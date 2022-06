Arnold Forrer holt am NOS in Balterswil seinen 149. Kranz.

Schwingen Es fehlt noch ein Exemplar bis zur magischen Marke: Schwingerkönig Arnold Forrer holt sich den 149. Kranz Unter frenetischem Jubel in der Balterswiler Arena sichert sich der 43-jährige Toggenburger das zweite Eichenlaub der Saison –Schrecksekunde inklusive. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 26.06.2022, 22.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf dem Weg zum Kranz bezwingt Forrer (oben) Urs Giger.

Zu den meistbeachteten Schwingern des Tages zählte in Balterswil Arnold Forrer. Zu Recht, wie sich nicht erst im letzten Gang herausstellte. Der Toggenburger Schwingerkönig von 2001 in Nyon sicherte sich nämlich seinen 149. Kranz. Damit fehlt dem mittlerweile 43-Jährigen nur noch eine Auszeichnung zum ersehnten Jubiläum. Den alleinigen Rekord hat er schon seit längerer Zeit inne – hinter ihm folgen der zurückgetretene Hans-Peter Pellet mit 136 und der Berner Christian Stucki mit 132 Exemplaren.

Für Forrer, der sich mit dem Teilverbandskranz nebenbei die definitive Selektion für das Eidgenössische Schwingfest in Pratteln sicherte, ist das 149. Eichenlaub auch deshalb besonders, weil die Zuschauerinnen und Zuschauer ihn so frenetisch feierten. «Nöldi, Nöldi, Nöldi», hallte es von den Tribünen. Als er im letzten Gang den Appenzeller Naim Fejzaj bodigte, wurde es noch lauter in der Balterswiler Arena. Trotz Schmerzen an der operierten Hüfte freute sich der Toggenburger ausgelassen über seinen Erfolg. Das erste Bier gönnte sich der Käsermeister aus Stein bereits vor dem Schlussgang zwischen Giger und Schlegel.

St.Gallen vor Thurgau und Appenzell

Aufsehen hatte Forrer bereits im ersten Gang erregt, als er auf den noch älteren Thurgauer Stefan Burkhalter traf. Die beiden bringen es auf insgesamt 91 Lebensjahre. Doch auch die immense Erfahrung half ihnen nicht weiter, einen Weg zum Sieg zu finden. Nach dem gestellten Auftakt gegen Burkhalter musste Forrer gleich noch einen Rückschlag hinnehmen. Erneut reichte es nur zu einem Unentschieden. Dieses Mal gegen This Kolb. Dank der Siege in den vier folgenden Gängen rollte der Toggenburger das Feld von hinten auf. Wie geht es nun weiter für Forrer? «Ich nehme Fest für Fest und Gang für Gang.» Die erste Gelegenheit, um den 150. Kranz zu ergattern, bietet sich Forrer in zwei Wochen am Appenzeller Kantonalen in Urnäsch.

Bezüglich der Kranzstatistik schwang St.Gallen mit acht Auszeichnungen obenaus. Dahinter folgen die Kantone Thurgau, Appenzell und Zürich. Mit jeweils einem Kranz gehen die Gäste aus der Innerschweiz, Bern und der Nordwestschweiz nach Hause, ebenso wie die Glarner und die Bündner.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen