe am vergangenen Freitag war attraktiver. Seine Mannschaft spielte in Aarau, beim Leader, vor dreieinhalbtausend Zuschauern. Und sie spielte gut. Die ersten 45 Minuten nennt der 37-Jährige «eine der besten Halbzeiten, seitdem ich hier bin». Und:

«Ich weiss nicht, wie viele Mannschaften in dieser Saison im Brügglifeld zeitweise so dominieren konnten, wie wir das taten.»

Die Schussstatistik: 17:15 für Wil. Nach Toren aber: 2:1 für den FC Aarau, der im ersten Durchgang effizienter war und im zweiten besser. Iacopetta spricht wieder von den «fünf Prozent», nur meint er dieses Mal etwas anderes. Etwas, das gar nicht so einfach in Worte zu fassen ist. «Erfahrung», sagt er erst, dann: «Cleverness.» Sie hätten im Trainerteam lange darüber diskutiert, was gefehlt habe in Aarau. «Cleverness trifft es aber am besten. Diese holt man sich mit der Erfahrung.»

Iacopettas Handschrift ist allmählich erkennbar

Nur haben die Wiler bekanntlich die jüngste Mannschaft in der Challenge League. Da gehört es dazu, dass ein paar Prozente fehlen. Ein paar Punkte auch; nach vorne wird nichts mehr passieren. Nach hinten allerdings auch nicht. Was sind also die Ziele in den verbleibenden 13 Partien? Iacopetta sagt: «Wir wollen eine Mannschaft werden, die jedes Spiel gewinnen will.» Taktisch, das hat das Spiel beim Leader gezeigt, ist die Handschrift des Frauenfelders allmählich zu erkennen. Es ist eine zackige Handschrift, eine mit Pressing und Gegenpressing, mit vielen Positionswechseln und hohem Verteidigen.

Diese Schriftzüge sah Iacopetta in Aarau. Es war sein zehntes Pflichtspiel als Cheftrainer im FC Wil. Die Bilanz: drei Siege, zwei Remis, fünf Niederlagen. Und die Entwicklung:

«Wir sind auf einem guten Weg.»

Iacopetta holt 1,10 Punkte pro Spiel

Der Thurgauer Iacopetta stiess Anfang November zum FC Wil, vorher trainierte er Rapperswil-Jona in der Promotion League. Er sagt: «Die Arbeit ist genau dieselbe geblieben. Denn es geht um Fussball.» Heisst: mehr Arbeit. Aber auch ein professionelleres Umfeld. Die Ostschweizer hatten sich zuvor von Alex Frei getrennt. Oder Frei von den Wilern, so genau weiss man das nicht. Frei sammelte als Trainer in Wil in 52 Pflichtspielen 1,13 Punkte pro Spiel. Unter Iacopetta sind es nur unwesentlich weniger: 1,10. Aber diese Zahlen sind, sofern nicht der Abstieg droht, nur sekundär im Klub. Es geht vor allem um die Weiterentwicklung von diesen jungen Spielern. Um die Suche nach diesen fünf Prozent.

«Es wird schwieriger als noch gegen Aarau», sagt Iacopetta über die Partie gegen Kriens, die am Dienstag, um 20.15 Uhr, im Bergholz angepfiffen wird. Die Erwartungshaltung sei anders, das offenbare den Charakter der Spieler. Derweil kehrt ein Charakterkopf zurück: Captain Philipp Muntwiler war nach seinem Platzverweis beim 0:4 in Winterthur zwei Spiele gesperrt. Fehlen wird Kastrijot Ndau, der am Freitag verletzt ausgewechselt werden musste.