FC Wil: Kastrijot Ndau ist zum Schlüsselspieler geworden

Challenge League Der Aargauer, der gegen den FC Aarau gewinnen will: Kastrijot Ndau ist zum Wiler Schlüsselspieler geworden Am Sonntag um 14.15 Uhr trifft der FC Wil daheim auf Aarau – für Wils Kastrijot Ndau ist es eine besondere Begegnung. Der Mittelfeldspieler hat Wurzeln im Aargau, spielt seit 2019 für Wil. Und ist unterdessen mit der beste Passgeber der Liga. Nik Dömer 11.11.2022, 18.42 Uhr

Wils Kastrijot Ndau im Cupspiel gegen den FC Sion. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Mitte Oktober, es läuft die 79. Minute der Partie zwischen dem FC Wil und Lausanne-Sport: Der Spieler mit der Nummer 20 legt sich rund 20 Meter vor Torhüter Thomas Castella den Ball zurecht und knallt das Leder darauf unhaltbar in die rechte Ecke. Die Wiler gewinnen dank diesem Treffer das wichtige Spiel. Kastrijot Ndau ist seit drei Jahren schon Teil des Wiler Teams – so stark wie in dieser Hinrunde hat er das Wiler Spiel aber selten geprägt.