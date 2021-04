ANALYSE Zum ersten Mal im Playoff seit 13 Jahren – Rapperswil-Jona hat die Gunst der Stunde genutzt Rapperswil-Jona hat sich mit 2:0 Siegen in den Pre-Playoffs gegen Biel für die Playoffs in der höchsten Schweizer Eishockeyliga qualifiziert. Letztmals gelang dies den Ostschweizern im Jahr 2008. Ein Erfolg, der eng mit dem per Saisonende abtretenden Trainer Jeff Tomlinson verknüpft ist. Tim Frei 10.04.2021, 12.53 Uhr

Nach dem Schlusspfiff gibt es für die Spieler von Rapperswil-Jona kein Halten mehr. Bild: Christian Merz / Keystone

Es ist ein Coup, den das National-League-Team Rapperswil-Jona in den Pre-Playoffs gelandet hat: Als klarer Aussenseiter setzten sich die Ostschweizer sensationell in zwei Partien gegen Biel durch. Der Lohn ist die erste Playoff-Qualifikation in der höchsten Schweizer Eishockeyliga seit 2008, womit eine 13-jährige Durststrecke beendet wurde.

Auch wenn die St.Galler im zweiten Spiel Wettkampfglück beanspruchten: Über die zwei Partien hinweg ist ihr Weiterkommen zweifellos verdient. Die Spieler kämpften um jeden Meter, legten sich kompromisslos in Schüsse des Gegners und nahmen Einsatz für Einsatz. Kurz: Sie zeigten genau jenes Hockey, das in den Playoffs gefordert ist.

In der Qualifikation lagen zwischen den Teams 22 Punkte

Es lässt sich natürlich diskutieren, wie fair eine Playoff-Entscheidung zwischen diesen beiden Teams in einer Serie über maximal drei Spiele war. Holten die Bieler (7. Platz) doch in der Qualifikation 22 Punkte mehr als Rapperswil (10.) und verpassten die direkte Playoff-Teilnahme nur um Haaresbreite.

Doch die Veränderung des Modus war vor Saisonbeginn klar: Dass die Teams auf den Rängen sieben bis zehn die letzten zwei Playoff-Plätze in kurzen Serien unter sich ausmachen würden. Rapperswil-Jona hat nun mal die Gunst der Stunde genutzt und war auf den Punkt genau parat.

Tomlinson und Rapperswil-Jona: Eine besonders erfolgreiche Ära

Das ist ein Verdienst von Trainer Jeff Tomlinson, der die Mannschaft so eingestellt hat, dass sie zum Saisonhöhepunkt Betriebstemperatur erreicht – so wie dies in der Aufstiegssaison 2017/2018 der Fall war, in der Rapperswil-Jona als Unterklassiger auch Cupsieger wurde.

Coachte Rapperswil-Jona in die Playoffs: Jeff Tomlinson. Bild: Claudio De Capitani / Freshfocus (Biel, 7. April 2021)

Und doch: Dieses Mal ist ein wesentlicher Faktor dazugekommen, der mit Tomlinson verknüpft ist. Weil dessen erfolgreiche sechsjährige Ära bei Rapperswil-Jona nach dieser Saison zu Ende geht, hatten die Spieler ein grosses Ziel vor Augen: Sich für die Playoffs zu qualifizieren, um dem Trainer einen krönenden Abschluss seines Schaffens in Rapperswil zu ermöglichen.

Hohe Messlatte für Nachfolger gesetzt

Es ist ein mutiger Schritt der Vereinsführung, auf die neue Saison hin eine Veränderung auf dem Trainerposten vorzunehmen. Einige Beobachter hatten den Entscheid, der im Februar getroffen wurde, nicht verstanden. Sie dürften sich nun bestätigt sehen, zumal Tomlinson die Zielvorgabe – Erreichen der Pre-Playoffs – übertroffen hat. Sicher ist: Die Messlatte für das künftige Coachingduo Stefan Hedlund/Bert Robertsson (beide Schweden) ist nicht kleiner geworden.

Tomlinsons Verdienste können in der Tat nicht genug hoch eingeschätzt werden. Der sympathische und bescheidene Deutsch-Kanadier, der die Mannschaft nach dem Abstieg im April 2015 übernommen hatte, impfte dem Verein wieder eine Siegermentalität ein. Es gibt kaum eine Person, die den Wiederaufstieg dermassen verkörpert wie der 50-Jährige.

Auch in der National League von Jahr zu Jahr gesteigert

Wie in der Swiss League gelang Tomlinson und dem Team auch in der National League eine Steigerung von Saison zu Saison. Die Schritte waren zwar kleiner, doch das ist nun mal das Los eines Aufsteigers. Zumal Tomlinsons Leistungsausweis auch in der höchsten Liga respektabel ist.

Nach einem schwierigen ersten Jahr, das Rapperswil-Jona abgeschlagen am Tabellenende beendete, wurde der Rückstand zur Konkurrenz im zweiten Jahr fast geschlossen. Diese Saison beendeten die St.Galler die Qualifikation erstmals nicht als Letzte und qualifizierten sich zuerst für die Pre-Playoffs und nun für die Playoffs.

Doch ihr Lauf ist noch nicht zu Ende: Ab Dienstag geht es mit der Viertelfinalserie gegen Lugano weiter. Erneut in der Aussenseiterrolle – doch im Fall von Rapperswil-Jona muss das bekanntlich nichts heissen.