Auftauen mit Serkan Izmirlioglu: Wie der Wiler Verteidiger lauter und böser werden will Der Frauenfelder Serkan Izmirlioglu stiess im Frühjahr vom SC Brühl zum FC Wil, unterdessen ist er Leistungsträger in der Defensive des Challenge-League-Teams. Kein Spieler in der Mannschaft von Alex Frei hatte in dieser Saison mehr Einsatzzeit als er. Ein Manko hat der 22-Jährige: Seinem Trainer ist er noch etwas zu zurückhaltend. Ralf Streule 15.12.2020, 05.00 Uhr

Serkan Izmirlioglu: «Während des Spiels bin ich nicht so nett wie neben dem Platz.» Tobias Garcia

Muss ein Fussballer laut sein? Ein Innenverteidiger zumindest hat Vorteile, wenn er laut schreien, sich Gehör verschaffen, dem Gegner einheizen und Ordnung in die Hintermannschaft bringen kann. Man denke an Sergio Ramos, den Spanier, der sich mit seiner physischen und verbalen Präsenz auf dem Feld ausbreitet wie kein anderer. Vielleicht ist es kein Zufall, dass Serkan Izmirlioglu den Spanier als sein grosses Vorbild nennt. Denn der junge Frauenfelder ist vieles. Aber laut und gesprächig, das ist er definitiv nicht, wie sich im Interview zeigt. Fragen, die sich nicht mit Ja oder Nein beantworten lassen, scheinen dem 22-Jährigen wenig zu behagen.



Izmirlioglu hat, darauf angesprochen, nur ein Schmunzeln übrig. Er kennt die Schublade, in die er Mal für Mal gesteckt wird. «Ja, auch mein Trainer sagt, ich müsse etwas lauter werden», erklärt er. Im Training versuche er anzufangen damit. Aber das Ruhige und Zurückhaltende begleite ihn seit jeher durch sein Fussballerleben. Immerhin: Auf dem Feld, da könne er bestens austeilen und einstecken. Davon zeugt ein blaues Auge, das er sich vergangene Woche im Spiel gegen Winterthur zugezogen hat. «Ich weiss nicht, in welcher Szene das passiert ist.»

Wo immer er hinkommt, wird er schnell Stammspieler

Serkan Izmirlioglu. Tobias Garcia

Wer den Weg von Izmirlioglu nachverfolgt, sieht schnell: Seine zurückhaltende Art hat sich nicht negativ auf die bisherige Karriere ausgewirkt. Seine Ruhe am Ball, sein Vorwärtsdrang, seine Physis: All das führte dazu, dass er sich schnell durchsetzte, wo immer er bisher hinkam. Beim FC Frauenfeld war das so, bei der St.Galler U21, beim SC Brühl oder nun, seit dem vergangenen Sommer, beim FC Wil. Kein anderer Spieler im Team von Alex Frei erhielt in dieser Saison bisher so viel Einsatzzeit wie er. Nur einmal wurde Izmirlioglu von Frei - aus taktischen Gründen - ausgewechselt.

Stürmerwunsch wird nicht erfüllt

Das Tor zum Fussball öffnete ihm sein zwölf Jahre älterer Bruder. Gürkan, heute 34 Jahre alt, hatte vor Jahren einige Einsätze beim FC Winterthur in der Challenge League, wechselte dann in die Türkei, hatte unter anderem in der zweithöchsten Liga Einsätze, bevor er seine Karriere zurück im Thurgau ausklingen liess. Als kleiner Bub besuchte Serkan Izmirlioglu die Winterthurer Schützenwiese und eiferte ab jenem Zeitpunkt seinem grossen Bruder nach.

Als Sechsjähriger stieg er beim FC Frauenfeld ein. Er wollte Stürmer sein. Die Trainer erklärten ihm aber bald, dass er in der Defensive mehr ausrichten werde. Eben: Dank seiner Physis, dank seiner Ruhe am Ball. Als 17-Jähriger wurde er fester Bestandteil des Frauenfelder 2.-Liga-Teams, der Ruf in die U21 des FC St. Gallen folgte bald. In drei Saisons im Nachwuchsteam wurde zum festen Wert in der Innenverteidigung.

Wils Anfrage nach dem Lockdown

Und natürlich hatte man auch beim FC St. Gallen die Augen offen, fand ihn «einen interessanten Spieler», wie unlängst auch St. Gallens Peter Zeidler erklärte. Doch die Konkurrenz in seiner Altersklasse mit Betim Fazliji und Leonidas Stergiou war im FC St. Gallen gross, Izmirlioglu entschied sich vor eineinhalb Jahren für den Weg zum SC Brühl in die Promotion League. Auch dort war er sogleich Stammspieler – bis das Coronavirus die Promotion League ausbremste. «Er war unser bester Innenverteidiger», sagt auch Roger Jäger, Sportchef bei den Brühlern. Izmirlioglu hätte noch einen Vertrag bis im Sommer 2020 gehabt bei Brühl. Es war aber klar, als die Wiler Anfrage kam, dass er sogleich wechseln durfte. Was grosse Vorteile für den 22-Jährigen hatte: Nach dem Lockdown durfte beim FC Wil bald wieder regelmässig trainiert werden - nicht so bei Brühl. Spielberechtigt war Izmirlioglu in Wil aber erst seit dem Sommer. Seine ersten Chancen nutzte er sogleich.



Serkan Izmirlioglu drängt Thuns Saleh Chihadeh ab. Peter Schneider / KEYSTONE

Dass es in der Challenge League taktisch etwas anspruchsvoller sei als in Promotion League, und vielleicht etwas schneller, das mache ihm Spass, sagt der Verteidiger. «Ich habe mich seit dem Wechsel weiter verbessert.» Das sieht auch Trainer Alex Frei so. «Für einen, der aus der Promotion League zu uns kommt, macht er es richtig, richtig gut.» Aber eben, Frei sagt auch: «Er muss böser zu sich und dem Gegner werden.» Der Trainer sieht jedoch, dass sein Innenverteidiger mehr und mehr auftaut. «Er ist bereit für weitere Schritte.»