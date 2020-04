Coronakrise: Auch der CSIO St.Gallen ist abgesagt – OK-Chefin Nayla Stössel: «Das Risiko war zu gross» Erstmals seit 74 Jahren fällt der CSIO Schweiz aus. Das OK in St.Gallen verzichtet wegen der Corona-Epidemie auf den grössten Reitsportanlass der Schweiz, der vom 21. bis 24. Mai hätte stattfinden sollen. Peter Wyrsch 03.04.2020, 10.37 Uhr

Pius Schwizer auf Chaquilot im Schweizer Cupfinal am CSIO St.Gallen 2019. Michel Canonica

Lange hielt sich das OK in St.Gallen zurück, wägte ab, verfolgte die Entwicklung der Ausbreitung des Coronavirus genau. «Wir wollten Mitte März noch nicht endgültig absagen, bevor wir alle Alternativen geprüft hatten, die sich auch durch die Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio ergeben hatten», betonte OK-Präsidentin Nayla Stössel. «Wir waren im konstruktiven Austausch mit den internationalen und nationalen Reit-Verbänden, den kantonalen Behörden und mit unseren Hauptsponsoren. Es gibt aber zu viele Unsicherheiten und Risiken. Die Gesundheit aller hat Vorrang. Deshalb fällt der CSIO 2020 aus.»