Querdenker Wenn der Sport leidet, leidet auch die Gemeinschaft Viele Menschen haben ohne sportliche oder gesellschaftliche Betätigungen grosse Probleme, ihr Leben sinnvoll zu gestalten. Trotzdem werden sportliche Aktivitäten in den Vereinen, die man über Jahrzehnte gepflegt hat, nach langen Unterbrüchen oftmals nicht mehr aufgenommen. Vereine und Verbände sind gefordert. René Bühler 14.11.2020

Die Gedanken vieler Menschen kreisen zurzeit um das Coronavirus und die täglichen Zahlenmeldungen der Neuinfektionen. Die Angst ist nachvollziehbar, jedoch hemmt sie auch, ein zufriedenes Leben zu führen. Es war aber auch ein gutes und wichtiges Zeichen des Bundesrates für den Jugendsport unter 16 Jahren, den Trainingsbetrieb aufrecht zu erhalten.

Etwa zwei Millionen in der Schweiz lebende Personen betreiben in zirka 19'500 Vereinen eine Mannschaftssportart, dazu kommen mindestens nochmals so viele, die sich in Musik- und anderen Vereinen zu einem gemeinsamen Hobby treffen.

Die Schweizer haben sich gut verhalten während der ersten Welle und verhalten sich nun mehrheitlich diszipliniert in Zeiten der Maskenpflicht. Diese Disziplin wird dazu beitragen, dass man die Massnahmen in absehbarer Zeit wieder lockern kann.

Ältere Menschen dürfen sich nicht abkapseln

Es ist wichtig, dass sich vor allem ältere Menschen gesellschaftlich nicht abkapseln, auch das Homeoffice sollte nur eine Alternative bleiben. Viele Menschen haben ohne sportliche oder gesellschaftliche Betätigungen grosse Probleme, ihr Leben sinnvoll zu gestalten.

Für viele von ihnen war der Lockdown im Frühling nur schwer zu ertragen, aber durch die vermeintliche Absehbarkeit der Krise zum Sommer hin zu überstehen. Auch wenn es für unsportliche oder weniger gesellige Personen unverständlich erscheinen mag: Es gibt Millionen von Menschen, die ohne diese Gesellschaftlichkeit aber auch Gemütlichkeit verkümmern. Sportliche Aktivitäten in den Vereinen, die man über Jahrzehnte gepflegt hat und denen man jetzt nicht mehr nachgehen kann, werden nach langen Unterbrüchen oftmals nicht mehr aufgenommen.

Eine positive Grundstimmung verbreiten

Wir sind nun in einer nächsten von vielleicht noch vielen Coronaphasen. Für alle Verantwortlichen in der Politik, den Verbänden sowie den Vereinen ist es wichtig, zum richtigen Zeitpunkt wieder eine Ermöglichungskultur zu schaffen sowie eine positive Grundstimmung zu verbreiten.

Die Psyche ist während der nächsten Monate ein wichtiger Teil in der Bewältigung der aktuellen Krise. Irgendwann wird es darum gehen, die sportlichen und gesellschaftlichen Anlässe wieder zu ermöglichen, oder wie der Bestsellerautor und Benediktiner Anselm Grün sagte: «Ich verstehe die momentane Coronasituation als Einladung, bewusst zu leben.»

Wir werden lernen müssen, das Coronavirus als Teil unseres Lebens anzunehmen, auch wenn dies nur schwer zu akzeptieren ist. Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass Covid-19 auch nächsten Frühling nicht wie durch ein Wunder verschwunden sein wird.

Die Gemeinschaft in den Vereinen ist die Pulsader

Je nach Fallzahlen werden immer wieder Massnahmen ergriffen, die uns erneut einschränken werden. Die Vereine sind aufgefordert, all ihre Mitglieder nach der Zwangspause zur Wiederaufnahme zu motivieren. Sie sollen aber auch von der Politik und den Verbänden unterstützt werden, denn die Gemeinschaft in allen Vereinen ist die Pulsader des gesellschaftlichen Zusammenseins.

Die Politik hat die schwierige Aufgabe, ein gutes Gleichgewicht zwischen dem Schutz und der Behinderung des Lebens zu finden. Natürlich ist es selbstredend, dass der Schutz des Lebens an erster Stelle stehen muss. Was diese schwierige Zeit mit uns macht, wissen wir noch nicht. Aber wir wissen, bei aller Achtsamkeit und Vorsicht, dass es wichtig bleibt, sich für die Gemeinschaft und das Vereinsleben einzusetzen.