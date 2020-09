Der neue Trainer von Waldkirch-St.Gallen gibt sich nicht zufrieden mit der Playoffqualifikation: Armin Brunner und der nächste Schritt

Die NLB-Frauen des Unihockeyclubs Waldkirch-St.Gallen starten ebenfalls am Samstag in die neue Spielzeit. Gegner ist um 16 Uhr auswärts Rümlang-Regensdorf. Nicht mehr an Board ist die langjährige Teamstütze Iris Bernhardsgrütter. Dafür konnte mit Pavlina Vacinova eine treffsichere Angreiferin gewonnen werden. Am Sonntag bestreiten die St.Gallerinnen – ebenfalls auswärts – den Cup-Sechzehntelfinal gegen Zulgtal aus der 1. Liga. (nab)