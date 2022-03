FCSG: St. Gallen tritt mit Sion-Nachwehen im Letzigrund an

Beim Meisterfavoriten Spiel gegen Leader FC Zürich: St. Gallen tritt mit Sion-Nachwehen im Letzigrund an Der FC St.Gallen trifft am Samstag ab 18 Uhr auf den FC Zürich. Zeidler freut sich auf das Kräftemessen mit dem wahrscheinlich künftigen Meister. Die Ostschweizer haben aber nach dem wilden Sion-Spiel Gesperrte und Angeschlagene zu beklagen. Ralf Streule 11.03.2022, 16.57 Uhr

Noch ist offen, ob er in Zürich wieder einsatzfähig ist: Kwadwo Duah musste sich gegen Sion früh verletzungsbedingt auswechseln lassen. Claudio Thoma / freshfocus

Der FC Zürich liegt mit 59 Punkten an der Spitze der Super-League-Tabelle, 15 Punkte vor Meister YB. Und 28 Punkte vor dem FC St. Gallen. «Ihr Selbstbewusstsein ist enorm gross. Aber sie sind nicht unbesiegbar», sagt St. Gallens Trainer Peter Zeidler dennoch. Ein Lächeln der Vorfreude huscht ihm dabei an der Pressekonferenz über das Gesicht. Er muss es wissen: Nahe dran an einem Erfolg gegen die Zürcher war er in dieser Saison mit seinem Team schliesslich schon zweimal. Ein erstes Mal im August, als die St.Galler zu Hause in einem spektakulären Hin und Her 3:3 spielten. Und einmal, als sie im Dezember auswärts bis zur 80 Minute Paroli boten, bevor die Zürcher zwei weitere Treffer zum 1:3 erzielten.

Mit Sion-Souvenirs nach Zürich

Wenn die St. Galler heute ab 18 Uhr also im Letzigrund antreten, sind sie guter Dinge - obschon sie aus dem Sion-Spiel gleich mehrere Nachwehen zu beklagen haben. Vielleicht das ärgerlichste Souvenir aus jener wilden Partie ist die gelbe Karte, die Betim Fazliji in Rangeleien kurz vor Spielende erhalten hatte. Es war seine vierte Verwarnung, womit der Rebsteiner gegen Zürich nicht auf dem Feld stehen kann. Gerade er, der zuletzt so überzeugte, als Innenverteidiger aber auch als «Sechser» vor der Abwehr.

Auf diese Vielseitigkeit des 22-Jährigen ging Trainer Peter Zeidler an der Pressekonferenz vor dem Spiel in Zürich noch einmal ein. Aber eben auch auf jene unübersichtliche Schlussphase gegen die Walliser, die emotional noch etwas nachgewirkt habe. «Wir wollen solche Rudelbildungen nicht», sagte Zeidler ein weiteres Mal, hielt sich aber gleich selber zugute, dass er eher die Rolle des Schlichters gesucht habe, als die Wogen hoch gingen.

Duah noch immer fraglich

Gelb-Rot gegen Patrick Sutter in der Nachspielzeit gegen Sion. Claudio Thoma / freshfocus

Fehlen wird den St. Gallern in Zürich auch Patrick Sutter, das Talent, das nach einem Foul in der Nachspielzeit die gelb-rote Karte erhalten hatte. Notabene die siebte rote Karte für die St. Galler nach 25 Runden. Für ihn dürfte Euclides Cabral wieder in die Anfangsformation rücken. Fraglich bleibt zudem Kwadwo Duah, der gemäss Zeidler erst gestern im Abschlusstraining wieder mittun konnte. Im Sionspiel hatte er sich früh wegen Schmerzen im Knie auswechseln lassen müssen.

Mehr Einsatzminuten dürfte dafür Lukas Görtler wieder erhalten, der Captain, der zuletzt grippegeschwächt war. Zudem gibt es gute Nachrichten vom Langzeitverletzten Alessandro Kräuchi. Er hat, ziemlich genau ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss, einen Teileinsatz mit der St. Galler U21 bestreiten können. Und sei wohl bald bereit für mehr, wie Zeidler sagt. Etwas mehr fehle hingegen Michael Kempter noch bis zu einer möglichen Rückkehr.

Mögliche FCSG-Formation: Zigi; Cabral, Stergiou, Maglica, Schmidt; Toma, Quintillà, Görtler; Von Moos, Guillemenot, Besio.