Challenge-League Der FC Wil steht vor einem unverhofften Spitzenkampf – und rechnet im Winter mit wenigen Wechseln Der FC Wil kann heute ab 18 Uhr im Heimspiel gegen Stade Lausanne Wintermeister werden. Riecht’s bei den Ostschweizern gar nach Aufstieg? Der Präsident Maurice Weber gibt sich zurückhaltend. Stadionpläne für einen allfälligen Aufstieg sind aber in der Schublade. Ralf Streule Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Der FC Wil (mit Josias Lukembila) und Stade Lausanne-Ouchy (mit Mohamed Abdullah): Im ersten Aufeinandertreffen der Saison verloren die Ostschweizer in Lausanne 1:2. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Wer am Anfang der Saison gefragt worden wäre, hätte wohl auf Lausanne und Aarau getippt. Doch es sind mit Leader Wil und Stade Lausanne-Ouchy zwei Unverhoffte, die am lautesten an die Super-League-Türe klopfen. Wer von den beiden etwas lauter klopft, wird sich am Samstag ab 18 Uhr im Wiler Bergholz zeigen. Leader Wil empfängt die zweitplatzierten Romands: Es ist das letzte Spiel der Hinrunde, die Ostschweizer kämpfen dabei um den ersten Wintermeistertitel in der Challenge League überhaupt. Ein Unentschieden wird reichen, um als Leader in die Winterpause zu gehen.

Und die Frage steht im Raum: Was ist für die Wiler in dieser Saison möglich? Das Thema Aufstieg nimmt man weiter gelassen, wie Präsident Maurice Weber sagt. Er sagt:

«Wir haben keinen Druck und schauen, was Ende Saison herausschaut.»

Präsident Maurice Weber: «Grundsätzlich wollen wir das Team zusammenhalten, bei guten Angeboten kann es natürlich Ausnahmen geben, sofern es für alle Beteiligten stimmt.» Bild: Michel Canonica

Und weiter: «Bei einem jungen Team kann es auch einmal Rückschläge geben, das müssen wir uns gewahr sein.» Was er, natürlich, nicht hoffe.

Laut Weber ist kein Wiler Ausverkauf geplant

Dennoch ist klar, dass man sich beim FC Wil im Hintergrund für das Szenario Aufstieg vorbereitet. Die Super-League-Lizenz muss im Februar eingereicht sein – und tatsächlich sind Projekte aufgegleist, die das Stadion auf Super-League-Tauglichkeit bringen würden. Zusätzliche Sitzplätze wären geplant auf der Haupttribüne und den Stirnseiten, Medienplätze müssten ebenso ausgebaut werden, so Weber. Die kürzlich von der Liga nach unten angepassten Stadionvorgaben helfen dem FC Wil – die Ostschweizer selbst waren treibende Kraft bei dieser Anpassung des «Stadionkatalogs». Was gemäss Weber unabhängig von der Ligazugehörigkeit vorangetrieben wird, ist die Überdachung der Gegentribüne sowie die Installation einer stärkeren Lichtanlage. Beides soll während der Rückrunde umgesetzt werden.

Eine andere Frage wird sein, was nach der starken Hinrunde in personeller Hinsicht passieren wird im Winter. Stehen die Super-League-Klubs Schlange, um Stammkräfte abzuwerben? Wie zum Beispiel Goalie Marvin Keller, Aussenverteidiger Michael Heule, Mittelfeldmotor Kastrijot Ndau oder die Offensivspieler Sofian Bahloul oder Josias Lukembila? «Grundsätzlich wollen wir das Team zusammenhalten, bei guten Angeboten kann es natürlich Ausnahmen geben, sofern es für alle Beteiligten stimmt», sagt Weber.

«Die Spieler sehen auch in Wil Perspektiven»

Der Präsident geht davon aus, dass die Abgangsgelüste der Spieler im gut funktionierenden Team mit Aufstiegschancen nicht gleich gross sein werden wie in anderen Jahren. «Die Spieler sehen auch in Wil Perspektiven und sie müssen sich gut überlegen, ob sie in der Super League auf der Bank sitzen oder bei uns Stammspieler sein wollen.»

Mit Sicherheit werde man aber nicht aufgrund der Aufstiegsaussichten im Winter weitere gestandene Spieler verpflichten. Da bleibe sich der FC Wil treu: Wenn Spieler dazustossen sollten, wären es in der Tendenz junge Fussballer, die man besser machen wolle. Das Team zusammenhalten, so lautet also die goldene Regel. Genau diese Konstanz ist für Weber mit ein Grund für den Wiler Höhenflug. «Erstmals in den vergangenen Jahren hatten wir im Sommer nur wenig Aderlass», sagt er. Dazu sei gekommen, dass man in der sportlich nicht mehr entscheidenden Rückrunde im Frühling 2022 viel Zeit gehabt habe, eine gute Auswahl an Spielern zu treffen. Von einem «Fokus auf charakterlich starke Fussballer» spricht Weber – das habe den jetzigen Teamspirit begünstigt.

Begegnung zweier höchst unterschiedlicher Klubs

Im Spitzenspiel geht es für die Wiler auch darum, ihre Ungeschlagenheit in Meisterschaftsheimspielen zu wahren. Das Team von Brunello Iacopetta besiegte zuhause bisher jeden Ligagegner, bis auf den FC Thun, der beim 1:1 einen Punkt aus dem Bergholz entführte. Stade Lausanne-Ouchy dürfte aber ein unbequemer Gegner werden. Und ein bisschen geht es im Aufeinandertreffen auch um den Vergleich zweier höchst unterschiedlich aufgestellter Vereine. Hier die Wiler, denen ein Aufbau mit Nachwuchsspielern vorschwebt. Dort Stade Lausanne-Ouchy, das vom armenisch-schweizerischen Multimillionären Vartan Sirmakes alimentiert wird, dem Mitgründer der Uhren-Nobelmarke Franck Muller. Und wo der eine oder andere Spieler Erfahrung aus den zwei obersten französischen Ligen mitbringt.

Schon vor dem letzten Hinrundenspiel ist für den FC Wil sicher: Nie seit der Einführung der Zehnerliga 2012 hat er in der Hinrunde so viele Punkte geholt, nämlich 33. Was die Tore anbelangt, gilt es aber, einen Rekord noch zu brechen. 2012 nämlich stand Wil nach der Hinrunde hinter Aarau auf Platz zwei mit 32 Punkten und 37 Treffern – ein Treffer fehlt den Wilern, um diese Hinrundenmarke zu egalisieren.

