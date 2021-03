Abgang des Captains Jordi Quintillà verlässt den FCSG nach dieser Saison ablösefrei: Eine Erfolgsgeschichte ohne glückliches Ende Was sich abgezeichnet hat, ist seit Freitagmittag offiziell: Der FC St.Gallen verliert nach dieser Saison seinen Captain Jordi Quintillà. Der 27-jährige Spanier nimmt nach drei Jahren das Angebot einer Vertragsverlängerung nicht an. Wohin Quintillà wechselt, ist offen. Der FC St. Gallen aber muss den Mittelfeldspieler ablösefrei ziehen lassen. Wie konnte es soweit kommen? Patricia Loher 12.03.2021, 19.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jordi Quintillà ist seit dieser Saison Captain des FC St.Gallen. Daniela Frutiger/Freshfocus

Die drei Jahre des früheren Barcelona-Juniors in der Ostschweiz sind eine Erfolgsgeschichte. Auf ein glückliches Ende aber hoffte der FC St.Gallen vergebens.

Es soll in den vergangenen Monaten das eine oder andere Angebot von anderen Klubs für Quintillà gegeben haben. Aber offenbar waren die Offerten zu wenig gut, um den Schritt zu wagen, einen Schlüsselspieler mitten in der Saison abzugeben.

St.Gallen nahm das Risiko in Kauf

Es galt abzuwägen: Was verlieren wir auf dem Platz? Was gewinnen wir finanziell? Der FC St. Gallen gewichtete den sportlichen Verlust höher und nahm damit das Risiko in Kauf, in diesem Sommer an einem Transfer des Mittelfeldspielers keinen Rappen zu verdienen.

Denn die Verantwortlichen waren sich bewusst: Nach drei guten Saisons in St.Gallen und mit 27 Jahren könnte für den Captain der Zeitpunkt kommen, weiterzuziehen.

Es könnte eintreffen, dass Quintillà keinen neuen Kontrakt unterzeichnet, um in seiner Karriere erstmals einen Vertrag zu erhalten, der einem Jackpot gleichkommt. Und offenbar liegen dem Spieler nun Angebote vor, die ihm reizvoll erscheinen.

Möglicherweise hat er auch erkannt, dass ein zweiter Platz mit St. Gallen eher die Ausnahme denn die Regel ist. Der FC St. Gallen jedenfalls ist laut Präsident Matthias Hüppi mit der Offerte für den Spieler bis an die Schmerzgrenze gegangen.

Aber es ist halt auch nicht neu, dass diese finanzielle Schmerzgrenze der Ostschweizer bei einem Budget von 7,6 Millionen Franken nur schon innerhalb der Schweiz deutlich tiefer liegt als bei anderen Klubs.

Eine der Entdeckungen der Super League

Quintillà, der unterdessen perfekt Deutsch spricht und in diesem Jahr zwei Trainingslager für Kinder im Gründenmoos organisiert, hat vor allem in der vergangenen Saison auf sich aufmerksam gemacht. Er war vielleicht die Entdeckung der Super League, cleverer Kopf des Vizemeisterteams, Anführer der jungen Wilden, starker Freistossschütze, ein umsichtiger sowie spielstarker Regisseur.

Viel verdient haben dürfte Quintillà in seiner Karriere allerdings nie. Nach seiner Zeit in der legendären Nachwuchsabteilung La Masia in Barcelona und Trainings mit Lionel Messi und unter Pep Guardiola spielte er in tiefen spanischen Ligen, dann für Ajaccio, für Kansas City, für Puerto Rico und war zwischenzeitlich gar ohne Vertrag.

Zuletzt sagte er gegenüber dem Magazin «Zwölf»: «In meiner Karriere war es nie so, dass sich Klubs um mich gerissen haben. Im Gegenteil: Ich musste immer selber nach einem neuen Klub suchen.»

So ist es in Anbetracht dieser Geschichte verständlich, dass Quintillà nun die Chance nutzen will, die er sich in St.Gallen erarbeitet hat. Und keine Überraschung ist, dass die halbe Super League den Spanier auf dem Notizzettel hat.

Aber wenn man in der Ostschweiz schon zähneknirschend hinnehmen muss, an einem Transfer nichts zu verdienen, so hoffen die Fans wenigstens, Quintillà möge ins Ausland und nicht zu einem Konkurrenten wechseln.

Sportlich wird der Spanier trotz zuletzt durchzogener Auftritte eine grosse Lücke hinterlassen. Doch weil die Absage des Captains Trainer Peter Zeidler und Sportchef Alain Sutter nicht unvorbereitet getroffen hat, dürften sie den Markt nach einem Nachfolger schon länger sondieren.

Wecken auch andere Spieler Interesse?

Langsam, aber sicher passiert nun, was nach der vergangenen starken Saison erwartet werden musste: Das Team erhält je länger, je mehr ein neues Gesicht. Quintillà ist nach Silvan Hefti, Cedric Itten und Ermedin Demirovic im vergangenen Sommer der vierte Leistungsträger der Vizemeistermannschaft, der den Klub verlässt.

Andere wie Leonidas Stergiou, Lukas Görtler oder auch Goalie Lawrence Ati Zigi dürften ebenfalls begehrt sein. Ihre Verträge haben allerdings eine längere Laufzeit als der Kontrakt von Quintillà.

St.Gallens Aushängeschild

Der Spanier ist ein Paradebeispiel für St. Gallens Konzept, Spieler, die irgendwo auf der Welt zwischen Stuhl und Bank gefallen sind, aufzustöbern, ihnen auf die Beine zu helfen und sie zu Leistungsträgern zu formen.

Das Geschäftsmodell ist aber nur dann erfolgreich, wenn die Akteure auch gewinnbringend weiterverkauft werden können.

In dieser Hinsicht ist das Konzept bei Captain Quintillà nicht aufgegangen. Das schmerzt in Zeiten fehlender Zuschauereinnahmen noch mehr als sonst.