Volleyball

Amriswil behält gegen Lausanne in einem turbulenten Spiel nach fünf Sätzen das bessere Ende für sich. Die Thurgauer setzen sich in der Best-of-5-Serie mit 3:0-Siegen durch. Das erste Finalspiel findet am Ostersamstag, 3. April, statt.

Bernhard Windler 17.03.2021, 22.58 Uhr