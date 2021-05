Schwägalp-Schwinget: Findet statt, aber ohne Zuschauer

BERGKRANZFEST Schwägalp-Schwinget 2021 findet statt – ohne Zuschauer, aber mit Direktübertragung im Fernsehen Der 21. Schwägalp-Schwinget wird trotz der Coronapandemie durchgeführt. Das Bergkranzfest geht am 15. August 2021 über die Bühne. Ohne Publikum, aber live im Schweizer Fernsehen SRF. Daniel Good 21.05.2021, 16.00 Uhr

Das Bild entstand während des Aufbaus der Arena im Jahr 2019. Bild: Pascal Schönenberger

Auf Grund der noch anhaltenden Pandemiesituation sowie den vorgeschriebenen Schutzmassnahmen hat sich das OK «schweren Herzens» entschieden, den diesjährigen Schwägalp-Schwinget ohne Zuschauer durchzuführen. Das Fernsehen SRF wird die Zweikämpfe live vom Sägemehlring aus übertragen.

Für das ganze OK steht die Solidarität gegenüber dem Schwingsport und allen Aktivschwingern im Vordergrund.

Trotz allem benötigt das Organisationskomitee eine Vorlaufzeit und Planungssicherheit. Diese zwei Elemente sind aktuell nicht gegeben. Auch die Partner wie zum Beispiel die Armee, Zivilschutz, Postauto Schweiz, usw. benötigen diese Vorlaufzeit für eine optimale Planung.

Karten für 2020 auch 2022 gültig

Obwohl in den AGB des Schwägalp-Schwingets unter Punkt 3 die Situation von höherer Gewalt, in welcher sich das Land zurzeit befindet, geregelt ist, hat das OK beschlossen, die einbezahlten Tickets und Bankettkarten für 2020 um ein weiteres Jahr auf 2022 zu übertragen. Anfang 2022 werden alle bezahlten Tickets und Bankettkarten durch eine Neuauflage ersetzt.

Besucher/innen, welche ihre Tickets und Bankettkarten nicht auf 2022 übertragen lassen möchten, bittet das OK, sich bis 30. Juni 2021 unter der Mailadresse vorverkauf@schwaealp-schwinget.ch zu melden. Anschliessend werden diese zurückerstattet. Besucher/innen, welche die Tickets und Bankettkarten 2020 nicht bezahlt haben oder das Geld zurückfordern, werden aus dem Bestellsystem gelöscht.

20. Auflage vor mehr als 13'000 Zuschauern

Im vergangenen Jahr fiel der Schwägalp-Schwinget der Pandemie zum Opfer. Die 20. Auflage des Bergkranzfestes endete 2019 mit dem geteilten Sieg des Thurgauers Samuel Giger und des St.Gallers Daniel Bösch. Giger gewann auf der Schwägalp auch 2016 und 2018. Vor zwei Jahren befanden sich mehr als 13'000 Zuschauer in der Schwingarena.

Der Schwinget auf der Schwägalp ist eines von sechs Bergkranzfesten im Land und zusammen mit dem Anlass auf dem Brünig am populärsten. Bergkranzfeste finden überdies auf der Rigi, dem Stoss, dem Weissenstein und am Schwarzsee statt.

Gäste aus dem Kanton Bern und der Südwestschweiz

In diesem Jahr sind als Gäste je 20 Schwinger aus dem Berner Kantonalverband und dem Südwestschweizerischen Teilverband am Schwägalpschwinget vorgesehen. Neben den 50 Teilnehmern aus der Ostschweiz, dem Bünder- und Glarnerland sowie dem Kanton Zürich, die alle zum Nordostschweizer Teilverband gehören.