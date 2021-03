BEAT HEFTI Der Olympiasieger macht dem Toggenburger Nachwuchs Beine Seit Anfang März leitet der Appenzeller Bob-Olympiasieger Beat Hefti die Leichtathletik-Schule Toggenburg in Wattwil. Der heute 43-jährige Herisauer begann seine Karriere als Leichtathlet und war einmal Zweiter der Schweizer Meisterschaft über 100 Meter. Daniel Good 08.03.2021, 16.00 Uhr

Der erfolgreiche Bobfahrer Beat Hefti Bild: Urs Flüeler/KEYSTONE

Beat Hefti kümmert sich gerne um junge und ambitionierte Sportler. Er half schon vielen Bobanschiebern auf die Sprünge. Selber war der in Schwellbrunn wohnende Hefti weltweit einer besten Hinterleute im Bobsport gewesen, ehe er auch als Steuermann Titel und Medaillen holte.

Die Zweierbob-Olympiasieger Beat Hefti (links) und Alex Baumann Bild: Urs Flüeler/KEYSTONE

Höhepunkt in Heftis langer Karriere war der Olympiasieg mit Anschieber Alex Baumann 2014 in Sotschi.

«Mir gefällt die Arbeit mit jungen Athletinnen und Athleten. Ich bin motiviert, auch junge Leichtathletiktalente im Toggenburg auf ihrem Weg zu begleiten», sagt Hefti.

In einer Leistungsgruppe für 13- bis 18-Jährige wird spezifisch trainiert. Die Sportschule Toggenburg bietet in enger Zusammenarbeit mit dem Nationalen Leistungszentrum (NLZ) Ostschweiz vier Trainings pro Woche an. Um Einsteiger im Alter von zehn bis zwölf Jahren in der sogenannten «Startergruppe» kümmert sich Hefti ebenfalls.

Christian Reich, Olympiazweiter mit dem Zweierbob 2002 und mit Wurzeln im Toggenburg, sagt: «Eventuell kommt ja einmal ein guter Bobfahrer in Zukunft aus dem Toggenburg.»

Die Thurgauerin Linda Züblin Bild: Reto Martin

Die 50-Prozent-Stelle beim Fleischproduzenten Micarna hat Hefti aufgegeben. Er befasst sich immer noch intensiv mit dem Bobsport. Er führte kürzlich als Trainer die frühere Leichtathletin Linda Züblin auf Platz zwei der Schweizer Meisterschaft.