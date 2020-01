Bayer Leverkusen für den FC St.Gallen als Höhepunkt Die Ostschweizer messen sich am Freitagnachmittag in La Manga mit Bayer Leverkusen. Der Sechste der Bundesliga ist im Minimum gehobene Mittelklasse Deutschlands. Christian Brägger 10.01.2020, 10.00 Uhr

Der Leverkusen-Car steht schon einmal bereit. Bild: Christian Brägger

Am Freitag ab 16 Uhr kommt es für den FC St.Gallen zum eigentlichen Höhepunkt des neuntägigen Trainingslager in La Manga. Gegner im zweiten Testspiel ist niemand Geringerer als Bayer Leverkusen, aktuell guter Sechster der 1.Bundesliga. Das Team des holländischen Trainers Peter Bosz, der den im Sommer auslaufenden Vertrag verlängern wird, zieht nach zwei Wintervorbereitungen in der Heimat für eine Woche wieder wärmere Gefilde vor. Sie haust hier im Fünfsternehotel und bringt eine ungleich grössere Entourage mit.