Schwimmen: Christian Schreiber knackt mit 19 Schweizer Rekord.

Schwimmen Schweizer Rekord mit 19: Christian Schreiber schwimmt 60 Längen für die Ewigkeit Das St.Galler Schwimmtalent bricht den 20 Jahre alten Schweizer Kurzbahn-Rekord über 1500 Meter Freistil. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 25.11.2021, 22.34 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christian Schreiber posiert mit Gold und Silber. Bild: Tobias Garcia

Christian Schreiber hatte am vergangenen Samstag etwas im Gefühl, das er unbedingt loswerden musste. Also sagte er zu seinem Schwimmkollegen:

«Ich glaube, ich kann heute den Schweizer Rekord knacken.»

Der 19-jährige Schreiber hielt sein Wort, brach an der Schweizer Kurzbahn-Meisterschaft in Sursee in 15:08,23 Minuten den 20 Jahre alten Schweizer Rekord von Yves Platel um über drei Sekunden. Als er es geschafft hat, brechen beim St.Galler alle Dämme. Er klatscht mit der Hand dreimal ins Wasser und jubelt gemeinsam mit der ganzen Halle. Weil er auf seine Kontrahenten so viel Vorsprung herausgeschwommen hat, kann der Athlet des Schwimmvereins St.Gallen-Wittenbach den grössten Moment seiner bisherigen Karriere so richtig auskosten. «Ich habe schon ein paar Tränen verdrückt», sagt er.

Auch das Studium fordert ihn

Im Vorfeld deutete nicht viel auf die historische Leistung hin. Schreiber studiert seit diesem Sommer an der HSG Betriebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehre, wird auch dort stark gefordert. Nebenbei trainiert er bis zu 22 Stunden in der Woche, knapp 20 davon im Wasserbecken. Vor der Schweizer Meisterschaft kamen deshalb die Regeneration und der Schlaf etwas zu kurz. Der Vorteil: Schreiber trat in Sursee ohne grosse Erwartungen an. Vor allem auch, weil er sagt: «Die Kurzbahn ist eigentlich nicht so meins.» Ihm liegt das olympische 50-Meter-Becken besser, weil dort seine schwimmerischen Fähigkeiten besser zur Geltung kommen. Auf der Kurzbahn erhalten die Wendungen bei 60 Längen über 1500 m eine grössere Bedeutung. Doch nach dem ersten Rennen in Sursee, als Schreiber über 400 m Freistil seine Bestmarke um sieben Sekunden verbessert, merkt er: «Ich bin in Form.»

Konkurrenten müssen früh abreissen lassen

Das Rekordrennen am Samstag beginnt dann für den vor allem konditionell ausgezeichneten Schreiber optimal. Bereits nach 300 Metern verabschiedet er sich von seinen letzten Verfolgern. Obwohl noch 1200 Meter zu absolvieren sind, weiss Schreiber, dass er den Meistertitel auf sicher hat. Nach einem Drittel des Rennens merkt der 19-Jährige bei der Wende und dem Blick auf die Zeit, dass der Schweizer Rekord drin liegt. Doch plötzlich überkommt ihn die erste Krise. «Probier es trotzdem irgendwie», sagt er zu sich selbst. Und dann feuert ihn plötzlich die ganze Halle in Sursee an. Das Publikum spürt, dass etwas Besonderes möglich ist und der 20 Jahre alte Schweizer Rekord in Reichweite liegt. Das setzt bei Schreiber nochmals die letzten Energien frei. 200 Meter vor dem Ziel heisst es für ihn nur noch: «Vollgas.» Ob er den Rekord knackt, weiss er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Erst fünf Meter vor dem Ziel ist er sich sicher: «Ich schaffe es.» Für die letzten Züge hält er noch einmal den Atem an, um Zeit zu gewinnen. Am Ende leuchtet 15:08,23 auf der Anzeigetafel auf. «Der Rekord bedeutet mir unheimlich viel», sagt Schreiber. Egal, was kommt, sein Name steht in den Geschichtsbüchern. «Das ist ein tolles Gefühl.» Und eine Bestätigung, dass er sich auf dem richtigen Weg befinde.

Christian Schreiber gewann in Sursee Gold über 1500 m und Silber um 400 m Freistil. Bild: Tobias Garcia

Die Jagd nach dem nächsten Rekord

Es sei nicht immer einfach, morgens um 6 Uhr ins Becken zu springen. Aber das Gefühl nach den Trainings und die Erfolge entschädigten für die Kompromisse, die er als Spitzensportler eingehen muss. Wohin ihn die Reise in Zukunft führt, weiss Schreiber nicht. Neben seiner Spezialdisziplin 1500 m Freistil verfolgt er auch über 400 m Freistil und über 10 km in der Sparte Open Water seine Ziele. Im Optimalfall will er sich dereinst in einer dieser Disziplinen für Olympia qualifizieren. Das geht aber nur über die Langbahn, wo im März die Schweizer Meisterschaften anstehen. Schreiber vielsagend: «Über 1500 Meter gibt es auch dort einen relativ alten Rekord.» Unmöglich scheint für Schreiber auch dieses Ziel nicht zu sein.