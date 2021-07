AUSWÄRTSSPIEL Kompliment aus Lausanne vor dem Start zur Super-League-Saison 2021/22: «Die St.Galler Mannschaft trägt eine klare Handschrift» Lausanne setzt auf viele Talente und mit Ilija Borenovic auf einen Trainer aus den eigenen Reihen. Am Samstag, 24. Juli, empfängt der Waadtländer Klub den FC St.Gallen. Die Lausanner haben Respekt vor den Ostschweizern. Peter M.Birrer 23.07.2021, 19.00 Uhr

Zeki Amdouni ist der einzige junge Spieler, für den Lausanne eine Ablösesumme entrichten musste. Bild: Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Ein prominenter Trainer, ein klangvoller Name – wer hätte schon verdutzt reagiert, wenn Lausanne eine grosse Lösung vorgestellt hätte? Der Verein ist Partner von Ligue-1-Verein OGC Nice, vor allem aber Eigentum des britischen Chemiegiganten Ineos, was auch heisst: Geld ist vorhanden.

Ilija Borenovic Bild: Laurent Gillieron / KEYSTONE

Aber auf einmal diese Meldung im Mai: Ilija Borenovic übernimmt die Mannschaft des ehemaligen St.Galler Meisterspielers Giorgio Contini, dessen Vertrag nach drei Jahren nicht verlängert worden ist. Borenovic? Er ist ein Mann aus den eigenen Reihen, 38-jährig erst und seit 2013 im Nachwuchs der Westschweizer tätig, zuletzt bei der U21-Auswahl in der 1. Liga.

Darum die Frage an Souleymane Cissé: Was hat den Ausschlag für Ilija Borenovic als Cheftrainer gegeben? Der Sportchef entgegnet: «Er ist kompetent. Er hat Lust. Und wir sind überzeugt, dass er für diese junge Mannschaft genau der Richtige ist.»

Das Auge des neuen Sportchefs Souleymane Cissé

Cissé ist der Mann, dessen Wort in Lausanne am meisten Gewicht hat. Der frühere Profi von der Elfenbeinküste kam vor einem Jahr aus Bordeaux und soll in der Westschweiz nicht mit dem Geld von Ineos um sich werfen, sondern eine kluge Strategie verfolgen. In seinem Fall bedeutet das: auf die Jugend setzen. Cissé wird ein gutes Auge für Talente nachgesagt, und darum verwundert es nicht, dass er in diesem Sommer eine ganze Reihe junger Spieler verpflichtet hat. Er sagt:

«Wir geben ihnen die Bühne, auf der sie sich präsentieren können. Sie erhalten bei uns die Möglichkeit, besser zu werden.»

Zeki Amdouni, Archie Brown, Trae Coyle, Maxen Kapo, Goduine Koyalipou, Jean N’Guessan und Anel Husic heissen die Neuen, 18 bis 21 Jahre jung sind sie, alle so begabt, dass Cissé sagt: «Man muss nicht immer viel Geld ausgeben, um ein konkurrenzfähiges Team zusammenzustellen.» Ohnehin habe er einzig für Amdouni eine Ablösesumme zahlen müssen: 200000 Franken an Stade Lausanne.

Und dieses jugendliche Lausanne soll nun also einer voranbringen, der in der Super League 2018 einsprang, als Fabio Celestini entlassen worden war. Aber die Zeit von Borenovic als interimistischer Trainer endete nach vier Partien wieder.

Der grösste Routinier ist ein ehemaliger St.Galler

Borenovic stört es nicht, wenn er lesen muss, dass es ihm an Erfahrung mangelt. «Das ist für mich nicht das wichtigste Kriterium», sagt er. Und:

«Entscheidend ist, dass die Mannschaft meine Ideen versteht und mir vertraut. Ich versuche, eine entsprechende Ambiance zu schaffen.»

Aber nur mit Jugend allein geht es dann doch nicht. Captain der Lausanner wird weiterhin Stjepan Kukuruzovic sein, der 32-jährige Kroate mit Vergangenheit beim FC St.Gallen 2017/18. «Die Jungen halten mich auf Trab», sagt der Älteste im Kader und fügt mit einem Lächeln an: «Ich hoffe, dass ihre Unbeschwertheit und Leichtigkeit auf mich abfärben.» Kukuruzovic sieht seine Rolle darin, Vorbild und Anlaufstelle zu sein, den Kollegen auch Halt zu geben, wenn es einmal nicht wunschgemäss läuft: «Ich fungiere auch ein bisschen als verlängerter Arm des Trainers und schaue, dass seine Vorgaben umgesetzt werden.»

Stjepan Kukuruzovic (Lausanne)

Bild: Urs Lindt / freshfocus

Borenovic ist für Kukuruzovic eine logische Wahl, weil sie zur Ausrichtung passt. «Er weiss, wie man Talente fördert und weiterbringt», sagt er, «und er hat eine klare Vorstellung, was unseren Stil angeht: Er steht für offensiven, attraktiven, gepflegten Fussball. Wir sollen nicht zögern und abwarten, sondern initiativ sein und schnell umschalten.»

Anerkennung für den FC St.Gallen

Borenovic wünscht, dieses Lausanne heute schon ein erstes Mal zu sehen. Die Vorbereitung gibt ihm schon einmal ein gutes Gefühl. «Ich glaube, dass es gegen St.Gallen spektakulär werden kann», sagt er. Kukuruzovic rechnet ebenfalls mit einem angriffigen Gegner: «Wir wissen, was auf uns zukommt.» Und Souleymane Cissé? Lobt die Ostschweizer, lobt deren Trainer Peter Zeidler ausdrücklich, «die Mannschaft trägt seine Handschrift».

Fragt sich noch, was Sportchef Cissé eigentlich Lausanne zutraut in dieser Saison. «Wir reden sicher nicht von einem Titel», antwortet er. Und:

«Ich nenne nun keine konkrete Platzierung als Ziel, sondern sage: Wir wollen uns stabilisieren, das Niveau allgemein anheben und uns in der Super League etablieren.»

Aber eines will er doch noch erwähnt haben: «Wir sind Wettkämpfer. Wenn sich die Chance bietet, Erfolg zu haben, lehnen wir das nicht ab.»