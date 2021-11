CHallenge League Brunello Iacopetta übernimmt den Ausbildungsverein Wil Der FC Wil bildete immer wieder Talente aus – nicht nur auf dem Platz. Dafür gibt es zahlreiche Belege. Kommt ein weiterer hinzu? Renato Schatz 09.11.2021, 20.44 Uhr

Brunello Iacopetta kennt den Ostschweizer Fussball bestens. Bild: Hanspeter Schiess

Mit Brunello Iacopetta verpflichtet der FC Wil einen Trainer, der den Verein bereits kennt. Der 37-Jährige war zwischen 2009 und 2012 Jugendtrainer bei den Wilern. Anschliessend betreute Iacopetta mehrere U-Auswahlmannschaften im FC St.Gallen, während zwei Jahren auch die U21. Daraufhin, im Spätsommer 2020, übernahm er den FC Rapperswil-Jona. Diesen verlässt er nun.

Iacopetta kennt den Ostschweizer Fussball also bestens. Jan Breitenmoser, Sportchef im FC Wil, sagt deshalb, dass Iacopetta die «Philosophie des regional verankerten und national erfolgreichen Ausbildungsvereins» weitertrage.

Ein Ausbildungsverein war der FC Wil auch für Trainer. Christian Gross, Marcel Koller, Hanspeter Latour und Uli Forte standen im Bergholzstadion einst an der Seitenlinie. Ihre Namen waren damals noch nicht bekannt. Sie wurden es aber später. Auch dank dem Engagement in Wil. Im vergangenen Jahr nutzte Ciriaco Sforza Wil als Sprungbrett. Der 51-Jährige leistete gute Arbeit, gerade mit den jungen Spielern. Und unterschrieb in Basel einen Vertrag.

Der FC Wil war immer wieder in den Schlagzeilen

Der Ruf der Wiler hat allerdings gelitten. Der Verein war mehrfach in Händen dubioser Geschäftsleute. Zuletzt zwischen 2015 und 2017, als ein türkischer Industrieller 20 Millionen Franken verprasste. Ausserdem geriet der Klub in die Kritik, weil sich Präsident Maurice Weber im Mai rassistisch geäussert hatte. Weiter ist aus dem Umfeld des Klubs zu hören, dass Alex Frei auch deshalb nicht mehr Trainer ist, weil es menschlich nicht mehr passte. Dem Klub haftet noch immer etwas Rastloses an. Er beschäftigte seit Oktober 2014 insgesamt 14 verschiedene Trainer. Die Gegenwart hiess aber immer Challenge League, seit 2004.

So wird sie auch weiterhin heissen. Der Vorsprung auf den Abstiegsplatz beträgt elf Punkte. Auf den Barragerang fehlen zwar nur sechs Punkte, jedoch sind viele Ligakonkurrenten mit einem besseren Kader ausgestattet. Die Verantwortlichen des FC Wil betonen regelmässig, dass sie über das kleinste Budget der Challenge League verfügen. Man ist weiterhin ein Ausbildungsverein. Auch auf dem Trainerposten? Iacopetta, schreiben die Wiler im Communiqué, habe man «seit mehreren Jahren auf dem Trainerradar» gehabt. Fehlende Diplome hätten eine Anstellung aber verunmöglicht. Weil Iacopetta derzeit die notwendigen Ausbildungen absolviert, stehe einer Verpflichtung nun nichts mehr im Wege. Ob er irgendwann auch so einen grossen Namen hat wie Gross, Koller, Latour oder Forte?