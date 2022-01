Handball: Der LC Brühl gewinnt in der NLA gegen Thun.

Handball Brühler Handballerinen siegen in extremis gegen Thun Der LC Brühl fährt in der NLA den neunten Saisonsieg ein und klettert dank des 27:26-Erfolgs wieder auf Rang eins in der Tabelle. Matthias Schlageter 23.01.2022, 20.06 Uhr

Brühls Dimitra Hess erzielte die beiden entscheidenden Treffer zum Sieg. Bild: Dominik Wunderli

Nach einer ausgeglichenen Startphase drückten die Brühlerinnen ab der zehnten Minute merklich aufs Gaspedal und setzten sich bis zur 14. Spielminute auf 10:4 ab. Thun zeigte sich davon unbeeindruckt und meldete sich direkt zurück, begünstigt durch mehrere Fehler in den Reihen der St.Gallerinnen. Der Vorsprung von Brühl schmolz bis zur 21. Minute auf zwei Treffer (10:8), immerhin konnten die Gastgeberinnen diesen Vorsprung bis zur Pause halten.

In den ersten elf Minuten nach dem Seitenwechsel lief bei Brühl dann wenig zusammen. Die Folge war ein 15:18-Rückstand in der 42. Minute. In einer Partie mit Auf und Ab hatte dann wieder das Heimteam das Momentum auf seiner Seite. Sieben Linkshänderinnen-Treffer in Serie durch Malin Altherr und Matea Baric brachten die St.Gallerinnen wieder mit 22:20 in Front (49.). Die Gäste aus dem Berner Oberland glichen in der 54. Minute abermals aus (24:24) und knapp drei Minuten vor dem Ende drohte Brühl beim Stand von 25:26 die erste Heimniederlage der Saison. Dank zweier Geniestreiche von Dimitra Hess blieben die Punkte aber in St.Gallen. Bei zwei Thuner Angriffen in Serie antizipierte die Brühler Flügelspielerin einen Pass exakt im richtigen Moment, fing den Ball ab und markierte zwei Treffer per Tempogegenstoss zum umjubelten Sieg.

Aus dem Tief herausgekämpft

Die Erleichterung über den Erfolg in allerletzter Minute war bei allen Brühler Beteiligten deutlich spürbar. Cheftrainer Nicolaj Andersson sagte: «In der ersten Halbzeit hatten wir die Möglichkeiten, uns entscheidend abzusetzen. Wir haben es dort versäumt, mehr Druck auf das gegnerische Tor auszuüben und das Tempo hochzuhalten. So bringen wir Thun wieder ins Spiel zurück, was zu diesem Zeitpunkt sehr ärgerlich war. Unser Spiel in der zweiten Halbzeit war schwierig, ganz wenig von dem, was wir spielen wollten, hat funktioniert. Dementsprechend glücklich bin ich, dass wir es mental aus dem Tief heraus geschafft haben.» Topskorerin Malin Altherr ergänzt: «Das Spiel war eine richtige Achterbahnfahrt. Wir sind ganz gut ins Match gestartet, anschliessend aber in ein Loch gefallen, aus dem wir nur schwer wieder herausgefunden haben. Wir haben bis zur letzten Minute den intensiven Kampf, den Thun uns geboten hat, angenommen. Das war der Schlüssel zum Sieg.» Der Heimerfolg beschert Brühl die Rückkehr auf Rang eins der Tabelle.

Telegramm:

Brühl – Rotweiss Thun 27:26 (13:11)

Kreuzbleiche – 250 Zuschauer – Sr. Hardegger/Hardegger.

Strafen: je 3-mal zwei Minuten.

Brühl: Dokovic (1 Parade)/Schlachter (10 P.); Kernatsch, Brunner, Pavic (6), Ackermann, Altherr (7), Wolff (5/5), Tomasini, Lüscher, Gutkowska, Hess (6), Cutura, Baric (3), Simova.

Bemerkungen: Brühl ohne Schaefer (Aufbautraining) und Forizs (abwesend); Brunner nicht eingesetzt.

NLA. Tabelle: 1. Brühl 12/19. 2. Spono Nottwil 10/17. 3. Zug 10/16. 4. Yellow Winterthur 9/12. 5. Kreuzlingen 12/12. 6. Thun 12/9. 7. Herzogenbuchsee 11/3. 8. GC Amicitia 12/0.