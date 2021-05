Handball Ärgerliche Niederlage nach Verlängerung: Brühlerinnen geben den Sieg aus der Hand Die St.Galler NLA-Handballerinnen verlieren den ersten Playoff-Final gegen Zug nach zwischenzeitlicher Führung mit 29:30 nach der ersten Verlängerung. Ives Bruggmann aus Winterthur 18.05.2021, 23.29 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Brühls Kinga Gutkowska (links) erzielte acht Treffer. Alexander Wagner

Fünf Minuten vor Spielende führte der LC Brühl im ersten Finalspiel der Best-of-five-Serie gegen Zug noch mit 25:22. Zuvor hatten die St.Gallerinnen das Rezept gegen das Tempospiel der Zugerinnen gefunden. Der Rückzug funktionierte einwandfrei, die Defensive war Mitte der zweiten Halbzeit schier unüberwindbar. Vorne spielte sich neben der bärenstarken Kreisläuferin Martina Pavic plötzlich Kinga Gutkowska in den Mittelpunkt. Die flinke Spielgestaltern Brühls drehte auf und fand ein ums andere Mal die Lücke in der Zuger Abwehr. Doch dann stockte es in der St.Galler Offensive. So gab Brühl den Vorsprung noch leichtfertig aus der Hand und musste in die Verlängerung. «Wir haben zu viele dumme Fehler gemacht», sagte Martina Pavic nach der Partie. Und so startete Zug mit einem mentalen Vorteil in die Verlängerung.

Das Momentum war nun auf Zuger Seite

Dort drückten die Innerschweizerinnen weiter auf das Tempo. Topskorerin Charlotte Kähr übernahm nun mehr und mehr die Verantwortung – die Nationalspielerin erzielte am Ende elf Tore. Dank Dimitra Hess, die in der kommenden Saison zu Brühl wechseln wird, baute der LK Zug den Vorsprung gar auf 27:25 aus. Doch die St.Gallerinnen schafften in der zweiten Halbzeit der zehnminütigen Verlängerung in Person von Patrizia Brunner doch noch den Ausgleich. Eine Minute vor Ende der Verlängerung hiess es 28:28. Svenja Spieler und Ria Estermann erzielten dann für Zug die beiden siegbringenden Treffer, begünstigt durch einen weiteren Fehler der Brühlerinnen. «Wenn wir im Lauf sind, dann wird es schwierig gegen uns», sagte Zugs Kähr.

Zugs Charlotte Kähr (Mitte) drückte dem Spiel mit elf Treffern ihren Stempel auf. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Das Team von Trainer Christoph Sahli deckte in der zweiten Halbzeit die Brühlerin Pavic konsequenter. Die Anspiele auf die Kreisläuferin kamen kaum mehr an. Diese Fehler münzte Zug in der Handballarena in Winterthur in zahlreichen erfolgreichen Gegenstössen in Tore um. Da halfen am Ende auch die 13 Paraden der starken St.Galler Torhüterin Sladana Dokovic nichts mehr.

Brühl – Zug 29:30 n.V. (14:15, 25:25, 27:28)

Axa-Arena, Winterthur – 50 Zuschauer – Sr. Brunner/Salah.

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Brühl. 4-mal 2 Minuten gegen Zug.

Brühl: Dokovic (13 Paraden)/F. Schlacher (für 1 Penalty); Simova (1), Brunner (3), Pavic (9/1), Stacher, Altherr (6/2), Gutkowska (8/1), Betschart, Schnyder (1), Schmid, M. Schlachter, Lüscher (1).

Zug: Abt (3 P.)/Booijink (4 P.); Tschamper (1/1), Cavallari (2), Stutz (3), Heinzer, Baumann, Kähr (11/1), Estermann (5), Steinmann, Eugster (1), Hess (3), Gwerder, Spieler (4).

Bemerkungen: Brühl ohne Fudge, Forizs und Tomasini (alle verletzt).