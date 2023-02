Handball. Brühl neuer NLA-Leader und im Playoff-Halbfinal

Handball Trotz kuriosem Spielverlauf – Brühlerinnen übernehmen die Tabellenspitze Dank des 34:26-Erfolgs bei GC Amicitia Zürich und dem achten Sieg in Serie grüssen die St.Gallerinnen nach vier von zehn Finalrundenpartien erstmals von der Spitze. Zudem ziehen die Schweizer Rekordmeisterinnen vorzeitig in den Playoff-Halbfinal ein. Matthias Schlageter 26.02.2023, 21.55 Uhr

Brühls Topskorerin Laurentia Wolff erzielt fünf Treffer. Bild: Michel Canonica

In der Zürcher Saalsporthalle lieferte Brühl zunächst eine Startphase zum Vergessen ab. Nach neun Minuten stand es 0:5 aus Sicht der St.Gallerinnen.

Erst ein 7-Meter-Tor von Topskorerin Laurentia Wolff in der zehnten Minute brach den Bann. Besserung war aber weiterhin nicht in Sicht. Nach 21 Minuten waren die St. Gallerinnen beim 7:13 weiter deutlich im Hintertreffen.

Die Wende deutete sich erst in den letzten Minuten des ersten Durchgangs an, als Brühl in der Schlussminute zum 13:15 traf.

Heimrecht im Playoff-Halbfinal

Dieser Trend setzte sich nach dem Seitenwechsel eindrucksvoll fort. Auf den Ausgleich zum 15:15 in der 32. Minute folgte kurze Zeit später mit dem 17:16 die erste Führung.

Bis zur 42. Minute hatte Brühl die Partie dann komplett gedreht und lag mit 23:18 in Front. Einmal Schwung aufgenommen, drückte die Equipe von Cheftrainer Nicolaj Andersson weiter aufs Gaspedal und entschied spätestens mit dem 31:22 in der 54. Minute die Partie.

Mit dem achten Sieg in Serie schafften die St.Gallerinnen nicht nur den definitiven Sprung in den Playoff-Halbfinal. Vielmehr können sie in den noch sechs ausstehenden Partien auch nicht mehr von Rang 1 oder 2 verdrängt werden, so dass ihnen das Heimrecht in der Halbfinal-Serie (best of 3) nicht mehr zu nehmen ist.

GC Amicitia Zürich – Brühl 26:34 (15:13)

Saalsporthalle, Zürich – 325 Zuschauende – Sr. Boshkoski/Stalder.

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Brühl, 1-mal 2 Minuten gegen Zürich.

Brühl: Dokovic (9 Paraden), Schlachter (1 Parade); Schaefer, Kernatsch, Pavic (3), Ackermann, Altherr (4), Wolff (5/4), Tomasini (5), Schmid (6), Lüscher (1), Gutkowska (3), Hess (5), Zürni, Baric (2), Simova.

Bemerkung: Brühl ohne Mosimann (NLB).