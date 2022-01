Skicross: Sofa statt Olympiamedaille für Marc Bischofberger

Bruchlandung 2018 war Marc Bischofberger der einzige olympische Medaillengewinner aus der Ostschweiz – nun bleibt ihm die Rolle vor dem Fernseher Vor vier Jahren war der Himmel voller Geigen für den Appenzeller Skicrosser Marc Bischofberger. Nun wurde er bei der Selektion für die Olympischen Spiele 2022 übergangen. Daniel Good Jetzt kommentieren 25.01.2022, 17.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Weltmeister und Pekingfahrer Alex Fiva (links) im letzten Weltcuprennen vor Olympia vor Marc Bischofberger. Bild: Anders Wiklund/EPA (Idre Fjäll, 23. Januar 2022)

Grenzen schienen ihm keine gesetzt zu sein. In der Saison 2017/18 gewann Marc Bischofberger den Gesamtweltcup und Olympiasilber. Es konnte deshalb nur noch ein grosses Ziel geben für den Innerrhoder: Den Olympiasieg 2022 in Peking.

Nun aber hat der Appenzeller eine Bruchlandung erlitten. Nicht im Schnee, sondern am Selektionstisch. Der einzige Olympiamedaillengewinner von 2018 aus der Ostschweiz wurde nicht berücksichtigt für die Spiele 2022, die am 4. Februar beginnen. Wie konnte es soweit kommen – vom umjubelten Champion zum olympischen Fernsehzuschauer? «Wenn ich das wüsste, wäre es nicht so weit gekommen», sagt der in Marbach wohnende Bischofberger ziemlich ratlos.

Erster Ersatz – bis zum Abflug am 9. Februar

Er ist noch erster Ersatz. Bis zum Abflug der Schweizer Skicross-Delegation am 9. Februar. Bischofberger könnte hoffen, dass sich einer der vier verbandsinternen Konkurrenten, die ihm vorgezogen wurden, bis dahin verletzt. Oder von der Pandemie heimgesucht wird.

Abhaken und attackieren: Die Saison geht weiter

Aber auf diesen Zug will der Ausgebootete nicht aufspringen. Zumal er die Richtigkeit der Selektion in keiner Weise in Frage stellt. Der bald 31-jährige Bischofberger hatte viele Chancen, aber er liess sie ungenutzt.

Weiter geht es für ihn in Laax, wo die Schweizer ein Vorbereitungscamp im Hinblick auf das olympische Rennen am 18. Februar absolvieren. Um niemanden mit Corona anzustecken, geht Bischofberger am Abend wieder nach Hause und kommt am Morgen wieder.

Marc Bischofberger Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Ans Aufhören dachte er in keinen Moment. Vielmehr hat er schon die nacholympischen Weltcuprennen im Visier. In Russland geht es nach den kapitalen Rennen in China weiter, dann in Österreich und in der Schweiz mit dem Weltcupfinal in Veysonnaz. Er sagt:

«Da will ich bereit sein.»

Deshalb stehen für Bischofberger in der olympischen Zwangspause Kraft- und Konditionstraining im Vordergrund. «Das kam zuletzt etwas zu kurz.» Denn Bischofberger war dieses Jahr weit gereist, um sich doch noch für Olympia 2022 zu empfehlen.

Zunächst ging es nach Nakiska im Westen Kanadas, dann direkt weiter nach Mittelschweden, wo er endgültig kapitulieren musste. Aber den Kopf lässt er nicht hängen. Bischofberger sagt:

«Das ist nicht meine Art. Es bringt nichts, lange zu hadern wegen der Niederlage. Das zieht dich nur weiter nach unten. Zum Glück kann ich solche negativen Erfahrungen rasch ausblenden.»

Als Bischofberger am Sonntag klar war, dass es mit Peking nichts werden würde, sagte er sich:

«Abhaken und attackieren.»

Das ist auch notwendig. Bischofberger ist aufgrund seiner Erfolge Sportsoldat – in der Schweiz Zeitmilitär genannt. Wie es da weitergeht, ist noch ungeklärt. Aber sicher ist, dass die Schweizer Armee Bischofberger in den vergangenen vier Jahren finanziell substanziell unter die Arme gegriffen hat.

Auf jeden Fall setzt Bischofberger seine Karriere fort. Sofern er gesund bleibt und sich Erfolge einstellen. Vorsichtig sagt er aber: «Ich plane nun von Saison zu Saison.»

Anschauungsunterricht in der heimischen Stube

Es kann aber durchaus sein, dass Bischofberger bis 2026 weiterfährt. 2025 findet in St.Moritz die Heim-WM statt, dann wäre es nur noch ein Jahr bis zur olympischen Versöhnung. Wenn es dann soweit kommen sollte.

Anschauungsunterricht erhält Bischofberger zunächst am heimischen Bildschirm, wenn in China um die olympischen Medaillen gefahren wird. Wie es geht, weiss er immerhin aus eigener Erfahrung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen