Baby Willkommen in der Sportwelt, kleiner Faustino Er ist der Sohn zweier Ostschweizer Sportlegenden: der ehemaligen Handball-Nationalspielerin Karin Weigelt und des Faustballstars Cyrill Schreiber, Übername «Fausto». Daniel Good 04.01.2021, 10.59 Uhr

Faustino Weigelt kam Mitte November in Heiden zur Welt. Schon unmittelbar nach seiner Geburt tauchte die Frage auf, ob er dereinst ein Handballer oder Faustballer werde.

Karin Weigelt

Bild: Benjamin Manser

Die Gene hätte das Baby für beide Sportarten. Mutter Karin Weigelt stand 127-mal für das Handballnationalteam im Einsatz - so oft wie keine andere Schweizer Feldspielerin. Sie war während elf Saisons Profi im Ausland. Bis am 1. November 2020 leitete Karin Weigelt die Handballakademie in Cham, dann trat sie den Mutterschaftsurlaub an.

Cyrill Schreiber Bild: Daniel Frei

Cyrill Schreiber ist der beste Faustballer, den es bis heute in der Schweiz gab. Auch der Schlagmann aus Walzenhausen spielte im Ausland und wurde mit der brasilianischen Mannschaft Ginástica Novo Hamburgo zweimal Weltcupsieger. Dieses Kunststück wiederholte er 2015 mit Widnau. Im gleichen Jahr stand Cyrill Schreiber nach einen Sieg gegen Brasilien auch im WM-Final.

Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Karriere im Sport sind für Faustino mithin vorhanden. Vielleicht wird er dereinst aber auch Politiker. Sein Grossvater Peter Weigelt war Nationalrat, Mutter Karin kandidierte 2019 für die grosse Kammer und erhielt viele Stimmen.

Falls sich Faustino für Faustball entscheidet und sich durchsetzt, wäre er der Dritte aus dem Hause Schreiber. Sein Grossvater Huldreich (genannt Huldi) war ebenfalls ein erfolgreicher Nationalspieler.