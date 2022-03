So ergeht es dem St.Galler Handballer Tobias Wetzel in Dänemark.

Handball Der St.Galler Handballer Tobias Wetzel ist angekommen im Land des Weltmeisters – und will mehr Der ehemalige St.-Otmar-Kreisläufer Tobias Wetzel strebt in Dänemark den Aufstieg in die höchste Liga an – ein ambitioniertes Unterfangen. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 03.03.2022, 05.00 Uhr

Der St.Galler Tobias Wetzel zählt vorne und hinten zu den Leistungsträgern bei HØJ Elitehåndbold in der zweiten dänischen Liga. Bild: Jens Ørgaard Jensen

Wenn Tobias Wetzel etwas macht, dann richtig. So geht der ehrgeizige St.Galler Handballer auch sein Abenteuer in Dänemark an. Seit dem Wechsel von seinem Stammverein St.Otmar nach Dänemark zu HØJ Elitehåndbold vor gut einem halben Jahr ordnet der Kreisläufer seinem Ziel, in der höchsten Liga zu spielen, alles unter.

Der schnellste Weg zum Ziel wäre der Aufstieg mit seinem Verein innerhalb der nächsten zwei Jahre, denn so lange dauert sein Vertrag beim Klub in der Nähe von Kopenhagen. Doch so einfach ist dieses Unterfangen nicht, der erste Platz ist wenige Spiele vor dem Ende der Hauptrunde in weiter Ferne. Ein möglicher zweiter Aufsteiger in die höchste Liga wird in einer Barrage mit einem Team aus der ersten Spielklasse ausgemacht. Doch zuvor muss eine Best-of-3-Serie zwischen dem Zweit- und dem Drittplatzierten gewonnen werden. Das primäre Ziel für Wetzel und seine Mitspieler lautet demnach in den restlichen Partien, einen dieser Plätze zu sichern. Nach einem 36:26-Sieg am Dienstagabend liegt HØJ Elitehåndbold derzeit auf dem zweiten Rang. «Dieser Sieg war ein Befreiungsschlag für uns», sagt der 28-Jährige. Denn davor hatte das Team um den spielenden Assistenztrainer Bo Spellerberg zwei Partien mit einem Tor Unterschied verloren. Auch Wetzel persönlich ist es am Dienstag gut gelaufen. Der Kreisläufer erzielte fünf Treffer aus sechs Versuchen.

42-jähriger Spellerberg ist der Stratege

In der neuen Mannschaft hat sich der 1,94 m grosse und 100 kg schwere Modellathlet schnell zurechtgefunden – auch dank seinen früheren Mitspielern Spellerberg und Max Höning. Der mittlerweile 42-jährige Spellerberg ist noch immer topfit und der Stratege in der Offensive. Das kommt auch Wetzel entgegen, der den ehemaligen Spielertrainer St.Otmars aus den gemeinsamen St.Galler Zeiten bestens kennt. Er weiss, was Spellerberg will. «Es macht Spass, mit so einem erfahrenen Tophandballer zusammenzuspielen», sagt Wetzel. In Sachen Verbissenheit mache Spellerberg so schnell keiner etwas vor. «Doch er schafft es, diese gleichzeitig mit Freude und Lockerheit zu verbinden.»

Bo Spellerberg gibt auch mit 42 Jahren den Ton im Team an. Bild: Jens Ørgaard Jensen

Die Rolle Wetzels ähnelt jener, die er auch bei St.Otmar einnahm. Seine Qualitäten sind sowohl vorne wie auch hinten gefragt. Pro Partie kommt er jeweils auf gut 50 Minuten. Doch an den Handball in Dänemark musste er sich zuerst gewöhnen. Das Spiel ist schneller, dafür weniger körperlich. So musste Wetzel seinen Stil ein wenig anpassen – vor allem in der Defensive.

«Am Anfang kassierte ich zu viele Zweiminutenstrafen. Ich musste lernen, weniger körperlich und etwas cleverer zu verteidigen.»

Auch abseits des Feldes ist der St.Galler im Norden angekommen. Im Zentrum Kopenhagens lebt er mit seiner Freundin Marina Schlachter in einer kleinen Wohnung. Wie Wetzel will die ehemalige Spielerin des LC Brühls bei HØJ Elitehåndbold aufsteigen. Ihre Equipe möchte in die zweithöchste Spielklasse. Daneben schliesst Schlachter derzeit ihren HSG-Master in Unternehmensführung ab. Wetzel arbeitet seit einigen Monaten wieder in einem 50-Prozent-Pensum bei seinem alten Arbeitgeber als Wasserbauingenieur. «Es tut mir gut, neben dem Handball noch eine andere Beschäftigung zu haben», sagt er.

Die Rückenverletzung ist unter Kontrolle

Den Traum vom Ausland lebt Wetzel schon jetzt. Doch er möchte mehr. «Ich will unbedingt einmal in der höchsten dänischen Liga spielen.» Das hat ihm zuletzt der Besuch einer solchen Partie bestätigt. An einem Wochentag war die Halle ausverkauft mit gut 3000 Zuschauern. «Das ist nochmals eine andere Hausnummer.» Auch vom Niveau her sei die oberste Liga eine noch grössere Herausforderung. Die Stärke der zweiten Klasse sei vergleichbar mit jener der Schweizer NLA. Die Ausbildung im Land des Weltmeisters sei derweil erstklassig. Dementsprechend sind die technischen Fähigkeiten der meist jungen Spieler auf einem hohen Stand.

Die Rückenverletzung, die Wetzel bei St.Otmar ein unschönes Ende bereitete, hat Wetzel derzeit unter Kontrolle. «Ich habe gelernt, damit umzugehen.» Doch einfach fällt es ihm nicht. Denn «Halbgas» kennt er nicht.

