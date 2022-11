Auswärtsspiel FC Wil: Kampf um den Leaderthron in Thun Es scheint ein Ding der Unmöglichkeit: Den FC Wil von den Topplätzen der Challenge League zu verdrängen. Nun versuchen es die Berner Oberländer – doch die Ostschweizer haben jüngst bewiesen, zu was sie fähig sind. Zudem: Es winkt den Wilern die Tabellenspitze. Ralf Streule 03.11.2022, 19.22 Uhr

Freude damals nach dem Sieg gegen Lausanne: Philipp Muntwiler (ganz links), Kastrijot Ndau und Goalie Marvin Keller. Wie sieh es an diesem Freitagabend in Thun aus? Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Der FC Wil hält sich hartnäckig an der Spitze der Challenge League. Einen weiteren Beweis für die exzellente (auch mentale) Form zeigte die Mannschaft von Brunello Iacopetta am vergangenen Freitag beim 4:3 gegen den FC Schaffhausen, als sie verloren geglaubte Punkte in den Schlussminuten zurückeroberte. Zu Hause sind die Ostschweizer weiter ungeschlagen, nur beim 1:1 gegen Thun gaben sie Punkte ab. Am Freitag, 20.15 Uhr, ist Wil nun bei den Berner Oberländern zu Gast.

Die Thuner mit Trainer Mauro Lustrinelli sind bisher in dieser Saison nicht in die Gänge gekommen. Erst drei Siege gab es in 14 Spielen, zuletzt brach die Leistungskurve sogar noch weiter ein. Die Wiler sind zumindest aufgrund der Tabellensituation favorisiert. Thun liegt mit 15 Punkten auf Platz sieben, Wil mit deren 26 auf Platz drei.

Leader für einen Abend?

Den Ostschweizern winkt am Freitag sogar der erneute Sprung an die Tabellenspitze, zumindest für einen Abend. Das punktgleiche Yverdon auf Platz zwei spielt parallel auswärts gegen Aarau. Stade Lausanne-Ouchy, das mit nur einem Punkt Vorsprung Tabellenführer ist, empfängt am Samstag die AC Bellinzona.

Weiter geht es für die Wiler dann am Mittwochabend im Cup: Dann wird der FC Sion seine Aufwartung im Bergholz machen. (rst)