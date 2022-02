Sapporo 1972: Wie Hausi Leutenegger Olympiasieger wurde

Bobfahrer «Ich habe 22 Millionen Franken in den Schweizer Sport investiert»: Ein Rückblick auf den Olympiasieg des Thurgauers Hausi Leutenegger Vor 50 Jahren erlebte der Schweizer Sport in Sapporo eine Sternstunde. Einer der Goldmedaillengewinner war 1972 der Thurgauer Bobfahrer Hans Leutenegger. Daniel Good Jetzt kommentieren 16.02.2022, 04.56 Uhr

Der Schweizer Viererbob 1972 auf dem Weg zum Goldmedaille. Bild: Keystone

Er ist nach Bernhard Russi der berühmteste Schweizer Olympiasieger von 1972 – auch wenn er «bloss» Hintermann im Viererbob von Jean Wicki war. Manchen mag Hans Leutenegger mit seiner exaltierten Art auf den Wecker gehen, aber eines muss man dem mittlerweile 82-jährigen Thurgauer lassen: Er lässt niemanden kalt. Und auf jeden Fall ist er populär wie ein bunter Hund. Leutenegger sagt:

«Der Olympiasieg hat mich sehr bekannt gemacht.»

Und: «Die Goldmedaille schaffte auch viel Goodwill für meine Firmen und hat mir deshalb reichlich Geld eingetragen.» In Deutschland beispielsweise, wo Leutenegger ebenfalls Unternehmer war, sagten die Geschäftspartner jeweils:

«Gehen Sie nur ein bisschen herauf mit dem Preis. Sie sind ja jetzt Olympiasieger.»

«Hausi» ist aber auch grosszügig. Insgesamt 22 Millionen Franken habe er in den Schweizer Sport investiert, sagt der Multimillionär. Diese Summe errechnete Urs Vögeli, seit zehn Jahren CEO der Firmen des früheren Patrons.

Leutenegger war unter anderem Hauptsponsor von Xamax, als die Neuenburger noch ein Spitzenklub im Schweizer Fussball waren. Dreimal brachte er die Tour de Suisse nach Genf, was ihn jedes Mal eine sechsstellige Summe gekostet hat. Bereut hat er nichts. «Man erhält ja auch immer wieder viel zurück», sagt er.

Die Flucht aus Genf und Stürze in St.Moritz

Weil Leutenegger in Genf für seine Grosszügigkeit bekannt war, musste er sogar das Domizil wechseln. «Jeder Genfer Sportverein, der in finanzielle Bedrängnis geraten war, hat sich an mich gewandt.» Irgendwann wurde es auch «Hausi» zu bunt. So liess er eine neue Villa mit Seeanstoss in Rolle bauen.

Olympia verfolgt Leutenegger auch heute noch, und zwar täglich. In Wil, wo er eine Wohnung besitzt, in Freienbach oder am Genfersee. «Die Abfahrer haben meinen grössten Respekt. Und viel Bewunderung habe ich auch für jene Athletinnen und Athleten übrig, die durch die Luft fliegen und Kunststücke aufführen.» Es sei heute schon anders, die Konkurrenz viel grösser als ehedem. Leutenegger sagt:

«Der Sport hat einen unglaublichen Sprung gemacht.»

Starke Konkurrenz hatte er schon vor 50 Jahren, als es darum ging, sich für die Olympischen Spiele von Sapporo zu qualifizieren. «Das verbandsinterne Ausscheidungsprozedere war eine harte Geschichte. Wir waren fast drei Monate unterwegs.» Und:

«In St.Moritz stürzten wir zweimal schwer. Ich flog mit gebrochenen Fingern an die Olympischen Spiele.»

Er schaffte es aber in den Schweizer Paradebob, dessen Steuermann schon Bronze mit dem kleinen Schlitten gewonnen hatte.

Wer schaute zum Geschäft, während sich der Chef für die Olympischen Spiele vorbereitete? «Jugend- und Sportfreunde», sagt Leutenegger. «Der halbe Hinterthurgau arbeitete bei mir. Als ich zum Film ging, sagten sie mir: ‹Geh du nur, wir schauen schon.›» Leutenegger spielte in 38 Filmen mit. Der Berühmteste: «Commando Leopard» 1985 mit Klaus Kinski. Leutenegger war der Captain.

Das Schweizer Vierer Bobteam mit Edy Hubacher, Werner Camichel, Hans Leutenegger und Jean Wick (von rechts) freut sich an den Olympischen Winterspielen in Sapporo im Februar 1972 über Gold. Bild: Keystone

Ein nahezu historischer Olympiasieg

Nachdem Wicki, Leutenegger, Werner Camichel und Edy Hubacher vor 50 Jahren das olympische Viererbobrennen gewonnen hatten, gab es bloss noch ein Schweizer Quartett, das an Olympischen Spielen zuoberst auf dem Podest stand. 1988 triumphierte der Glarner Ekkehard Fasser mit seiner Crew in Calgary. In Sapporo setzten sich die Schweizer am zweitletzten Wettkampftag der elften Winterspiele vor Italien und Deutschland durch.

Es war bitterkalt im Norden Japans. Leutenegger erkältete sich. Als er aufwachte, hatte er heftige Schmerzen in der Brust. Das war schon wieder in Tokio, und Leutenegger hatte 40 Grad Fieber. Die Basler Chemiefirma Ciba-Geigy hatte eine Siegesfeier für die erfolgreichen Schweizer organisiert – und sorgte mit ihren Beziehungen dafür, dass der kranke Olympionike aus Bichelsee in Tokio adäquate Pflege in einem Spital erhielt. Der Schweizer Missionsarzt und Steuermann Wicki wachten fünf Tage am Krankenbett.

Leutenegger hatte eine doppelte Lungenentzündung eingefangen und rang nur wenige Tage nach dem olympischen Triumph mit dem Tod. Leutenegger erinnert sich:

«Der ist am Sterben, sagte der Arzt.»

Nach fünf Tagen war er über dem Berg, heim flog er in der 1. Klasse der Swissair.

Auch fast an den Sommerspielen in Tokio

Vor seiner Zeit als Bobfahrer war Leutenegger einer der stärksten Nationalturner im Land. Dazu gehörte auch Ringen. In dieser Disziplin war Leutenegger besonders versiert. Fast hätte er es an die Olympischen Sommerspiele 1964 in Tokio gebracht. Er unterlag aber in Maienfeld in einem Stichkampf dem Rheintaler Max Kobelt nach Punkten.

Enttäuscht kehrte Leutenegger der Schweiz den Rücken. In den Niederlanden sah er eine Spezialkonstruktionsfirma, wie sie es in der Schweiz nicht gab. Zurück im Heimatland setzte er seine unternehmerischen Vorstellungen nach dem niederländischen Vorbild um. Und reüssierte auf Anhieb.

Hausi Leutenegger mit der Goldmedaille Bild: Gaetan Bally / Keystone

Bobfahrer wurde «Hausi» 1968. Heute hält er sich immer noch auf dem Velo fit. Trotz künstlicher Knie erklimmt er weiter happige Steigungen oberhalb des Genfersees. Der Ehrgeiz lässt ihn halt nicht los.

Die goldenen Schweizer Tage 1972 in Sapporo

5. Februar: Die Jüngste macht den Anfang im Goldreigen. Die noch nicht 18-jährige St.Gallerin ­Marie-Theres Nadig gewinnt ­überraschend die Abfahrt der Frauen vor der Favoritin Annemarie Pröll aus Österreich.

5. Februar: Mit dem Zweier holen die Bobfahrer Jean Wicki und Edy Hubacher die Bronzemedaille.

7. Februar: Die grosse Stunde der Abfahrer: Gold für Bernhard Russi, Silber für Roland Collombin. ­Andreas Sprecher wird Vierter, Walter Tresch Sechster. Nie zuvor gab es solch eine Dominanz.

8. Februar: Im Riesenslalom doppelt Marie-Theres Nadig nach. Sie siegt wieder vor Annemarie Pröll. Nadig hatte bis dahin im Weltcup noch nie gewonnen. Einmal schaffte sie es als Dritte aufs Podest.

10. Februar: Der St.Galler Edy Bruggmann und der Bündner Werner Mattle ergattern im Riesenslalom Silber und Bronze. Gold holt der Italiener Gustav Thöni.

11. Februar: Im Skispringen von der Grossschanze erreicht der Toggenburger Walter Steiner den zweiten Platz. Der polnische Sieger Wojciech Fortuna hat nach zwei Sprüngen nur einen Zehntelpunkt Vorsprung.

12. Februar: Auch noch Gold für die Bobfahrer. Das Team des Schweizer Steuermanns Jean Wicki setzt sich nach vier Durchgängen vor Italien und Deutschland durch. Im Schweizer Bob sitzt auch der Thurgauer Haudegen Hans Leutenegger.

13. Februar: Am letzten Wettkampftag überrascht die Langlaufstaffel mit dem Gewinn von Bronze. Der Schweizer Schlussläufer Edi Hauser hält auf den letzten zehn Kilometern überraschend den Schweden Sven-Ake Lundbäck, den Olympiasieger über 15 Kilometer, in Schach. Zur Schweizer Staffel gehörten neben Hauser auch Albert Giger sowie Alfred und Alois Kälin.

