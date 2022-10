FC Wil: Hält die Heimstärke auch gegen Schaffhausen?

Challenge League Der FC Wil empfängt Hakan Yakins Schaffhausen – und muss dabei auf seinen Captain verzichten Der FC Wil ist heute im Bergholz gegen den kriselnden FC Schaffhausen Favorit. Während Captain Philipp Muntwiler gesperrt fehlt, wird Trainer Brunello Iacopetta wohl wieder an die Seitenlinie zurückkehren. Ralf Streule 28.10.2022, 05.00 Uhr

Philipp Muntwiler, hier beim 1:0 gegen Lausanne-Sport, fehlt am Freitagabend gegen Schaffhausen. Bild: Martin Meienberger/freshfocus

Der FC Schaffhausen mit Trainer Hakan Yakin ist heute ab 20.15 Uhr im Wiler Bergholz zu Gast. Während es für die Ostschweizer in der Lidl-Arena um den Verbleib in der Spitzengruppe geht, hoffen die Schaffhauser darauf, aus ihrer Mini-Krise zu finden. Yakins Team, in der vergangenen Saison noch Aufstiegsbarrage-Teilnehmer, hat zuletzt nicht mehr gewinnen können. Aus den vier vergangenen Spielen nahmen die Schaffhauser nur zwei Punkte mit.