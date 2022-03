Radsport: Reto Hollenstein und Chris Froome noch nicht Form

RADSPORT Der Thurgauer Profi Reto Hollenstein fährt an der Seite des einstigen Superstars Der Sirnacher ist Helfer im Team des vierfachen Toursiegers Chris Froome. Beide haben Jahrgang 1985 und in dieser Saison noch keine Spitzenresultate erzielt. Daniel Good Jetzt kommentieren 31.03.2022, 05.00 Uhr

Ex-Champion Chris Froome an der Spitze der Tour de France 2021, dahinter Helfer Reto Hollenstein.

In dieser Saison spielte Reto Hollenstein sein Potenzial auf der World Tour noch nicht aus. Das hat seine Gründe: Beim Veloputzen verletzte er sich am Knie, das sich entzündete. Er hatte Corona. Und krank wurde er auch noch. «Magen-Darm-Geschichte», sagt er.

Das halbe Team liegt flach. Deshalb wurde Hollenstein vom einen Tag auf den anderen an die «Settimana Internazionale Coppi e Bartoli» beordert. Das ist ein Etappenrennen in Italien mit vielen tausend Höhenmetern. Er war noch nicht bereit. Denn in der Vorbereitung fehlen ihm sieben bis acht Wochen. Er sagt:

«Das war schon eine Qual. Wenn du keine Form hast, ist es brutal.»

Reto Hollenstein Ende Januar 2022 auf Mallorca. Mit Sonnenbrille. Ohne Maske. Bild: Dario Belingheri / Velo

Und: «Zum Glück ging es vielen anderen wie mir. 70 bis 80 Fahrer wurden jeweils abgehängt. So konnten wir in einer grossen Gruppe ins Ziel fahren.»

Zum sogenannten Gruppetto gehörte meistens auch Chris Froome. Das ist der Brite, der die Tour de France schon viermal gewonnen hat. Er ist seit der vergangenen Saison Teamkollege von Hollenstein, der aus Sirnach stammt. Froome ist in Nairobi, Kenia, geboren. Beide haben Jahrgang 1985.

Die Mannschaft Hollensteins und Froomes heisst «Israel Premier Tech». Geldgeber ist der israelisch-kanadische Milliardär Sylvain Adams. Dieser wollte mit Froome eigentlich die Tour de France gewinnen und stattete diesen mit einem gut dotierten Vertrag aus.

Der Champion fährt seit Jahren der Form hinterher

Aber auch Froome kommt nicht auf Touren. Seit einem schweren Sturz im Sommer 2019 erzielt er keine Spitzenresultate mehr. Aber er ist nach wie vor einer der prominentesten Rennfahrer im Feld. Und keiner mit Starallüren. «Ein ganz normaler Mensch wie du und ich», sagt Hollenstein, der Helfer, über den Ex-Champion.

Hollenstein ist überzeugt, er (Hollenstein) komme schon wieder in Form. Wann er aber sein nächstes Rennen bestreite, «stehe noch in den Sternen». Für die sonntägliche Flandern-Rundfahrt, die er schon 2009 als Jungprofi bestritt, wurde er bis am Mittwoch nicht aufgeboten. «Es hätte auch keinen Sinn mit meinem Formstand.»

Wegen der Personalsorgen im israelischen Team stehen erst fünf Fahrer auf der Startliste, unter ihnen der mehrfache Podestfahrer Sep Vanmarcke.

Hollensteins Zeit in dieser Saison wird noch kommen. Fünf Tours de France hat er schon bestritten. Dieses Jahr sieht es so aus, als ob er eher den Giro d’Italia bestreiten wird.

Der Vertrag mit dem Milliardär läuft Ende Saison aus

Im August wird Reto Hollenstein 37-jährig. Er will danach noch ein, zwei Saisons anhängen. Sein Vertrag mit dem Team des Milliardärs Sylvain Adams läuft Ende Saison aus. Es muss nicht unbedingt eine Mannschaft aus der World Tour sein, in der Hollenstein seine Karriere fortsetzen will. «Das ist doch egal», sagt er.

Wie es ihm überhaupt nicht wichtig ist, dass er unter den aktiven Schweizer Veloprofis jener Rennfahrer mit den zweitmeisten Saisons in der World Tour ist. Während acht Jahren ist Hollenstein schon auf der höchsten Stufe unterwegs, obwohl er erst als 28-Jähriger Unterschlupf in der World Tour fand. Profi ist Hollenstein schon viel länger.

Er sagt:

«Unsere Sportart hat sich in den vergangenen Jahren komplett verändert. Das sagen alle, die schon lange dabei sind.»

Zum Beispiel seien die Rennen viel schwerer geworden, weil nicht erst im Finale, sondern während des ganzen Tages attackiert werde.

