Spitzenkampf: Wil-Stürmer Lukembila trifft auf seine alte Heimat

Challenge League Der FC Wil trifft im Spitzenspiel auf Lausanne-Sport – und Wil-Stürmer Josias Lukembila auf seine Vergangenheit Josias Lukembila wuchs in Lausanne auf, wurde dort zum Fussballer – konnte sich im Ineos-Team Lausanne-Sport aber nicht durchsetzen. Mit dem Challenge-League-Leader FC Wil kehrt der 23-Jährige nun heute Abend in das «Stade de la Tuilière» zurück. Der Offensivspieler erzählt, was ihm das bedeutet. Ralf Streule Jetzt kommentieren 30.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Josias Lukambila tritt seit rund 13 Monaten im Wiler Dress an – hier vor einigen Wochen gegen Yverdon.

Josias Lukembila trägt auf seinem FC-Wil-Trikot die Nummer neun. Eigentlich nicht der Rede wert – bei ihm aber eben doch. Denn wer am

9. 9. 1999 zur Welt kam, dürfte sein Leben lang eine Vorliebe für die Neun haben und sich kaum mit einer Elf oder Acht auf dem Rücken zufrieden geben. Oder war das mit der Trikotnummer am Ende ganz einfach Zufall? «Die Nummer war frei – da habe ich nicht gezögert», sagt der 23-Jährige an einem regnerischen Morgen im Bergholz. Dann lacht er herzlich. Vieles habe sich in Wil halt glücklich gefügt.

Gut ein Jahr ist es her, dass der schweizerisch-kongolesische Doppelbürger von Lausanne-Sport in die Ostschweiz wechselte. Er verkörpert gewissermassen den Aufschwung, den der FC Wil seither in der Offensive erlebte. Zehn Mal traf der Linksfüsser in der vergangenen Saison, zweimal seit diesem Sommer – und vielleicht ja auch heute Abend in jener Stadt, in der er aufwuchs. Der FC Wil trifft auf Lausanne, und Lukembila auf viele Freunde aus der Jugendzeit. Auf dem Feld wird er zum Beispiel Anel Husic vor sich sehen, den Verteidiger, den er aus der Sélection Vaud bestens kennt. Es wird Lukembilas erstes Spiel gegen Lausanne-Sport. «Das wird seltsam», sagt er.

Wil im Spitzenkampf gegen ein «geläutertes» Lausanne-Sport Waadtländer setzen auf mehr Lokalkolorit «Spitzenkampf!», so jubelt der FC Wil auf seiner Homepage. Wenn die Wiler heute Abend ab 20.15 Uhr im Stade de la Tuilière auf das punktgleiche Lausanne-Sport treffen, sind aber die Rollen klar verteilt. Hier die Wiler, die weiter mit einem Budget von etwa dreieinhalb Millionen Franken auskommen müssen. Dort der Super-League-Absteiger, der sich den direkten Wiederaufstieg zum Ziel gesetzt hat und mit rund 10 Millionen Franken arbeitet. Der FC Wil rechnet vor: Alleine Toichi Suzuki, Anel Husic, Alvyn Sanches, Elton Monteiro und Goduine Koyalipou sind auf dem Transfermarkt gleich viel Wert wie alle Wiler Spieler zusammengerechnet. Seit dem Abgang Cissés ist Lausanne eigenständiger Mit dem Abstieg haben sich also die Ambitionen des vom britischen Chemiekonzern Ineos alimentierten Teams nicht verkleinert. Was sich hingegen verändert hat, ist die Ausrichtung des Klubs. Ineos hat sich mit dem Abgang des bei Fans unbeliebten Sportchefs Souleymane Cissé stärker aus den sportlichen Entscheiden zurückgenommen, finanziert den Klub aber weiterhin. Lausanne funktionierte zuletzt sehr stark als Tochterklub des Ineos-Klubs Nizza. Seit den Umstrukturierungen im Sommer sei es wieder eigenständiger geworden, sagte Vizepräsident Vincent Steinmann kürzlich in Westschweizer Medien. Mit dem Waadtländer Ludovic Magnin ist auf der Trainerposition das Lokalkolorit zurück – und auch auf dem Feld sind wieder mehr Junge aus dem eigenen Nachwuchs anzutreffen. Der FC Wil könnte heute Abend mit einem Sieg im Stade de la Tuilière die Führung ausbauen, wäre aber bei einer Niederlage schnell wieder im Mittelfeld der Challenge League angelangt: Der Vorsprung auf den achten Rang beträgt nur acht Punkte. (rst)

In der Super League nur zu Teileinsätzen gekommen

Der Offensivspieler ist Lausanner durch und durch, er wurde dort geboren, wuchs im Quartier Chailly-sur-Lausanne mit drei Geschwistern auf, mit angolanischem Vater, der Mutter aus der Republik Kongo – die beiden kamen Anfang der 1990er-Jahre in die Schweiz. Früh schaffte er es ins Team Vaud, das Nachwuchsprojekt, dem ein guter Ruf vorauseilt. Während der Lehre als Logistiker bei den SBB lief der Fussball noch nebenher, dennoch schaffte es Lukembila bald in die Nähe der ersten Mannschaft, die 2020 gerade in die Super League aufgestiegen war. Fünf Super-League-Auftritte hatte er – die Umstände waren aber schwierig. Im vom britischen Konzern Ineos alimentierten Klub lag ein Fokus auf ausländischen Talenten, auf Spielern unter anderem vom Partnerverein Nizza (siehe Infobox oben).

Also war er im Sommer 2021 froh um die Anfrage von Wil. Jan Breitenmoser, Wils Sportchef, macht aber klar, dass man nicht etwa einfach einen übrig gebliebenen jungen Fussballer holte. Vielmehr seien die Ostschweizer schon zuvor interessiert gewesen am damaligen Schweizer U20-Nationalspieler. Breitenmoser sagt:

Jan Breitenmoser, Sportchef FC Wil. Bild: FC Wil

«Josias Lukembila wird auf den ersten Blick unterschätzt, weil er technisch vielleicht nicht gleich elegant wirkt wie andere – aber seine Physis und sein Durchsetzungsvermögen sind überragend, da hält er auch in Testspielen gegen Super-League-Klubs bestens mit.»

Lukembila selbst sagt, dass er lange Zeit mit seiner Schüchternheit zu kämpfen gehabt habe, dies aber im Team Vaud nach und nach abgelegt habe.

Wil feiert in Yverdon Anfang August einen Sieg und die Tabellenführung. Mittendrin Josias Lukembila. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Zurück nach Lausanne? – «Eher nicht»

Beim Akklimatisieren in Wil half ihm sein Sturmpartner Sofian Bahloul aus Frankreich, mit dem er sich nicht nur auf dem Platz gut versteht. Oder Stéphane Cueni und Timothie Zali, die ebenfalls eine Vergangenheit im Lausanner Nachwuchs haben.

Dass im Sommer weder Bahloul noch Lukembila den Sprung in die Super League schafften, überraschte viele. Womöglich verhinderte die Wiler Schwächephase am Ende der Saison die Transfers. Das grundsätzliche Interesse von grösseren Vereinen sei aber da, das habe sich im Winter-Transferfenster gezeigt, sagt Breitenmoser. Inzwischen hat Lukembila einen Vertrag bis 2025 unterschrieben.

«Wenn die Chance auf einen guten Wechsel in die Super League da ist, werde ich sie aber sicher packen.»

Wäre es eine Option, zurück nach Lausanne zu wechseln? «Eher nicht», sagt er. Der Wechsel nach Wil habe ihm gezeigt, dass ihn neue Erfahrungen auch als Fussballer weiter bringen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen