Der FCSG besiegt Lugano mit 2:0 - dritter Sieg in der Rückrunde

Auswärtssieg Heisse Schlussphase, cooler FC St.Gallen: Wie die Abwehrschlacht der Espen gegen Lugano in den dritten Rückrunden-Triumph mündete Die Ostschweizer verteidigen im Tessiner Cornaredo die frühe Führung Kwadwo Duahs mit viel Herz und irgendwann nur noch zu zehnt. Aber: mit Erfolg. «Der Sieg tut und gut, es entsteht etwas», sagt Trainer Peter Zeidler nach dem ersten Vollerfolg über die Tessiner seit über zwei Jahren. Fakten, Beobachtungen und Impressionen zum Spiel. Renato Schatz Jetzt kommentieren 19.02.2022, 20.53 Uhr

Die St.Galler Spieler feiern mit den mitgereisten Anhängern den Auswärtssieg im Tessin. Bild: Samuel Golay/Keystone

Was im Cornaredo geboten wird, ist nicht die grosse Fussballkunst. Nach ansehnlichen Startminuten gibt es zeitweise mehr Karten als Torchancen. Bei der spannenden Abwehrschlacht in den Schlussminuten ist dann jeder gewonnene Zweikampf ein kleines Tor. Immerhin. Spielnote: 4.

0:1, 5. Minute, Kwadwo Duah: Jérémy Guillemenot mit dem Ball in die Tiefe auf Duah, der nur noch Saipi vor sich hat. Weil er schneller ist, im Kopf und mit den Beinen. Schuss, Tor.

0:2, 95. Minute, Lukas Görtler: Lugano wirft alles nach vorne, die St.Galler kontern, Drei-gegen-eins-Situation. An deren Ende wird Stillhart im Strafraum gefoult. Lukas Görtler verwandelt den folgenden Penalty.

Peter Zeidler, der Trainer des FC St.Gallen, nimmt in der Startelf zwei Änderungen im Vergleich zum 5:1-Heimerfolg gegen Servette vor. Patrick Sutter ist zurück, Euclides Cabral nimmt für ihn auf der Bank Platz. Derweil wird Victor Ruiz durch Alexandre Jankewitz ersetzt. Wobei Ruiz gar nicht erst im Aufgebot steht. Im Angriff nimmt Zeidler keine Wechsel vor. Und liegt damit richtig.

Denn Duah erzielt in der fünften Minute seinen fünften Rückrundentreffer. Der 24-Jährige wurde von Guillemenot lanciert. Wie schon vor Wochenfrist treffen die St.Galler nun also auch im Tessin vor Ablauf der ersten fünf Minuten. In der Startphase sind sie nah bei sich und nah beim Tor der Luganesi, die nach zwölf Minuten herausfinden, wo der gegnerische Kasten steht. Maren Haile-Selassie zieht robbenesk vom Flügel ins Zentrum und dann ab. Knapp vorbei.

Die St.Galler bejubeln den frühen Führungstreffer von Kwadwo Duah. Bild: Samuel Golay/Keystone

Obschon die St.Galler das Geschehen in der Startphase im Griff zu haben scheinen, ahnt man bisweilen das Risiko, das ihrem Spiel eigen ist. Viele zweite Bälle sind ihnen, was häufig wichtig ist, denn wären sie das nicht, würde es gefährlich werden. Doch Zeidlers Mannschaft gewinnt lange Zeit die wichtigen Zweikämpfe.

Bis zur 27. Minute, als Zan Celar mit einem intelligenten Pass freigespielt wird, Isaac Schmidt hatte das Abseits aufgehoben. Oder nicht? Die Fahne geht hoch, nachdem Celar den Ball aus 16 Metern an die Latte geknallt hatte. Offenbar ist der Aufschlag des Balles auf dem Aluminium der Torumrandung so laut, dass die Luganesi aufwachen. Erst kommt Numa Lavanchy über rechts zum Flanken, dann ist es wieder Haile-Selassie, der eine Lücke sucht, es aus der Distanz versucht, und in Lawrence Ati Zigi den Meister findet. Der St.Galler Goalie fliegt spektakulär und wehrt ab.

Die Minuten vor der Pause sind dann hitzig. Nach 37 Minuten: die erste gelbe Karte. Der Tessiner Olivier Custodio trifft ein bisschen Ball, aber viel Gegenspieler Sutter. Eine Minute später die nächste Rudelbildung. Weitere 60 Sekunden später mäht Lavanchy Jankewitz um. Eine hochverdiente gelbe Karte. Weil auch Reto Ziegler noch verwarnt wird, steht es zur Pause 3:0 für Lugano nach Karten und 1:0 für St.Gallen nach Toren.

Es gibt viele Fouls im Cornaredo. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Die erste Szene der zweiten Halbzeit gehört Lugano: Jonathan Sabbatini reicht ein Haken, um die St.Galler zu narren und freie Schussbahn zu haben. Knapp vorbei. Es sind in der Folge hektische, wilde erste Minuten. Und sie werden noch wilder, als Jordi Quintillà in der 58. Mattia Bottani foult. An der Seitenlinie tobt dessen Namensvetter Croci-Torti, Trainer der Luganesi. Und tätsächlich: Horisberger sieht sich die Szene nochmals an, auf Anraten des Videoassistenten, und zeigt Quintillà die rote Karte.

Von nun an ist es eine Abwehrschlacht für die St.Galler, deren Beine immer schwerer werden. Aber sie stehen gut und Lugano fällt wenig ein. Auch wenn Croci-Torti sein Team anfeuert und wohl mehr Meter abspult als so mancher Spieler auf dem Platz. Feuer bringt an diesem Abend aber lange Zeit nichts gegen die St.Galler, die früh eiskalt waren vor dem Tor und in der zweiten Halbzeit cool verteidigen. So cool, dass sie am Schluss doch noch zittern. Celar aus einiger Entfernung über das Tor, mehrere Eckbälle.

Nutzt jeden Meter seiner Coachingzone: der Tessiner Trainer Mattia Croci-Torti. Bild: Samuel Golay/Keystone

In der Nachspielzeit bringt der eingewechselte Matej Maglica im Strafraum Hajrizi Kreshnik zu Fall. Die Tessiner fordern vehement einen Penalty, doch Horisbergers Pfeife bleibt stumm. Und das Spiel geht weiter. Zigi muss innert weniger Sekunden mit dem Fuss und mit der Faust abwehren, beide Male erfolgreich.

Natürlich tummeln sich inzwischen längst alle Tessiner im Strafraum der St.Galler, die ihrerseits viel Platz vorfinden, um Konterangriffe zu fahren. Am Ende eines solches liegt Stillhart im Sechzehner der Luganesi am Boden. Penalty, Görtler trifft, 2:0, die Entscheidung. Cooler FC St.Gallen.

Kurz nach Lukas Görtlers 2:0 pfeift der Schiedsrichter das Spiel ab. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Duah. Einziger Torschütze. Und, gerade in der ersten Halbzeit, noch etwas mehr: erster Verteidiger mit vielen Sprints in Richtung Tessiner Aufbauspieler.

Quintillà, weil er statt der erhofften Erfahrung und Umsicht in der 58. Minute vor allem Leichtsinn an den Tag legt und Bottani dort böse foult, wo es doch eigentlich nicht gefährlich ist; im Mittelfeld. Nach einem VAR-Upgrade wird die gelbe Karte dann rot.

Der Platzverweis Quintillàs, es ist der sechste der St.Galler in der laufenden Saison. Aus der Ferne sah es zunächst wie ein einigermassen übliches, wenngleich etwas hartes Einsteigen im Mittelfeld aus. Die Wiederholung legt aber offen, dass der Spanier Gegenspieler Bottani von hinten trifft und eine Verletzung in Kauf nimmt.

Stefan Horisberger leitet die Partie. Vielleicht ein gutes Omen für die St.Galler. Horisberger pfiff vor eineinhalb Wochen den 2:1-Sieg der Ostschweizer in Carouge. Und beim 5:1 vor einer Woche sass er im Videokeller in Volketswil. In der ersten Halbzeit benutzt der 33-Jährige seine Pfeife jedenfalls häufig. Und wird ausgepfiffen, von der Haupttribüne im Cornaredo, die nicht einverstanden ist mit den drei gelben Karten, die Horisberger den Tessinern bis dahin zeigt. Auch nach Spielschluss hat er die Gunst des Heimpublikums nicht.

Das Stadio di Cornaredo ist nicht gerade das, was man unter einem modernen Fussballstadion versteht. Die Laufbahn, die alte Haupttribüne, der gelbgrüne Rasen, alles wirkt irgendwie zusammengeflickt. Neu ist trotzdem etwas: die elektronische Anzeigetafel neben dem Gästesektor, die gestochen scharfe Bilder liefert. Sie ist etwa sechs Meter hoch. Der «Corriere de Ticino» vermeldete den Neuzugang in der heutigen Ausgabe. Im November sagte die Stadt Lugano übrigens Ja zum Stadionprojekt.

Etwa 200 Fans des FC St.Gallen verbringen den Samstagabend nicht im stürmischen St.Gallen, sondern beim stürmenden St.Gallen im Tessin. Vor dem Spiel zünden sie Feuerwerk, als sei Neujahr. Insgesamt 3'313 Menschen sind im Stadion.

St.Galler Feiertag am 19. Februar. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Peter Zeidler, Trainer FC St.Gallen: «Wir haben gut begonnen und dann kaum Chancen zugelassen. In der zweiten Halbzeit ist Lugano etwas mehr gekommen, aber wir standen sehr kompakt. Allerdings müssen wir die Konter besser ausspielen. Nach der roten Karte war es dann ein anderes Spiel, ein taktisch einfacheres, weil wir nicht mehr überlegen mussten, wie wir jetzt ins Pressing gehen, ob wir überhaupt ins Pressing gehen. Wir haben richtig gefightet, alle, auch Zigi haben wir gebraucht. Ich glaube, wir haben verdient gewonnen. Der Sieg tut und gut, es entsteht etwas.»