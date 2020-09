Kommentar Alex Freis Wechsel zum FC Wil ist ein Coup für die Ostschweizer – und ein guter Plan B für den Trainer Die überraschende Rochade ist perfekt: Nachdem Ciriaco Sforza vom FC Wil zum FC Basel wechselte, kommt nun Alex Frei, zuvor U21-Trainer in Basel, zum Ostschweizer Challenge-League-Club. Frei scheint im kleinen Trainerkarussell der ehemaligen Nationalspieler der Verlierer zu sein. Aber nur auf den ersten Blick. Ralf Streule 07.09.2020, 14.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ralf Streule, Sportredaktor. Ralph Ribi

Alex Frei hatte sich Chancen ausgerechnet, nach seinem Amt als Coach des Nachwuchsteams in Basel den nächsten Schritt zu machen und Trainer der ersten Mannschaft zu werden. Daraus wurde bekanntlich nichts, obschon der Vertrag schon bereit lag. Interne Querelen liessen Frei den Bettel hinschmeissen. Angebote von Clubs aus der 2. Bundesliga hatte Frei dem Vernehmen nach im vergangenen Jahr abgelehnt – um sich für ein höheres Amt im FC Basel frei zu halten. So gesehen wird Freis Engagement beim Challenge-League-Klub FC Wil zum Rückschritt.

Alex Frei gilt, wie sein Vorgänger Ciriaco Sforza, als guter Ausbildner. Urs Lindt / freshfocus

Das perfekte Umfeld, die Trainerkarriere zu lancieren

Aber: Freis Situation in den kommenden Monaten wird wohl weit angenehmer sein als jene Sforzas. Im Gegensatz zu Basel herrscht in Wil viel Ruhe – hier wird er viel Zeit haben, ohne grossen Druck seine Vorstellungen umzusetzen. Er wird Verantwortung übernehmen können, gleichzeitig zu einem Teil auch Sportchef sein. Es ist für Frei das perfekte Umfeld, in die Rolle als Profitrainer hineinzuwachsen und sich für Höheres zu beweisen. Dass der FC Wil ein Sprungbrett werden kann für Trainer, haben nicht nur Sforza, sondern in früheren Zeiten schon Marcel Koller oder Christian Gross bewiesen – zwei der grössten Schweizer der jüngeren Vergangenheit überhaupt. Der FC Wil muss für Frei also keine schlechte Wahl sein. Auch wenn er aus lohntechnischer Sicht gewisse Abstriche machen wird.

Und für den FC Wil, der nach Sforza gleich den nächsten erfolgreichen Nationalspieler ins Traineramt hievt, ist der Wechsel klar als Erfolg zu werten. Ein Mann mit Erfahrung war gefragt. Einer, der den Schweizer Fussball kennt. Und einer, der junge Spieler weiterbringt. Dass Frei dafür der richtige Mann ist, wird aus seinem Umfeld mehr als bestätigt. Das kleine Problem Wils wird nur sein: Als Sprungbrett-Verein wird er schon bald wieder auf der Suche nach dem nächsten Trainer sein. Man wird es in Wil mit Fassung tragen.