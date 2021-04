Marathon-Pacemaker Dominik Lobalu ist einer der schnellsten Langstreckenläufer im Land - doch Olympia ist für den Flüchtling aus St. Gallen vorerst in weiter Ferne Seit zwei Jahren lebt Dominik Lobalu, Flüchtling aus dem Südsudan, in der Ostschweiz. Beim LC Brühl macht der Langstreckenläufer grosse Fortschritte, den Vergleich mit den schnellsten des Landes braucht er nicht zu fürchten. Wettkämpfe an Grossanlässe sind für ihn als Flüchtling aber derzeit nur Wunschdenken. Heute darf er immerhin Marathon-Pacemaker sein. Ralf Streule 03.04.2021, 05.00 Uhr

Dominik Lobalu auf der Leichtathletikanlage im Neudorf in St. Gallen, wo er mit dem LC Brühl trainiert. Bild: Tobias Garcia (St.Gallen, 1. April 2021)

Donnerstagnachmittag im St.Galler Neudorf, für Dominik Lobalu steht auf der Leichtathletikanlage ein weiteres Training an. Zunächst aber läuft und posiert er für den Fotografen. «This is my homeground», sagt er. Und mit einem Lachen fügt er an: «Keiner läuft hier schneller.» Was selbstbewusst tönt, ist noch stark untertrieben. Als Langstreckenläufer ist er nicht nur im Neudorf, sondern auch landesweit kaum zu schlagen – in Frage kämen als Gegner nur Julien Wanders oder Tadesse Abraham. In dieser Liga ist Lobalu unterwegs, läuft aber noch etwas unter dem Radar.

Der Flüchtling aus dem Südsudan, der beim LC Brühl in St.Gallen trainiert, ist erst 23 Jahre alt – und macht seit seiner Ankunft in der Schweiz vor zwei Jahren riesige Fortschritte, wie es in seinem Umfeld heisst. Nur: Es fehlt Lobalu an Möglichkeiten, sein Talent auszuleben, dies nicht nur wegen Corona. Als erst vorläufig aufgenommenem Flüchtling ist es ihm sehr erschwert, an Läufen im Ausland teilzunehmen.

Dominik Lobalu in seinem «Homeground» im Neudorf. Tobias Garcia

Lobalu soll Schweizer nach Tokio bringen

Umso mehr freut sich Lobalu auf den Marathon in Belp, der heute mehreren Schweizern die Möglichkeit gibt, sich für Tokio 2021 zu qualifizieren (siehe Kasten). Lobalu ist als Tempomacher am Start – er wird auf den ersten 30 Kilometern jene Pace vorgeben, welche die Männer in 2:11:30 Stunden ins Ziel und nach Tokio bringen soll. Für Lobalu selbst ist Olympia ein Traum, den er frühestens in drei Jahren zu träumen wagt.

Marathon in Belp: Rechnen mit Schlumpf, hoffen auf Lehmann

Heute Samstag um 10 Uhr starten rund 20 Eliteläuferinnen und -läufer in Belp zu ihrem ersten Marathon seit Monaten. Mehrere streben die Olympialimite für Tokio an – bei flacher Strecke, idealen Temperaturen und mit Pacemakern wie Dominik Lobalu. Die ehemalige Steeple-Läuferin Fabienne Schlumpf (EM-Silber 2018 in Berlin) läuft in Belp ihren ersten Marathon im Wettkampfmodus und hat laut Trainer Michael Rüegg gute Chancen, die Limite von 2:29:30 zu knacken. Ebenso dürfte dies Helen Bekele schaffen. Vielleicht kann die in Genf wohnhafte und mit einem Schweizer verheiratete Äthiopierin bis zu den Spielen Ende Juli für die Schweiz starten. Im Juni beantragt sie die Einbürgerung. An der Limite versuchen sich auch Adrian Lehmann und Solomon Tesfamariam sowie die Flumserin Michèle Gantner. Der Thurgauer Patrik Wägeli verpasste die Limite von 2:11:30 kürzlich in Dresden knapp. Tadesse Abraham ist qualifiziert und zieht als Olympiatest einen späteren Lauf in Betracht. (rst)

Im Frühjahr 2019 ist Lobalu in der Schweiz angekommen, er setzte sich nach einem Rennen in Genf ab und beantragte Asyl, kam ins Asylzentrum in Ennetbühl im Toggenburg. Seither hat sich für Lobalu vieles verändert. Er lebt seit einiger Zeit in einer Wohngemeinschaft mit zwei anderen Flüchtlingen in Abtwil. Er absolviert täglich Deutschlektionen. Er hat im LC Brühl Laufkollegen gefunden.

Und vor allem: Unter Anleitung von Trainer Markus Hagmann, dem einst national sehr erfolgreichen St.Galler Langstreckenläufer, wird er schneller und schneller.

Hagmann: «Sein einziger Gegner ist das Elektrovelo»

Im Oktober an der Schweizer Halbmarathon-Meisterschaft gewann er das Rennen ausser Konkurrenz in 1:03:52 mit persönlichem, Kantons- und Klubrekord, trotz Bauchkrämpfen. Es war ein starkes Zeichen, wenn auch kein direkter Vergleich mit Abraham und Wanders, die damals an der Halbmarathon-WM unterwegs waren. Wettkampfziel für 2021 sei ein Halbmarathon, irgendwo in der Schweiz, sagt Lobalu. Früher oder später möchte er über 21 km die Stundengrenze knacken.

Dominik Lobalu bei seinem Sieg an der Halbmarathon-Schweizer-Meisterschaft in Belp. Ulf Schiller/Freshfocus / athletix

Trainer Hagmann sagt, anspielend auf die fehlenden Wettkämpfe: «Sein einziger Gegner ist das Elektrovelo.» Es ist Hagmann selbst, der Lobalu an Wochenenden bei Tempoläufen auf dem Velo begleitet – zwischen Abtwil und Gossau, nicht selten mit über 20 km/h. Die Trainings tragen Früchte, nicht nur sportlich. Mit «On» hat Lobalu einen Schweizer Sponsor gefunden. Vieles ist angerichtet für eine grosse Karriere. Wäre nicht der Flüchtlingsstatus. Schweizer werden kann Lobalu kaum vor 2030. Und als Flüchtling ohne Bindung zum vom IOC anerkannten Refugee-Team in Kenia ist ihm vorerst keine Olympia-Teilnahme möglich. Nach seiner Flucht aus Südsudan war er zwar Teil jenes IOC-Refugee-Teams in Kenia, startete 2017 im Flüchtlingsstatus über 1500 m an der WM in London. Da Prämien oft in den Taschen korrupter Manager landeten, setzte sich Lobalu aber vom Team ab.

B-Ausweis könnte den Weg nach Paris 2024 ebnen

Lobalu und sein Trainer geben aber nicht auf. Hagmann sagt: «Ob er in Kenia oder hier trainiert, sollte doch keinen Unterschied machen.» Lobalu hofft, bald den B-Ausweis zu erhalten, was den Weg ebnen könnte, sich als anerkannter Flüchtling beim IOC für eine Olympia-Teilnahme zu bewerben, für Paris 2024. Für den B-Status muss er sein Deutsch weiter verbessern – und seinen Lebensunterhalt mittelfristig selber bestreiten können. Was möglich wäre, wenn er an Wettkämpfen teilnehmen könnte. Ein Teufelskreis – den er durchbrechen will.

Wenn er seinen ehemaligen Laufkollegen aus Kenia von seiner Trainings-Pace schreibt, staunen diese. Lobalu sagt: «Alle hatten behauptet, dass ich in der Schweiz langsamer werde. Sie lagen falsch.» Noch stehe aber viel Arbeit an, sagt Hagmann. Nicht nur Tempoläufe, sondern mehr Umfänge und Techniktrainings seien gefragt. Auch diesen Schritt wird Lobalu machen. Und vielleicht kann er irgendwann sagen: «Keiner läuft in der Schweiz schneller.»