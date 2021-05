Abstiegskampf Das grosse Zittern in der Super League: Was für den FC St.Gallen spricht – und was für die anderen vier Abstiegskandidaten Nach 31 Runden kämpft die halbe Super League um die sportliche Existenz. Wer muss in den sauren Apfel beissen? Wir beurteilen die Teams im Kampf gegen die zwei unbeliebtesten Plätze – Abstieg und Barrage. Für St.Gallen geht es heute ab 20.30 Uhr gegen den FC Basel. Ralf Streule und Christian Brägger 01.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

FC St. Gallen – verflixtes Jahr

Nach 13 Runden lag der FC St. Gallen 17 Punkte vor Vaduz und deren 11 vor Sion. Eigentlich erstaunlich, dass er nach diesem starken Saisonstart überhaupt noch in den Abstiegskampf geraten konnte. Doch die Rückrundenbilanz ist mager. Zwar haben die St. Galler in der Jahrestabelle den letzten Platz an den FC Zürich abgeben können. Mit 17 Punkten aus 18 Meisterschaftsspielen im 2021 ist die Ausbeute dennoch bedenklich.

Mit dem 1:0-Krampfsieg gegen den FC Vaduz haben sich die St. Galler immerhin vorerst das Ärgste vom Leib halten können. Gut möglich, dass dieser Sieg viel Mumm gibt – nachdem zuvor viele Spiele trotz ansprechender Leistungen verloren gegangen waren. St. Gallens Manko bleibt die Chancenauswertung. Die St. Galler zählen nach YB die meisten Abschlussversuche – die prozentuale Torausbeute ist aber bei keinem anderen Team schwächer.

Der Trumpf bleibt das Mentale: Auch nach Niederlagen kam nie der Eindruck einer gebrochenen Mannschaft auf. Und auch der Optimismus bleibt gross: Zeidler sprach an der gestrigen PK vor dem Spiel in Basel von «sieben Partien in 24 Tagen» – und zählte dabei gleich auch den Cupfinal mit. Die Hauptfrage wird sein: Beflügelt der Cup das Team? Oder kommt die St. Galler die mentale Doppelbelastung in den letzten Runden doch noch teuer zu stehen?

Prognose: Es wird eng – eine kapitale Partie dürfte das Heimspiel in einer Woche gegen Sion werden. Es reicht für den siebten Platz, den Punkten aus der Hinrunde sei Dank.

Restprogramm: Basel (a), Sion (h), Zürich (a), Lausanne (h), Servette (a)

Mit vollem Tank nach Basel Heute um 20.30 Uhr beginnt für den

FC St. Gallen in Basel die dicht gedrängte Schlussphase in der Meisterschaft. Fehlen werden Basil Stillhart (gesperrt) sowie der an Covid-19 erkrankte Élie Youan. Ob Jordi Quintillà mittun kann, ist nach seiner Erkrankung ebenso fraglich. Offen ist, ob Zeidler mit Blick auf den Cup-Halbfinal vom Mittwoch gegen Servette weitere Spieler schonen wird. Immerhin seien die Batterien nach der einwöchigen Pause wieder aufgeladen, sagt Zeidler, der das Cupspiel noch nicht in den Fokus rücken will. Bereits am Dienstag werden die St. Galler in die Westschweiz reisen. (rst)





Mögliche FCSG-Formation

Zigi; Cabral, Stergiou, Fazliji, Muheim; Görtler, Quintillà, Ruiz; Guillemenot; Adamu, Duah.

In gewissen Dingen lässt sich der FC Luzern in dieser Saison mit dem FC St. Gallen vergleichen. Da ist die offensive taktische Ausrichtung, der unverbraucht grosse Teamspirit trotz durchschnittlichen Abschneidens sowie die Lust auf attraktiven Fussball. 103 Tore sind in Spielen mit Luzerner Beteiligung in dieser Saison gefallen – so viele wie bei keinem anderen Team. Doch die Lust am Fussball brachte auch den Frust in der Tabelle. Die Defensive liess oft zu viel zu. Erst in den vergangenen drei Partien ging es wieder aufwärts.

Dem Abstiegsgespenst mit 39 Punkten also bereits entronnen? «Nein», sagt Präsident Stefan Wolf. Wie bei vielen anderen Mannschaften sei auch bei Luzern die Inkonstanz die einzige Konstante. «In den vergangenen drei Partien zeigte sich aber, dass wir unser attraktives Spiel auch durchziehen können, wenn wir etwas tiefer stehen.» Nebst dem Punktevorsprung ist für die Luzerner das Team die grösste Trumpfkarte, das gespickt ist mit «Mentalitätsmonstern», wie sie in Luzern gerne sagen. Zum Beispiel mit Goalie Marius Müller oder Pascal Schürpf. Für die Luzerner spricht laut Wolf auch, dass sie den Schwung aus dem knappen Sieg im Cup-Viertelfinal gegen Lugano mitnehmen konnten.

Prognose: Die sechs Punkte Vorsprung auf den Barrageplatz sind ein gutes Polster – da aber Direktbegegnungen gegen Vaduz und Sion sowie die Partie bei YB noch anstehen, ist hier das letzte Wort noch nicht gesprochen. Dennoch: Luzern wird die wohl nötigen zwei, drei Punkte noch holen und in der Tabelle sogar an Lausanne vorbeiziehen.

Restprogramm: Vaduz (a), Servette (h), Sion (a), YB (a), Lugano (h)

Stärken? Thomas Schifferle, als jahrzehntelanger FCZ-Berichterstatter für den «Tages-Anzeiger» von Klubpräsident Ancillo Canepa ungeliebt wie gemieden, muss lange laut lachen. Dann sammelt sich Schifferle, sagt: «Wenn Zürich so defensiv agieren würde wie zu Beginn, als Trainer Rizzo übernahm, könnte es ein gutes Team sein.» Für diese Stabilität müsste der verletzte Lasse Sobiech wieder mittun können, doch das wird in dieser Saison nicht mehr der Fall sein. Zürich befindet sich im Sinkflug, seit Rizzo begonnen hat, das Team entwickeln zu wollen.

Zuletzt gab es elf Spiele mit nur einem Sieg, und es ist augenscheinlich, dass der Klub ein ziemliches Qualitätsproblem in der Offensive hat. Das konnte auch Blerim Dzemaili nicht lösen, vielmehr ist er Teil des Problems, sein Einbau in die Mannschaft nicht gelungen, weil er selten über 90 Minuten rennen mag und doch viel zu viel will, wie die vielen gelben Karten wegen Reklamierens zeigen. Schifferle sagt: «Und Rizzo wirkt überfordert ob der bedrohlichen Situation, ich hoffe, er kommuniziert intern besser wie extern.»

Prognose: Zürich hat den Anspruch, weit oben in der Tabelle zu stehen. In einer Liga, in der man mit zwei Siegen nahezu um den Europacupplatz spielt, ist es fraglich, ob es bereit ist, die neue Rolle anzunehmen. Es dürfte knapp reichen für den rettenden achten Platz.



Restprogramm: Lugano (h), Lausanne (a), St. Gallen (h), Basel (a), Vaduz (h)

«Die jüngste Niederlage in St. Gallen war dumm und vermeidbar, sie wirft uns aber nicht aus der Bahn», sagt Franz Burgmeier. Der Vaduz-Sportchef glaubt unbeirrt an den Ligaerhalt, die Liechtensteiner sind mit 26 Punkten aus 18 Spielen drittbeste Mannschaft des Jahres. Mit drei Innenverteidigern agiert sie defensiv solide, das Kollektiv, die Mentalität und der gesunde Konkurrenzkampf zeichnen sie wie im Vorjahr in der Challenge League aus, und Burgmeier sagt: «Wir haben bewiesen, dass wir in der Super League mithalten können.»

Doch das Manko, nach dem Aufstieg mangels finanzieller Möglichkeiten keinen Topstürmer verpflichtet zu haben, spüren sie im Ländle quasi in jedem Spiel; bester Torschütze mit sechs Toren ist Verteidiger Joël Schmied. Eine letzte Trumpfkarte für Burgmeier ist der Teamspirit, jeder Spieler gönne dem anderen den Erfolg. «Nun warten fünf Finalspiele auf uns, aber das kennen wir ja seit Saisonbeginn», sagt er.

Prognose: Das 0:1 gegen ein schwaches St. Gallen könnte im FC Vaduz einen Bruch verursacht haben. Burgmeier sagt, dass die negativen Tipps der Experten Auftrieb seien sowie Moral gäben, es allen zu beweisen. Trotzdem, auch mit Blick auf das Restprogramm: Wir tippen den Klub auf den letzten Platz.

Restprogramm: Luzern (h), Lugano (a), YB (h), Servette (h), Zürich (a)

Vor vier Runden noch war der FC Sion tief im Sumpf. Selbst Patron Christian Constantin schien nicht mehr an den Ligaerhalt zu glauben. Tot sei die Mannschaft, liess er sich zitieren, als sein Team in Vaduz mit 0:3 verlor. In den Runden zuvor hatte der Präsident zu seinem altbekannten Notbremse-Mittel gegriffen: Coach Fabio Grosso, offensichtlich ein weiteres von vielen Trainer-Missverständnissen im Wallis, musste gehen. Marco Walker kam. Es passierte: zunächst wenig in diesem zusammengewürfelten Team.

Nun aber scheinen die Walliser doch noch einmal im Kampf um den Ligaerhalt mittun zu können, sie reissen sich am Riemen. Eine grosse Rolle spielt dabei Guillaume Hoarau. Der legendäre Ex-YB-Stürmer war zwar Anfang Saison ebenfalls schnell auf die Liste von Constantins Fehlkäufen verbannt worden. Bis Walker wieder auf ihn setzte. Der 37-Jährige traf beim 2:2 gegen Zürich – und gleich zweimal beim 5:3 gegen Servette. Man wittert Morgenluft im Constantin-Land.

Prognose: Die Walliser nehmen den Schwung mit in die letzten Partien, was ihnen immerhin den Barrageplatz einbringt. Dort wird’s aber – wohl gegen Thun – ungemütlich.



Restprogramm: Lausanne (h), St.Gallen (a), Luzern (h), Lugano (a), Basel (h)