Wie eine der besten Schützinnen der Welt den Weg nach Gossau fand

Argentinien Wegen der Liebe: Wie eine der besten Schützinnen der Welt nach Gossau fand Fernanda Russo, die beste Schützin des Kontinents Südamerika, beteiligte sich mit Gossau an der Schweizer Meisterschaft. Sie ist liiert mit dem St.Galler Weltcupschützen Christoph Dürr. Alles begann in Indien. Daniel Good Jetzt kommentieren 17.02.2023, 05.00 Uhr

Schützenpaar Fernanda Russo und Christoph Dürr Bild: PD

Der Schiesssport ist eine globale Angelegenheit und zieht seine Kreise bis nach Gossau. Die 23-jährige Argentinierin Fer­nanda Russo stand an der Schweizer Mannschaftsmeisterschaft mit dem Luftgewehr für die Sportschützen Gossau im Einsatz. Sie ist die Nummer 11 der Weltrangliste.

Auch ein bisschen Toggenburg

Dass es so weit kam, hat seinen Ursprung in Indien – und ein bisschen im Toggenburg. Es war im März 2021. Corona beherrschte gerade die Welt. Christoph Dürr, Mitglied der Sportschützen Gossau, reiste an den Weltcup in Neu-Delhi. Es war eine der Hauptproben für die Olympischen Spiele in Tokio. Mit in Dürrs Gepäck befand sich ein Ersatzteil des Bütschwiler Sportwaffenherstellers Bleiker für einen argentinischen Schützen.

«Als ich das Ersatzteil im ersten Training meinem argentinischen Kollegen übergab, kamen wir ins Gespräch», erinnert sich Dürr. «So lernte ich das ganze Team kennen, wobei mir Fernanda mit ihrer sympathischen und offenen Art gleich aufgefallen ist». Man blieb hernach in Kontakt. Dürr reiste später – in der Sommerpause – nach Argentinien, in die Hauptstadt Buenos Aires, und die beiden wurden ein Paar.

Die Argentinierin Fernanda Russo an den Olympischen Spielen in Japan. Bild: Kevin C. Cox/Getty Images (Tokio, 24. Juli 2021)

Der Freund ist in der Bundesliga ihr Ersatz

Im November 2021 kam Russo nach Europa. Nach Kempten, wo sie in der 2. Bundesliga als neue Nummer 1 im Schützenverein der Feuerschützengesellschaft (FSG) dazustiess.

Der Bundesliga-Verein von Dürr hatte dringend nach einer Verstärkung für jene Wettkampftage gesucht, an denen der Schweizer an anderen Wettkämpfen im Einsatz stand. «Die Idee war naheliegend, also habe ich sie dem Verein vorgeschlagen, und sie waren gleich begeistert», sagt Dürr.

Da die junge Schützin aus la Rioja im Westen Argentiniens so gut schoss, verdrängte sie allerdings rasch ihren Freund von der Ausländerposition in der Startaufstellung. Der Schweizer kann gut damit leben, dass er im Team die Nummer 2 hinter seiner Freundin ist. «Das ist völlig okay. In der Luftgewehrdisziplin ist sie klar stärker. Aber im Training versuche ich natürlich schon, sie zu übertreffen.»

Teamleaderin und Mannschaft des Jahres im Allgäu

Russo ist ein Glücksfall für das Team aus Kempten. Die Sportschützen wurden im Januar als Allgäuer Mannschaft des Jahres 2022 ausgezeichnet.

Mit einer starken Saison führte die Teamleaderin die Mannschaft am vergangenen Sonntag an den Aufstiegswettkampf zur 1. Bundesliga. Zwar blieb dem Team der Aufstieg knapp verwehrt, doch mit zwei starken Leistungen von 398 respektive 399 von jeweils 400 möglichen Punkten überzeugte Russo einmal mehr.

Mittlerweile ist sie auch oft in der Schweiz. In Magglingen trainiert sie mit den besten Schweizern, auch im Gossauer Schiessstand Buechenwald ist sie anzutreffen.

An den Schweizer Final durfte sie nicht

Der Kontakt zu den Sportschützen Gossau ergab sich quasi von selbst. «Als der Mannschaftsverantwortliche vernahm, dass Fernanda in der Gegend ist, fragte er natürlich, ob sie eine Option für die Mannschaftsmeisterschaft sei», so Dürr. Sie war es. «Sie war schon nach dem ersten Training bestens ins Team integriert», sagt Dürr. Russo stand viermal im Einsatz, dreimal verbuchte sie das Maximum von 200 Punkten, einmal kam sie auf 199.

Im Final am vergangenen Samstag durfte sie allerdings nicht teilnehmen, weil sie als Ausländerin in der Qualifikation sechs Wettkämpfe hätte bestreiten müssen – nicht nur deren vier. Gossau verlor die Begegnung um Gold in Sarnen gegen Olten hauchdünn.

Das jüngste Mitglied der Olympiadelegation

Einer der Höhepunkte für Fernanda Russo in der Schweiz trug sich am 18. Dezember 2022 zu – fernab vom Schiessstand. An jenem Tag wurde Argentinien Fussball-Weltmeister. Russo und Dürr schauten das Spiel auf einer Grossleinwand in Magglingen. Auch der St. Galler trug ein Argentinien-Leibchen. «Das war für sie und wahrscheinlich alle Argentinier ein unbeschreiblicher Moment», sagt der 26-jährige Dürr über den Ausgang des Finals, der im Penaltyschiessen entschieden wurde.

«Fernanda ist sehr stolz darauf, Argentinierin zu sein», sagt der Freund. Schon zweimal vertrat Russo das Land an Olympischen Spielen: 2016 in Rio de Janeiro als 16-Jährige und jüngstes Mitglied der argentinischen Delegation und 2021 in Tokio.

Das Wiedersehen muss lange warten

Dürr ist seit dem Ende des Studiums im Januar an der Fachhochschule Biel Profischütze. Derzeit bestreitet er den Weltcup in Kairo. Am Mittwoch war Abflug für die Schweizer Richtung Ägypten.

Am Flughafen Zürich verabschiedeten sich Dürr und Russo für eine längere Zeit. Sie flog nach Buenos Aires, wo es für sie im Studium in der Fachrichtung Sport Management weitergeht. «Mir gefällt es gut in der Schweiz. Aber ich freue mich auch sehr, meine Familie wieder einmal zu sehen», sagt Russo.

Und mit einem Augenzwinkern fügt sie an: «Der Winter in der Schweiz ist für mich schon etwas gewöhnungsbedürftig, da gefallen mir die Temperaturen in der Heimat schon besser.»

Es ist das Ende der grossen Sommerferien für die Argentinierin. Wohl erst im Juli sehen sich Russo und Dürr wieder. Bis dahin stehen für beide noch einige internationale Wettkämpfe auf dem Programm.

