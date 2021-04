Badminton Viertelfinal! Ausrufezeichen des Frauendoppels von St.Gallen-Appenzell an der EM in Kiew Das Doppel Aline Müller/Jenjira Stadelmann überzeugt an der EM in der Ukraine und steht im Viertelfinal. Ives Bruggmann 29.04.2021, 22.19 Uhr

Kennen sich bestens aus dem Ligaalltag mit St.Gallen-Appenzell: Jenjira Stadelmann (links) und Aline Müller. Ralph Ribi

Aline Müller und Jenjira Stadelmann überraschen an der EM in Kiew. Das eingespielte Frauendoppel der Badmintonvereinigung St.Gallen-Appenzell setzt ein Ausrufezeichen, indem es die Vizeeuropameisterinnen von 2018, Émilie Lefel und Anne Tran aus Frankreich, besiegten. Zum Vergleich: Während die Französinnen in der Doppel-Weltrangliste Platz 24 einnehmen, sind die beiden 21-jährigen Stadelmann und Müller auf Platz 151 rangiert.

Die Aussenseiterinnen aus der Schweiz siegten am Ende 21:16, 7:21, 21:19 gegen die an der EM an Nummer fünf gesetzten Französinnen. Wie es das Resultat beweist, wogte die Partie hin und her. Zu Beginn schienen die Favoritinnen aus Frankreich Mühe zu bekunden mit dem Spiel der Schweizerinnen. Nach einem ausgeglichenen Beginn setzen sich Müller/Stadelmann dank einer optimalen Abstimmung untereinander erstmals ab. 12:7 hiess es Mitte des ersten Satzes. Die Schweizerinnen bestraften jeden Fehler des Duos Lefel/Tran sofort. Doch die Französinnen schafften den Anschluss nochmals. Mit dem längsten Ballwechsel des Auftaktsatzes, den die Rechtshänderinnen Müller/Stadelmann zum 19:15 verwerteten, gelang ihnen ein «Big Point». Davon erholten sich die Französinnen nicht mehr. Satz eins ging überraschend an die Schweiz.

Frankreich schien sich erholt zu haben

Nach dem ersten Seitenwechsel schien dann die Partie den erwarteten Lauf zu nehmen. Frankreich beging weniger Fehler und stellte sich nun besser auf das junge Schweizer Duo ein. Müller/Stadelmann liessen sich durch einige Fehler aus dem Konzept bringen und gerieten immer deutlicher in Rücklage: 3:12, 3:12, 5:15, 7:19 und am Ende des zweiten Satzes 7:21. Wer jetzt noch mit einem Sieg des Doppels der BV St.Gallen-Appenzell rechnete, zählte zweifelsohne zu den Optimisten. Mehr noch, als die Schweizerinnen einen 2:6-Fehlstart hinlegten. Doch die Favoritinnen leisteten Schützenhilfe.

Schweizer Duo spielte sich in einen Rausch

Mit zwei Anspielfehlern in Folge liessen Lefel/Tran die Schweizerinnen wieder auf 4:7 herankommen. Fortan war die Partie wieder ausgeglichen. Nun keimte das Selbstvertrauen bei den Aussenseiterinnen wieder auf. Das 16:15 war die erste Führung nach langer Zeit. Müller/Stadelmann spielten jetzt wie im Rausch, gewannen plötzlich die langen Ballwechsel und dominierten in allen Belangen. So war der erste Matchpoint beim Stand von 20:18 alles andere als unverdient. Doch erst der zweite sollte es sein. 21:19. Die Überraschung war perfekt. Die letzten Schweizer Vertreterinnen bleiben also noch länger in Kiew. Als nächstes steht der Viertelfinal auf dem Programm.

Bei ihrer EM-Premiere bezwangen Müller und Stadelmann im Auftaktspiel die Weissrussinnen Bitsoukova/Viarbitskaya deutlich mit 21:13, 21:17. Zu Beginn des zweiten Satzes hatten zunächst die Weissrussinnen die Oberhand, nach der Pause gelang es den Schweizerinnen aber, sich abzusetzen und so in den Achtelfinal einzuziehen.