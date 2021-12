Handball Ein Blitztransfer und zwei Verletzungen – St.Otmars souveräner Sieg gegen GC Amicitia geht beinahe unter Die St.Galler NLA-Handballer gewinnen gegen GC Amicitia Zürich deutlich mit 33:27 (17:15). Mehr zu reden geben aber andere Geschehnisse. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 15.12.2021, 22.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Noah Haas (rechts) fiel gegen GC Amicita unglücklich auf seinen Ellenbogen. Bild: Michel Canonica

Antonio Juric. So heisst der Mann, der St.Otmars Personalsorgen verringern soll. Der österreichische Kreisläufer hatte am Dienstag das erste Mal mit den St.Gallern trainiert. Genug, um am Mittwoch im Heimspiel gegen GC Amicitia Zürich sein Début für die Gelbschwarzen zu feiern. In der zwölften Minute wurde der 1,99 m grosse und 120 kg schwere Rechtshänder das erste Mal eingewechselt. Bereits nach einer Minute erzielte er seinen ersten Treffer für St.Otmar. Später wurde der 24-Jährige auch im Innenblock gebraucht und deutete auch dort – trotz zweier Zweiminutenstrafen – sein Potenzial an. In der letzten Sekunde markierte Juric seinen zweiten Treffer. Einstand geglückt. Bis zum Ende der Saison läuft der Vertrag mit dem stämmigen Kreisläufer.

Der Schock sitzt bei GC tief

Das Spielgeschehen wurde im ersten Durchgang überschattet durch eine wohl schwere Knieverletzung des jungen GC-Handballers Yann Thümena. Ausgerechnet nach einem erfolgreichen Torabschluss landete der dynamische Rückraumspieler in der 22. Minute unglücklich und blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen. Diese unschöne Situation schien die Zürcher fortan zu hemmen. Denn daraufhin verspielten sie ihren 10:8-Vorsprung und gingen nach dem 12:11 in der 25. Minute nie mehr in Führung.

Der Schock war der eine Grund, der andere stand im Tor St.Otmars: Aurel Bringolf. Der Schweizer Nationalspieler brachte die GC-Spieler mit seinen Paraden zur Verzweiflung. Deren 17 standen am Ende in der Statistik.

Ein weiterer Spieler fällt aus

So setzten sich die St.Galler dank seriösem und variablem Offensivspiel immer weiter vom Gegner ab. In der zweiten Halbzeit kam das Team von Trainer Zoltan Cordas auch deutlich besser mit dem rasanten Tempospiel der Gäste zurecht. Beim Stande von 27:19 in der 47. Minute war die Partie entschieden.

Der souveräne Sieg St.Otmars wurde jedoch getrübt durch eine weitere Verletzung. Noah Haas, Rückraumspieler und Teil des Innenblocks, überdehnte sich den Ellenbogen seines linken Arms bei einem Sturz. Das Gelenk musste vom Teamarzt eingerenkt werden. Wie lange der 2,04-m-Mann ausfällt, wird sich erst nach genaueren Untersuchungen herausstellen. Dagegen sind die zwei Punkte ein schwacher Trost.

Telegramm:

St.Otmar – GC Amicitia Zürich 33:27 (17:15)

Kreuzbleiche – 400 Zuschauer.

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen St.Otmar. 4-mal 2 Minuten gegen GC Amicitia.

St.Otmar: Bringolf (17 Paraden, 2 Tore)/Perazic; Hörler, Fricker (4), Gwerder, Pendic (6), Geisser (3), Jurilj (3), Haas (2), Pietrasik (5), Kaiser (6/4), Juric (2), Maros.

GC Amicitia: Bar (7 P.)/Marinovic (1 P.); Bodenheimer, Brücker (7), Thümena (1), Popovski (2), Sluijters (6), Cachin, Hayer (1), Bamert (1), Prakapenia, Hrachovec (4/3), Quni (3), Poloz (2), Maric, Ben Romdhane.

Bemerkungen: St.Otmar ohne Gangl, Lakicevic und Wüstner (verletzt). – Début Juric. – 22. Thümena verletzt ausgeschieden. – 34. Haas verletzt ausgeschieden. – Verhältnis vergebener Penaltys: 2:0.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen