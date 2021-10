Ski: Riesenslalomspezialist Cédric Noger hat vieles umgekrempelt.

Ski alpin Der Skirennfahrer Cédric Noger wurde von Swiss-Ski ins C-Kader zurückgestuft – seither nennt er sich auf Social Media «Cédric mit C» Der Wiler Cédric Noger startet am Sonntag in Sölden in die Ski-Weltcupsaison. Der Riesenslalomspezialist hat vieles umgekrempelt: Konditionstraining, Ernährung, Technik. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 21.10.2021, 05.00 Uhr

Der Riesenslalomfahrer Cédric Noger kam in der vergangenen Saison nicht auf Touren. Bild: Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Die Mitteilung nach der verkorksten Saison 2020/2021 kam im Frühling nicht überraschend. Cédric Noger wurde von Swiss-Ski vom A- ins C-Kader zurückgestuft. «Natürlich war ich enttäuscht, aber ich versuche positiv zu bleiben», sagt der 29-jährige Riesenslalomspezialist aus Wil. Und: «Ich kann froh sein, dass ich überhaupt noch im C-Kader bin.» Denn Noger kennt auch die andere Seite. Vor seinem Höhenflug im Weltcup in der Saison 2018/19 musste er sich jahrelang durchkämpfen. Im Jahr 2014 fiel er sogar aus dem C-Kader und bezahlte seine Individualtrainer selbst.

Das ist Cédric Nogers neuer Helm:

Rückansicht: Auf dem Helm zu sehen sind verschiedene Wappen rund um den FC St.Gallen und seine Fanklubs sowie der Slogan «AlleSGeh» und der Schriftzug «Gallusstadt». Bild: PD Nahaufnahme: Die Details auf Cédric Nogers Helm. Bild: PD Auch das Schweizer Kreuz fährt mit. Bild: PD So sieht der Helm in der Totalen aus. Bild: PD

So weit ist es diesmal noch nicht und deshalb will Noger noch einmal alles daransetzen, um im Weltcup durchzustarten. Die nötige Lockerheit soll dabei nicht auf der Strecke bleiben. Das beweist Noger vor allem in den sozialen Medien. Seine Posts reichert er jeweils mit dem Zusatz «Cédric mit C» an – ein Hinweis auf seine Rückstufung in das C-Kader.

«Ich habe viele Rückmeldungen erhalten. Die Leute finden es gut, dass ich das Ganze mit Humor nehme.»

Nichtsdestotrotz traf sich das Mitglied des Skiklubs Speer Ebnat-Kappel nach der vergangenen Saison mit Vertrauenspersonen, um einen Plan für die Zukunft auf die Beine zu stellen. Für Noger war klar: «So geht es nicht weiter.» Denn in der Saison 2020/21 fuhr er nur ein einziges Mal in die Weltcuppunkte – beim 28. Platz in Adelboden.

Zwei Listen sollen den Weg weisen

Das Ergebnis der Aussprache mit seinem Umfeld waren zwei Listen: eine, die das Skifahren betrifft, und eine, welche alle anderen Bereiche wie Kondition, Mentales oder Ernährung abdeckt. Noger, der sagt: «Ich funktioniere nach Listen am besten», hält sich nun strikt an die Vorgaben, die er mit seinen Trainern definiert hat. Eine grosse Veränderung, die er herbeiführte, betrifft das Konditionstraining. Dieses absolviert er neu an der Sportlerschule Appenzellerland in Teufen. «Der Bereich Schnellkraft/Kraft ist eine Schwäche von mir», so Noger. Und: «Weil sie in Teufen die Besten in diesem Bereich sind, bin ich nun dort.» Für den 29-Jährigen war es bei seinen Entscheiden wichtig, die Komfortzone auch einmal zu verlassen. Das Training scheint sich gelohnt zu haben. Noger fühlt sich spritziger, erholt sich schneller und hält länger durch.

Das hat auch damit zu tun, dass der Wiler in der Ernährung neue Wege geht. Obwohl er sich schon zuvor an eine strikte Diät gehalten hatte, ging er nochmals über die Bücher. Mit der Hilfe eines befreundeten Ernährungswissenschafters krempelte Noger seinen täglichen Menüplan um. Der Riesenslalomspezialist hält sich penibel genau an die Vorgaben. «Ich habe die Waage immer dabei», sagt er. Damit wägt er alle Lebensmittel, die er zu sich nimmt, ab. Noger trennte sich dank dieser Umstellung von überflüssiger Muskelmasse. So nahm er in etwa sieben Kilogramm ab.

«Ich fühle mich deutlich besser.»

Ja nicht wieder verzetteln

Im skitechnischen Bereich entschloss sich der Wiler ebenfalls zu einem drastischen Schritt. «Ich begann von ganz vorne – bei den Grundlagen», sagt Noger. Denn eines will er in diesem Winter vermeiden: dass er sich verzettelt. Das geschah im vergangenen Winter nach dem Saisonstart: «Nach Sölden habe ich mich komplett verloren.» Obwohl er sich davor eigentlich gut gefühlt hatte. Danach passte während der ganzen restlichen Saison nicht mehr viel zusammen. Die Probleme mit dem Servicemann gipfelten in Adelboden gar in einem kurzfristigen Rausschmiss. Aber auch dieses Problem scheint mittlerweile behoben. Noger, der seine zweite Saison mit Kästle-Ski in Angriff nimmt, lobt die Zusammenarbeit mit der Vorarlberger Firma. «Es läuft ausgezeichnet mit dem neuen Servicemann», sagt er.

Und so fährt der Wiler Riesenslalomspezialist mit positiven Eindrücken aus den Gletschertrainings mit Swiss-Ski nach Sölden, das er als Zwischenetappe sieht. «Die Rädchen fangen an, ineinander zu greifen.» Die Bestätigung in Form von Resultaten steht noch aus. Deshalb ist Noger in Bezug auf die Zielsetzung vorsichtig. Aber: «Zurück in die Top 30 will ich schon.» Diesem Ziel ordnet er alles unter. Noger sagt:

«Ich wüsste nicht, was ich in der Vorbereitung noch mehr hätte machen können.»