Handball: LC Brühl verliert Playoff-Final gegen LK Zug

Handball O:3 im Playoff-Final: Fehleranfälliges Brühl wird von meisterhaftem Zug entthront Die St.Galler NLA-Handballerinnen unterliegen im dritten Finalspiel mit 29:33 und verpassen die Titelverteidigung. Ives Bruggmann aus Winterthur 24.05.2021, 22.24 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kein Durchkommen für die St.Galler Topskorerin Malin Altherr. Alexander Wagner

Dritte Partie, dritte Niederlage– und zum dritten Mal bleibt das Gefühl zurück, dass mehr möglich gewesen wäre für den LC Brühl. So löst der LK Zug mit seinem fünften Meistertitel den 31-fachen Champion aus St.Gallen als Titelhalter ab.

Die Innerschweizerinnen sind verdiente Schweizer Meisterinnen. Mit Charlotte Kähr stellen sie die überragende Spielerin in der höchsten Schweizer Liga. Zudem zermürbten die Zugerinnen mit ihrem Tempospiel den LC Brühl über die ganze Serie gesehen. Die St.Gallerinnen zogen derweil in jedem Finalspiel mindestens eine Schwächephase zu viel ein. «Ich denke, wir waren mit dem Gegner auf Augenhöhe», sagte Brühls Trainer Nicolaj Andersson zwar.

«Aber man hat deutlich gesehen, dass Zug unsere Fehler gnadenlos ausnutzt.»

Kähr und Heinzer vorne und hinten stark

Zugs Trainer sah den Unterschied erneut im schnellen Umschaltspiel. «Es war entscheidend, dass wir über 60 Minuten ein hohes Tempo gingen und so den Druck auf Brühl stets hochhielten», sagte Christoph Sahli. Neben Kähr, die neun Treffer erzielte, spielte sich auch Celia Heinzer in den Vordergrund. Die 1,82 m grosse Rückraumspielerin warf – meistens aus der Distanz – sieben Tore aus acht Versuchen. Kähr/Heinzer bildeten zudem Zugs Mittelblock und trumpften auch dort gross auf.

Zugs Charlotte Kähr (links) war kaum zu stoppen. Alexander Wagner

Die Brühlerinnen erwischten wie in allen Finalspielen einen guten Start, waren häufig über die schnelle Mitte und die zweite Welle erfolgreich. Zudem hielten sie die Fehlerquote tief. Doch im Positionsangriff fehlte den St.Gallerinnen oftmals die Durchschlagskraft. Dadurch nahmen sie vermehrt Würfe aus wenig versprechenden Positionen. Zugs Goalie Jennifer Abt parierte im ersten Durchgang neunmal und war damit Garantin für die 16:13-Pausenführung der Gäste.

Zwei St.Galler Geschenke für Zug zur Vorentscheidung

Nach der Pause folgte dann die Vorentscheidung. Mit zwei vermeidbaren Fehlern in Unterzahl und ohne Goalie im Tor schenkten die Brühlerinnen Zug zwei Treffer zum 23:18. «Wir hatten in allen drei Spielen Phasen, in denen wir zu viele Fehler machten», sagte Brühls Kreisläuferin Tabea Schmid. Sie gehört zu den vielen Spielerinnen, die den Verein verlassen. Auch deshalb war die Enttäuschung auf Seiten der St.Gallerinnen riesig. «Dass wir die Qualitäten gehabt hätten, um Zug zu bezwingen, zeigten wir in jedem Spiel», so Schmid. «Wir hätten gerne mehr als nur diese drei Partien gemacht.»

Der LC Brühl kämpfte zwar bis zum bitteren Ende. Doch näher als bis auf drei Tore kam das Heimteam im Exil in Winterthur nie mehr heran. 0:3 – so lautet das eindeutige Verdikt in der Best-of-five-Serie. Während die St.Galler Kreisläuferinnen Schmid und Martina Pavic mit je sechs Treffern ihre Klasse erneut unter Beweis stellten, blieben die Rückraumspielerinnen mit gemeinsam sieben Treffern unter ihren Möglichkeiten. Im Gegensatz zu Zug.

Telegramm

Brühl – Zug 29:33 (13:16)

AXA-Arena, Winterthur – 50 Zuschauer – Sr. Brunner/Salah.

Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Brühl. 4-mal 2 Minuten gegen Zug.

Brühl: Dokovic (2 Paraden)/F. Schlachter (6 P.); Ackermann, Simova (1), Brunner (1), Pavic (6/2), Stacher, Altherr (3), Gutkowska (2), Betschart (7), Schnyder (1), Schmid (6/1), M. Schlachter, Lüscher (3).

Zug: Abt (11 P.)/Booijink, Ligue (3 P.); Tschamper, Cavallari, Stutz, Heinzer (7/1), Baumann (2), Kähr (9), Estermann (7), Steinmann, Eugster, Hess (4), Gwerder (2), Spieler (2), Jonsdottir.

Bemerkungen: Brühl ohne Fudge, Forizs und Tomasini (alle verletzt). – Vergebene Penaltys: 3:1 – Schlussstand Final (best of 5): 0:3.