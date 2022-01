Challenge League Der FC Wil kommt mit vollen Batterien aus der Winterpause – und bald auch mit einem neuen Stürmer? Der Klub aus der Challenge League startet in die Vorbereitung für die Rückrunde. Mit nahezu demselben Team. Kleine Veränderungen gibt es dennoch. Und wird es vielleicht noch geben. Renato Schatz Jetzt kommentieren 04.01.2022, 18.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Gastspiel in Lausanne vor zwei Wochen verloren die Wiler 1:2. Anschliessend hatten sie zwei Wochen frei. Bild: Laurent Gillieron/Keystone

Brunello Iacopetta, der Trainer des FC Wil, hat gemäss «transfermarkt.ch», der Website also, die alle Zahlen im Fussball zu kennen scheint, noch einen Vertrag bis Sommer 2022. «Das stimmt nicht», sagt der 37-Jährige im obersten Stock der Haupttribüne des Bergholzstadions. Er sagt:

«Er läuft bis 2023, mit Option auf ein weiteres Jahr.»

Iacopetta weiss, wie seine Zukunft aussieht. Langfristig, und auch kurzfristig. Ein Trainingslager etwa ist nicht geplant, dafür ein Teamevent in den Bergen. Und Testspiele. Am 11. Januar gegen die Grasshoppers, am 15. gegen Dornbirn und am 22. gegen den FC Zürich. Am 30. Januar startet dann die Rückrunde. Wil empfängt den Leader, den FC Vaduz. Auf diese Aufgabe bereiten sich die Wiler seit gestern vor.

Vier Spieler positiv auf das Coronavirus getestet

Am Mittag wurden die insgesamt 36 Staffmitglieder und Spieler auf das Coronavirus getestet, mit Schnelltests. Vor der ersten Einheit mussten sich dann vier Spieler in Isolation begeben, ihre Tests waren positiv. Um welche Spieler es sich handelte, wollte der Klub nicht kommunizieren. Er verwies auf den Persönlichkeitsschutz und wartet nun auf die Resultate der PCR-Tests. Auch auf ihre körperliche Leistungsfähigkeit wurden die Spieler geprüft. Diese dürfte etwas tiefer sein als noch vor zwei Wochen, als der FC Wil die Vorrunde mit einer 1:2-Niederlage bei Lausanne-Ouchy abschloss. Denn Iacopetta sagt: «Ich habe den Spielern gesagt, sie sollen frei machen.» Keine Trainingspläne also, keine Läufe. Doch die Mannschaft sei körperlich «stabil», es sei nicht so, dass man in zwei Wochen seine ganze Fitness verliere.

Verlieren wird Iacopetta, Stand jetzt, keinen seiner Spieler. Zwar gibt es das eine oder andere Angebot. Abgeben wolle man im Winter aber niemanden. Dafür aber einen Spieler dazuholen, einen Stürmer. «Hinter Silvio haben wir keinen.» Auch trainiert Luan Abazi, der für die zweite Mannschaft der Wiler in der 2. Liga interregional in sieben Einsätzen elfmal traf, weiterhin mit. Neu im Training ist Emir Tombul. Der Türke, seit gestern 21, ist Innenverteidiger. Und weit gereist. Tombul spielte einst bei GC im Nachwuchs, dann in Portugal, Belgien und den USA. Nun versucht er sich im FC Wil. Vorerst als Testspieler.

Der Captain bleibt wohl ein weiteres Jahr

Philipp Muntwiler Bild: Ralph Ribi

Eine weitere Personalie: Philipp Muntwiler. Der Vertrag des Captains läuft zwar aus, verlängert sich aber bei einer gewissen Anzahl Spiele. Der 34-Jährige wird sehr wahrscheinlich auch nächste Saison für den FC Wil auflaufen.

Für einen Klub also, der für ungeahntes Spektakel sorgt. Bei keinem anderen Challenge-League-Team fallen derart viele Treffer. Die 35 erzielten Tore sind Bestwert, die 35 kassierten werden nur von Kriens überboten. «Eigentlich wollen wir dieses Spektakel ja», sagt Iacopetta. Eigentlich. Es gebe noch viele Bereiche, an denen seine Mannschaft arbeiten müsse. Über die Festtage hat auch er an sich gearbeitet. Oder anders: an seiner Diplomarbeit. Im Sommer schliesst Iacopetta die Uefa-Pro-Lizenz ab.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen