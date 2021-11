Challenge League Brunello Iacopetta ist zurück in Wil und neu im Profifussball: «Ich kritisiere meine Spieler nicht, ich fordere sie» Der 37-Jährige hat letzte Woche Alex Frei als Cheftrainer bei den Ostschweizern abgelöst. Er will Ballbesitz. Und erzählt von seiner Begegnung mit Carlo Ancelotti. Renato Schatz Jetzt kommentieren 18.11.2021, 18.15 Uhr

Brunello Iacopetta absolviert gegenwärtig die Uefa-Pro-Lizenz.

Bild: Michel Canonica

«Zeichner/in EFZ gesucht!» steht auf einer Werbebande über der Gegentribüne im Bergholzstadion in Wil. In weissen Buchstaben auf grünem Grund.

Zeichner, das war Brunello Iacopetta einmal. Vor 20 Jahren hatte er sich ausbilden lassen. Später bildete er selber aus, Lehrlinge. Auch grün und weiss war Iacopetta schon einmal. Als er zwischen 2012 und 2020 verschiedene Nachwuchsmannschaften im FC St.Gallen trainierte. Zuletzt die U21, ehe er mit dem FC Rapperswil-Jona erstmals eine erste Mannschaft verantwortete. Seit letzter Woche trägt der 37-Jährige wieder Schwarz und Weiss, bildet aber noch immer aus. Iacopetta ist der neue Trainer des FC Wil. «Wieder», weil Iacopetta vor über zehn Jahren Wiler Junioren trainierte.

Eine Werbebande mit der Aufschrift «Challenge-League-Trainer gesucht!» brauchte der FC Wil nicht zu anzubringen. Nur wenige Stunden, nachdem bekannt wurde, dass Alex Frei nicht mehr Trainer ist, war bereits klar, dass Iacopetta übernimmt. Frei hat ihm einen Brief geschrieben und Glück gewünscht, Iacopetta hat sich am Telefon bedankt.

Schon als Teenager wie ein Trainer gedacht

«Es ist schon geil», sagt Iacopetta, als er auf die Werbebande angesprochen wird. Es ist, als sei da noch immer ein Staunen, dass er jetzt Trainer einer Profimannschaft ist. Dabei hatte es sich abgezeichnet. Iacopetta wuchs in Frauenfeld auf, wo er manchmal mit orangen Töggeli zum Fussballplatz kam, um mit anderen Übungen zu machen. Er machte «zwei, drei» Spiele für den FC Frauenfeld in der 1. Liga, weil er mit den Beinen ein passabler Fussballer war, aber im Kopf längst Trainer. Dann, im zweiten Lehrjahr, wurde Iacopetta Juniorentrainer in Frauenfeld, wo er noch immer wohnt, mit seiner Frau und den drei Kindern. Eine Familie zu haben, das bedeutet auch: Verantwortung tragen. Als der FC St.Gallen ihm 2015 eine Festanstellung anbot, zögerte Iacopetta. Er sagt: «Das Fussballbusiness ist kurzlebig.» Doch er nimmt das Angebot an, weil ihn der FC St.Gallen ihn unbedingt behalten möchte.

Iacopetta hat noch immer einen guten Ruf im Verein. Er gilt als detailverliebter Trainer. Einer sagt, er habe es immer allen Recht machen wollen. Und sich dadurch ein wenig verloren. Er sagte ihm: «Brunello, du musst nicht auch noch Tickets verkaufen und die Kameras aufstellen.» Manchmal sei er «zu lieb» gewesen. Iacopetta sagt:

«Ich kritisiere meine Spieler nicht, ich fordere sie einfach.»

Was er von seinen neuen Spielern fordert, ist vor allem Ballbesitzfussball. Das gibt zu tun, denn in der Challenge League hat keine Mannschaft weniger Ballbesitz als die Ostschweizer. Iacopetta besteht auf diese Art von Fussball, unabhängig vom Spielermaterial. Er sagt: «Beim FC Wil wollen wir die Spieler besser machen und dabei die Resultate nicht aus den Augen lassen.» Spieler besser machen, das funktioniere vor allem, wenn sie den Ball hätten.

Wenn Iacopetta dann von Pep Guardiola spricht, dann ist einem, als zitiere jemand einen bekannten Philosophen. Manchmal schaut er sich auf Youtube Interviews von Trainern an. Einige hat er auch schon besucht. Carlo Ancelotti zum Beispiel. «Drei Worte hat er mit mir gesprochen», sagt Iacopetta, der ebenfalls Italienisch spricht, weil die Eltern aus Italien stammen. Ancelotti dürfte kaum Notiz nehmen von Wils Auswärtsspiel am Samstagabend, 18 Uhr, in Vaduz. Iacopetta findet es trotzdem «geil».