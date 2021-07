Analyse FCSG-Captain Lukas Görtler bleibt bis 2026 – Spieler und Klub setzen Zeichen, die Gold wert sind Es ist für den FC St.Gallen und seine Fans ein guter Tag. Lukas Görtler bleibt dem Klub erhalten. Der 27-jährige Captain, dessen Kontrakt in einem Jahr ausgelaufen wäre, hat den Vertrag gleich bis 2026 verlängert. Weshalb die Zeichen des Spielers und des Vereins Gold wert sind in diesen Zeiten. Patricia Loher 06.07.2021, 19.43 Uhr

Lukas Görtler hat sich in zwei Jahren zur Identifikationsfigur des FC St.Gallen entwickelt. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Mit der langfristigen Vertragsverlängerung von Lukas Görtler ist den Ostschweizern nach den gewichtigen Abgängen von Jordi Quintillà, Miro Muheim oder Junior Adamu doch noch ein Coup geglückt. Ihr wichtigster Spieler bleibt.



Um die Bedeutung dieser Vertragsverlängerung für den Klub zu unterstreichen, verschickte der FC St.Gallen mit der Medienmitteilung gleich auch noch ein vielsagendes Bild: Präsident Matthias Hüppi hat sich mit Görtler nicht einfach in einem Büro oder auf dem Rasen, sondern auf dem Dach des Kybunparks fotografieren lassen. Also auf dem höchsten Punkt der St.Galler Fussballanlage.

Lukas Görtler und Matthias Hüppi auf dem Dach des St.Galler Stadions. Bild: FC St.Gallen

Ein Abgang des Schlüsselspielers wäre ein Schock gewesen. Allein fussballerisch hätte der 27-Jährige auf die Schnelle kaum ersetzt werden können. Seine Wichtigkeit kam vor allem in der vergangenen Saison zum Tragen, als das Team in den Abstiegskampf geriet und er der unbestrittene Leader war.

Was St.Gallen ohne ihn fehlen könnte, wurde im Cupfinal offensichtlich: Görtler lief es nicht, also lief es auch der Mannschaft nicht.



Görtler verkörpert alle Werte des Vereins

Dem Deutschen ist es in nur zwei Jahren seit seinem Wechsel aus dem holländischen Utrecht gelungen, in St.Gallen zur Identifikationsfigur zu werden. Dank Kämpferherz, Leidensfähigkeit und Intelligenz verkörpert er wie kein anderer die Werte des Vereins. Man feiert ihn hier wie früher Marc Zellweger, man umschwärmt ihn wie einst Tranquillo Barnetta.

In einer Zeit, in der sich Fussballer gegenseitig die Türklinke in die Hand geben und es für den Fan manchmal schwierig ist, den Überblick zu behalten, ist das Zeichen von Görtler Gold wert. Der FC St.Gallen verfügt weiter über eine Identifikationsfigur, die nicht ohne weiteres austauschbar ist.



Görtler kümmert sich um ein Team – vom Goalie bis zum Materialwart

Hinzu kommt, dass der Bayer auch für die vielen jungen Spieler eine wichtige Stütze ist. Görtler ist einer, der gehört wird und sich um ein Team kümmert – vom Goalie bis hin zum Materialwart. Vielleicht ist die Vertragsverlängerung auch ein Zeichen an umworbene Spieler wie Leonidas Stergiou oder Betim Fazliji, noch einmal eine Saison in St. Gallen anzuhängen. Die Ostschweizer haben – Stand jetzt – eine hoffnungsvolle Achse beisammen.



Dabei hatte man sich ernsthaft mit einem Abgang des Captains befassen müssen. Die starken Leistungen in den vergangenen zwei Saisons waren auch in seiner Heimat ein Thema. Interviews im «Kicker», die Nominierung seines Cuptreffers gegen die Grasshoppers als «Tor des Monats» in der ARD-Sportschau und die «Kicker»-Wahl zum besten Deutschen in einer ausländischen Mittelklasse-Liga vor einem Jahr – so würde wohl bald das Heimatland rufen und St.Gallen chancenlos sein, den Spieler im besten Fussballalter halten zu können.

In der Tat soll es interessierte Klubs aus der 1. und 2. Bundesliga gegeben haben. Görtler hätte da wohl mehr verdienen können.



Keine Treueschwüre von Görtler

Aber offenbar haben ihn die Anfragen zu wenig gereizt, als dass er seine gute Position in St.Gallen hätte aufgeben wollen. Dabei war der Mittelfeldspieler immer ehrlich: Es gab nie Treueschwüre, er sagte stets, eine sportlich und finanziell reizvolle Offerte würde er in seinem Alter sicher prüfen.

Aber Görtler, einst Spieler der Reservemannschaft von Bayern München und mit einem Einsatz in der Bundesliga unter Trainer Pep Guardiola, fügte immer auch bei, dass er sehr wohl wisse, was er in St.Gallen habe.



St.Gallen hat wohl einiges investiert

Der FC St.Gallen hat finanziell wohl einiges investiert in diesen langfristigen Vertrag seines Leistungsträgers. Wie beim Angebot an Quintillà ist er möglicherweise weit über die Grenze hinaus gegangen.

Nach eineinhalb Jahren ohne Zuschauerinnen und Zuschauer wegen der Coronapandemie verfügt der Klub offenbar noch immer über einen finanziellen Spielraum, der es ihm erlaubt, mehr Geld auszugeben für einen Akteur, mit dem er langfristig planen will.

Den St.Gallern sind trotz des tiefsten Budgets der Super League die Hände anscheinend nicht derart gebunden, dass sie ihre Spieler ohne finanzielle Argumente kampflos ziehen lassen müssen. Das ist in diesen Zeiten ein beruhigendes Zeichen.