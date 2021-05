Regionalfussball Wiederaufnahme nach der Coronapause: Auf- oder absteigen in drei Wochen Im Amateurfussball werden die Meisterschaften zu Ende gespielt. Was das für die Vereine der Region bedeutet. Ives Bruggmann 27.05.2021, 22.41 Uhr

Der Bundesrat hat entschieden: Im Amateurfussball werden die Coronamassnahmen weitestgehend aufgehoben. Für die Hobbyfussballer bedeutet dies, dass ab kommendem Montag wieder mit Körperkontakt trainiert werden darf. Bereits ab dem 12. Juni werden die Meisterschaften fort- und bis Anfang Juli zu Ende geführt. Für einige Teams wird der Aufstieg so doch noch möglich, andere kämpfen in lediglich zwei Partien um den Klassenerhalt. Ein Überblick:

FC Gossau

Sportlich gesehen geht es für das Team von Trainer Patrick Winkler in der 1. Liga um nichts mehr. Um die Hinrunde und damit die Spielzeit abzuschliessen, stehen zwar noch vier Runden auf dem Programm. Doch um in dieser Coronasaison aufzusteigen, müsste es der FC Gossau, der in der Gruppe 3 auf dem dritten Platz der Tabelle steht, unter die besten zwei Mannschaften aller drei 1.-Liga-Gruppen schaffen. «Das ist nicht mehr realistisch», sagt Winkler.

Dennoch ist die Freude im Team gross, in Kürze wieder ohne Auflagen trainieren zu dürfen. «Wir wollen uns nicht beklagen, dass die Saison so kurz ist. Wir nutzen diese Zeit bereits als Vorbereitung auf die neue Spielzeit», so Winkler. Und ein Höhepunkt steht ja noch auf dem Programm. In der letzten Cuprunde spielt Gossau um den Einzug in die Hauptrunde. Gegner ist Delémont in einem Auswärtsspiel, das noch nicht terminiert ist.

FC Rorschach-Goldach

«Wir sind froh um die Chance, doch noch um den ersten Platz spielen zu können», sagt Trainer Olaf Sager. Die Ausgangslage ist verlockend: Es winkt der Aufstieg in die 2. Liga interregional, denn der FC Rorschach-Goldach steht bei einem Spiel weniger auf Platz eins der Gruppe 1 der 2. Liga regional. «Wir hätten die Qualität, um über 22 Runden Meister zu werden», sagt Sager. Nun aber bleibe nichts anderes übrig, als das Beste aus der Situation zu machen. Noch drei Spiele muss Rorschach-Goldach absolvieren. Es ist eine Reise ins Ungewisse für Trainer Sager. «Niemand kennt sich aus mit dieser Situation.» Das Team habe aber immer mit dem Ziel vor Augen trainiert, dass es nochmals weitergeht. Ab Montag stehen auch Zweikämpfen nichts mehr im Wege. «Auf unserem Niveau gehört ein Match am Ende des Trainings einfach dazu. Darauf freuen wir uns.»

FC Winkeln

Etwas ernster sieht die Lage beim FC Winkeln in der Gruppe 2 der 2. Liga aus. Zwar stehen die St.Galler nicht auf einem Abstiegsplatz, dennoch ist die Situation prekär. In nur zwei Spielen könnte das Team von Trainer Thomas Koller auf einem der letzten beiden Ränge landen und absteigen. «Die Grundstimmung ist angespannt», sagt Koller. Es gehe plötzlich um ganz viel. Zwar herrsche Vorfreude darauf, dass wieder losgelegt werden dürfe. Es gebe aber auch Spieler, welche die Fortsetzung der Meisterschaft wegen zweier Spiele nicht angemessen fänden. Aber: «Es hilft nichts. Wir müssen die ­Situation akzeptieren und mit voller Motivation auf diese zwei Partien hinarbeiten», sagt Koller. Mit Eschenbach und Bronschhofen trifft Winkeln ausgerechnet auf zwei direkte Konkurrenten. Es liegt Spannung in der Luft.

FC Abtwil-Engelburg

Nur drei Punkte mehr als Winkeln hat der FC Abtwil-Engelburg auf dem Konto. Doch das verändert die Ausgangslage des Teams von Trainer Marc Blumer grundlegend. Mit einem Nachholspiel in der Hinterhand ist für das drittplatzierte Abtwil sogar noch der Aufstieg möglich. Denn mit drei Siegen – davon deren zwei gegen die vor ihnen liegenden Rapperswil-Jona und Frauenfeld – wäre Platz eins Tatsache. «Aufsteigen war noch nie so einfach», sagte Trainer Blumer deshalb schon vor einem Monat. Die Trainingspräsenz und die Moral seien seit Wochen hoch. Denn es winkt eine einmalige Gelegenheit.

FC Fortuna

Nicht mehr in den eigenen Füssen hat es der FC Fortuna in der 3. Gruppe der 3. Liga. Selbst zwei Siege aus den verbleibenden zwei Partien garantieren den Klassenerhalt nicht. Dem Stadtklub, der auf dem letzten Tabellenplatz steht, droht mehr denn je der bittere Gang in die 4. Liga. In der Gruppe 2 der 3. Liga liefern sich derweil Steinach und Dardania ein Fernduell um den Aufstieg. Der Vorteil liegt bei Steinach, das mit zwei Punkten Vorsprung dasteht.