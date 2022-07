Raphael Zwyssig und Michael Bless mit einem letzten Ziel.

Appenzeller Kantonalschwingfeste Weiter, immer weiter: Die Appenzeller Schwinger Michael Bless und Raphael Zwyssig wollen gemeinsam ans Eidgenössische Für Raphael Zwyssig und Michael Bless wird das Appenzeller Kantonale in Urnäsch der letzte Heimauftritt. Die Weggefährten über ihre finale Saison. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Michael Bless hat sich die Teilnahme am Eidgenössischen Schwingfest mit dem Kranzgewinn am Nordostschweizer Schwingfest gesichert. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus

An dieser Frage verzweifeln viele Spitzensportler: Wann ist der richtige Zeitpunkt, um abzutreten? Das Beispiel der beiden Appenzeller Raphael Zwyssig und Michael Bless zeigt, dass die Antwort darauf von vielen Faktoren abhängt.

Ein erster möglicher Abschiedstermin wäre das Eidgenössische Schwingfest 2019 in Zug gewesen. Doch sowohl Bless als auch Zwyssig verletzten sich an diesem Anlass. Für beide kam ein durch eine Verletzung erzwungener Rücktritt nicht in Frage. «So will ich nicht aufhören», sagte Bless nach seinem Mittelfussbruch. Und auch für Zwyssig war schnell klar:

«Ich will selbstbestimmt zurücktreten.»

Der nächste prädestinierte Termin: Das Eidgenössische Jubiläumsschwingfest 2020 in Appenzell. Eine einmalige Sache für die gastgebenden Schwinger – und ein würdiger Anlass, um eine erfolgreiche Karriere zu beenden. Doch es kam bekanntlich anders. Corona verhinderte das Jubiläumsfest – es wurde ins Jahr 2024 verschoben. «Gedanklich habe ich meine Schwinghosen 2020 in Appenzell schon an den Nagel gehängt», sagt Bless. Die ganze Schwingsaison fiel in jenem Jahr ins Wasser. Sich von Corona das Karriereende diktieren lassen? Kam auch nicht in Frage. Deshalb: Weiter, immer weiter. Der Aufwand wird im Alter nicht geringer. Im Gegenteil.

Bless ist qualifiziert, Zwyssig muss liefern

Irgendwann reifte der Gedanke, das Eidgenössische Schwingfest Ende August in Pratteln als Abschluss ins Visier zu nehmen. «Nach so vielen Trainings miteinander wäre es schön, noch einmal gemeinsam und gesund am Eidgenössischen teilzunehmen», sagt der 35-jährige Zwyssig. Während der 36-jährige Bless die Qualifikation mit dem Kranz am Nordostschweizer Schwingfest bereits in der Tasche hat, muss Zwyssig noch Ergebnisse liefern. Erneut warfen ihn zuletzt Verletzungen zurück. Nach einer Fussverletzung, die er im vergangenen Jahr erlitten hatte, stieg er erst im März ins Schwingtraining ein. Danach bremste ihn ein Muskelriss am Beckenansatz.

Raphael Zwyssig wurde 2013 in Burgdorf zum Eidgenossen. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE

Nun aber fühlt sich Zwyssig wieder fit. Am Nordostschweizer Fest verpasste er den Kranz nur knapp. Morgen in Urnäsch soll dies nachgeholt werden. Es wäre die halbe Miete in Sachen Qualifikation für Pratteln. «Der Rücktritt liegt für mich in der Ferne. Derzeit will ich das Maximum herausholen und mich für Pratteln qualifizieren», sagt Zwyssig.

Bless und Zwyssig investierten im Winter viel ins Training, wie eigentlich immer in den vergangenen knapp 20 Jahren. Die Leidenschaft für das Schwingen ist wohl die grösste Gemeinsamkeit der beiden Freunde seit Kindheitstagen. «Wir wissen, was wir aneinander haben», sagt Zwyssig. Sie hätten sich gegenseitig gefordert und gefördert und dabei nie Krach gehabt», sagt Bless. Mit ihrer Karriere sind sie zufrieden. Beide sind Eidgenossen und Kranzfestsieger. Bless bilanziert: «Ich bin mit mir im Reinen, habe alles getan, was in meiner Macht stand.» Und fügt dann mit einem Lachen hinzu:

«Um Schwingerkönig zu werden, war ich wohl einfach nicht gut genug.»

Mit 93 Kränzen und acht Kranzfestsiegen schwang Bless während über zehn Jahren stets an der Spitze mit.

Sie wollen etwas zurückgeben

Weil das Ende der Karriere noch nicht definiert, wohl aber absehbar ist, befassen sich beide mit der Zukunft. Sowohl Versicherungsberater Bless als auch Marketingfachmann Zwyssig werden mit dem Sport verbunden bleiben. Zwyssig amtet bereits jetzt als Jungschwingerleiter im Appenzeller Kantonalverband und hat in dieser Funktion mit Erfolg ein neues Konzept implementiert. Doch die Arbeit sei noch nicht getan. «Ich sehe noch Potenzial und will weiter Vollgas geben», sagt er.

Einen anderen Weg schlägt Bless ein, der als Athletiktrainer an der Sportschule Appenzellerland lektionenweise Unterricht gibt. Bis zu 25 Sportlerinnen und Sportlern aus den verschiedensten Bereichen betreut er jeweils am Dienstagmittag. Mit René Wyler, einem seiner grossen Förderer, ist er mittlerweile befreundet.

«Die Sportschule liegt mir am Herzen. Ich möchte etwas zurückgeben.»

Den letzten Heimauftritt wollen Bless und Zwyssig – bei allem Ehrgeiz – auch geniessen. «Ich freue mich», sagt Bless. Vom Sieg, die beiden gewannen das Appenzeller zusammen fünfmal, wollen sie nichts wissen. Zu den Siegesanwärtern zählen sie trotzdem.

