Handball Negativserie, Verletzte, Tabelle: Alles spricht gegen St.Otmar Die Vorzeichen für das NLA-Gastspiel am Sonntag um 19 Uhr bei den Kadetten Schaffhausen sind ungünstig. Ives Bruggmann 09.04.2021, 16.52 Uhr

Plötzlich wichtig: St.Otmars Noah Haas. Benjamin Manser

Die Herausforderung für St.Otmars Handballer könnte nicht grösser sein. Einerseits wartet am Sonntag mit Kadetten Schaffhausen das dominierende Team der vergangenen Jahre, andererseits verschärften sich die Verletzungsprobleme der St.Galler nochmals.

Sieben Spiele hintereinander haben die St.Galler NLA-Handballer gegen den Serienmeister aus Schaffhausen zuletzt verloren. Ende Februar setzte es gar eine 25:37-Kanterniederlage in der Kreuzbleiche ab. Und die Vorzeichen vor der nächsten Begegnung mit den Kadetten haben sich im vergangenen Monat noch einmal verschlechtert. Seit ebendieser Partie fällt St.Otmars Captain Tobias Wetzel aufgrund einer hartnäckigen Entzündung im Leisten- und Rückenbereich aus. Er wird – wenn überhaupt – erst im Playoff in die Mannschaft zurückkehren. Für Max Höning, seinen etatmässigen Partner im Innenblock ist die Saison definitiv vorbei. Er erlitt gegen Kriens-Luzern eine Luxation des kleinen Fingers der Wurfhand, mit offener Wunde und zahlreichen Bänderverletzungen. Darüber hinaus fehlt seit Monaten Frédéric Wüstner aufgrund der Nachwirkungen einer Gehirnerschütterung. Damit muss St.Otmar ausgerechnet gegen die beste Offensive der Liga auf seine drei besten Defensivspieler verzichten. «Die Vorzeichen sind denkbar ungünstig», sagt deshalb Sportchef Andy Dittert. Aber die Situation sei auch eine Chance für andere Spieler.

Haas tritt aus dem Schatten

Einer, der zuletzt Werbung in eigener Sache betrieb, ist der 22-jährige Noah Haas. Der 2,03 m grosse Oberaargauer, der zu Beginn der Saison nur sporadisch in der Offensive eingesetzt wurde, ist nun plötzlich im Innenblock der Deckung gefragt. Diese Aufgabe löste der Berner mit Bravour. Zumal er in seiner Karriere bislang kaum in der Defensive eingesetzt wurde. «Das haben ihm die wenigsten zugetraut», sagt Dittert, der Haas aber in dieser Hinsicht erst am Beginn seines Weges sieht.

Neben Haas dürften im ­Deckungszentrum die ebenfalls nicht spezialisierten Dominik Jurilj und Rares Jurca zum Einsatz gelangen. Als Ergänzung hat St.Otmar Jonas Schmid von Partnerklub SV Fides mit einer Doppellizenz ausgestattet. Der 21-Jährige dürfte bald sein Début in der höchsten Liga feiern.

Wie es trotz eines dezimierten Kaders funktionieren kann, haben die St.Galler vor zwei Wochen beim Auswärtssieg in Kriens bewiesen. «Diese Einstellung und dieser Kampfgeist sind Voraussetzung. Dann können wir auch die Kadetten ärgern», so Dittert. Der Druck, das ist bei dieser Ausgangslage gewiss, liegt am Sonntagabend bei den Gastgebern.