Der FCSG trifft im letzten Spiel des Jahres auf den FC Zürich

Auswärtsspiel Der FC St.Gallen und der letzte Spieltag vor den Ferien Trainer Peter Zeidler muss gegen den FC Zürich, der überraschend Leader ist, einen neuen Captain finden. Anschliessend pausiert die Mannschaft zwei Wochen, ehe am 2. Januar die Vorbereitung auf die Rückrunde beginnt. Renato Schatz Jetzt kommentieren 17.12.2021, 18.26 Uhr

Die letzte Trainingswoche in diesem Jahr. Nach dem Spiel gegen den FC Zürich am Samstagabend haben die Spieler zwei Wochen Ferien. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Der FC St.Gallen trifft am Samstagabend, 18 Uhr, im Letzigrundstadion auf den FC Zürich. Es ist das letzte Spiel in diesem Jahr und das zweite gegen die Zürcher in dieser Saison. In der fünften Runde trennte man sich nach einem begeisternden Schlagabtausch 3:3.

Peter Zeidler, Trainer der St.Galler, kann gegen den überraschenden Leader der Super League wieder auf Isaac Schmidt zurückgreifen. Der 22-Jährige verpasste die letzten drei Partien verletzungsbedingt.

Fehlen werden dagegen Captain Lukas Görtler sowie Basil Stillhart. Beide sind gesperrt. Und beide trugen sie in dieser Saison schon die Captainbinde. Genauso wie der nach wie vor an der Schulter verletzte Nicolas Lüchinger. Wer führt die St.Galler also in Zürich als Captain aufs Spielfeld? Zeidler hat den Namen im Kopf, und dort war er zunächst auch geblieben. Er sagte an der Pressekonferenz am Freitag: «Ich wollte den Spieler nicht zu Beginn der Woche schon nervös machen.» Der Deutsche informierte ihn nach dem Abschlusstraining.

Der FCZ ist die «momentan klar beste Mannschaft»

Am Samstagmorgen dann bricht der St.Galler Tross auf Richtung Zürich, wo er am Mittag in einem Hotel gemeinsam essen wird. «Zürich ist ja nicht weit weg», sagte Zeidler. Eine Stunde mit dem Auto. In der Tabelle sind es 21 Punkte. Also nannte Zeidler den Spitzenreiter wegen seiner Punkteausbeute die «momentan klar beste Mannschaft». Und weiter:

«Wir fahren wirklich nicht als Favorit nach Zürich.»

Wirklich, mit Nachdruck. In der Rückrunde soll dieses «wirklich» dann verschwinden. Vielleicht mit neuen Gesichtern. «Es kann sein, dass ein paar Spieler den Wunsch äussern, sich zu verändern. Es kann auch sein, dass wir sagen, wir holen noch zwei, drei Spieler», sagte Zeidler.

Gegen den FC Zürich muss das aktuelle Personal bestehen. Mit Görtler und Stillhart fehlen zwar zwei vergleichsweise erfahrene Persönlichkeiten, doch ihre Absenz schafft womöglich Raum für andere Spieler, die dann mehr Verantwortung übernehmen müssen. Und daran wachsen können. Victor Ruiz wäre so ein Kandidat. Doch der Spanier ist seit Monaten nicht in Form und hat Probleme mit der Leiste.

Nach dem Spiel zwei Wochen Ferien

All das, all die Verletzungen und Wehwehchen, all die schlechten Geister dieser schwerfälligen Hinrunde können nach dem Spiel in Zürich für zwei Wochen auskuriert und verarbeitet werden. So lange hat die Mannschaft Ferien, ehe sie am 2. Januar wieder zu trainieren beginnt.

In der ersten Woche macht der Klub den Spielern, die teilweise in ihr jeweiliges Heimatland reisen werden, keine Vorgaben. In der zweiten Ferienwoche haben sie aber ein Fitnessprogramm abzuspulen.

Am 9. Januar reist die Mannschaft voraussichtlich ins Trainingslager nach Spanien. Voraussichtlich, weil die gegenwärtige Situation rund um das Coronavirus keine Sicherheit bezüglich Reisen zulässt. Geplant ist jedenfalls, dass sich die Mannschaft in Algorfa auf die Rückrunde vorbereitet. Und gegen das ukrainische Spitzenteam Dynamo Kiew testet.

Der eine oder andere Langzeitverletzte dürfte dann wieder auf dem Platz stehen. Alessandro Kräuchi etwa hat in dieser Woche erstmals wieder mit dem Ball trainiert.

