Nach dem Rückschlag Augen zu und durch – wie die Toggenburger Steeple-Läuferin Chiara Scherrer nach dem Verpassen von Olympia die Motivation wieder fand Steeple-Läuferin Chiara Scherrer hat die Olympischen Spiele nur knapp verpasst. Nun konzentriert sich die 25-Jährige aus Bütschwil auf das Erreichen der EM- und WM-Limiten. Raya Badraun 20.08.2021, 05.00 Uhr

Chiara Scherrer lief im Juni in Luzern rund eine Sekunde an einer Olympia-Qualifikation vorbei. Urs Flüeler/Keystone

Am vergangenen Wochenende startete Chiara Scherrer in Regensdorf und stellte über 1500 Meter eine persönliche Bestzeit auf. Diesen Sonntag rennt sie in Luxemburg.

«Ich habe mich so darauf gefreut, endlich wieder ohne Druck laufen zu können», sagt die Toggenburgerin. Es sind ihre ersten Rennen nach einer längeren Wettkampfpause, die so nicht geplant gewesen war. Scherrer träumte seit mehreren Jahren von den Olympischen Spielen in Tokio.

Doch dann kam alles anders, obwohl sie stark ins Jahr gestartet war.

Die intensiven Trainings zehren an der Steeple-Läuferin

In der Hallensaison überzeugte Scherrer mit einem Schweizer Rekord über 3000 Meter. Damit verpasste sie nur knapp die Qualifikation für die Hallen-EM. Schlimm sei das nicht gewesen, sagt die 25-jährige Bütschwilerin.

Stattdessen freute sie sich, weil sie sah, dass sie auf dem richtigen Weg war. Die vielen intensiven und langen Trainings zehrten jedoch an der Steeple-Läuferin.

Verletzung wirft Scherrer zurück

Im März hatte sie plötzlich Schmerzen. «Sie waren nicht stark, tauchten nur am Anfang vom Training auf», sagt Scherrer. Sie hätte die Schmerzen auch ignorieren können.

Doch Scherrer hat Anfang Jahr die Ausbildung zur Physiotherapeutin abgeschlossen und arbeitet seither in einem Teilzeitpensum. Sie kennt ihren Körper gut und merkte bald, dass es kein muskuläres Problem ist.

Es stellte sich heraus, dass sie am Oberschenkel eine Vorstufe eines Ermüdungsbruches hatte. Sechs Wochen konnte sie nicht rennen, musste danach von neuem beginnen. «Das hat mich stark zurückgeworfen», sagt Scherrer. Ihren Traum verlor sie jedoch nicht aus den Augen: Tokio. Sie sagt:

«Der Druck hat mich nicht blockiert, sondern angetrieben.»

Und doch war es nicht ganz einfach. Alles hat sich in dieser Zeit um das Erreichen der Limite gedreht. Das kann anstrengend sein. «Wenn es klappt, dann ist man überzeugt, dass sich der Aufwand gelohnt hat», sagt sie. «Wenn nicht, wird es schwierig.»

Bis zuletzt hoffte sie. Mit ihrer Leistung an der Team-EM in Cluj kletterte sie im World Ranking nach oben. Über dieses können sich Athletinnen qualifizieren, welche die Limite nicht unterboten haben. Also wagte Scherrer einen letzten Versuch. Sie meldete sich spontan für das Meeting in Luzern an.

Mit ihr startete auch ihre Trainingskollegin Fabienne Schlumpf. Als Tempomacherin wollte sie den Lead übernehmen, damit Scherrer an nichts hätte denken und nur hätte laufen müssen. Doch nach einer Runde brach Schlumpf aufgrund von Schmerzen ab.

Da sich die Konkurrenz zurückhielt, übernahm schliesslich Scherrer den Lead. Am Ende lief sie mit 9:40,30 Minuten eine persönliche Bestzeit über 3000 m Steeple. Doch es reichte nicht. In der Weltrangliste platzierte sie sich auf Rang 49, 45 Athletinnen durften nach Tokio reisen.

Wäre sie in Luzern eine Sekunde schneller gelaufen, hätte sie es vielleicht geschafft. Sie sagt:

«Das war ein grosser Brocken.»

Sie brauchte Zeit, das Ganze zu verarbeiten. In den Tagen danach stand nicht mehr das Training im Mittelpunkt. Stattdessen verbrachte sie ihre Zeit mit Freunden und der Familie. «Es war schön zu sehen, dass mich so viele Menschen unterstützen, auch wenn ich nicht nach Tokio reise», sagt sie. «Sport ist nicht alles.»

Während andere Athleten nach Tokio flogen, ging sie nach St.Moritz ins Trainingslager. Als Scherrer am TV die Rennen verfolgte, kam vieles wieder hoch. Auch weil einige Athleten langsamer liefen als sie selbst. «Das ärgerte mich sehr.» Und doch fand Scherrer bald einen neuen Fokus, war wieder motiviert. Die Saison ist nicht zu Ende.

Die Toggenburger Steeple-Läuferin Chiara Scherrer. Benjamin Manser

EM und WM als nächste Ziele

Im September wird sie wieder über 3000 m Steeple an den Start gehen. Der Wettkampf in Berlin verspricht ein starkes Feld. Da könnte Scherrer bereits die Weichen stellen für die Grossanlässe 2022.

Die EM findet in München statt, die WM in der US-amerikanischen Stadt Eugene. «Mein Fokus liegt auf der EM, doch es wäre schön, wenn ich auch die WM-Qualifikation schaffen würde.»