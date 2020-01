3:2 im Test gegen Ostende - FC St.Gallen mit erstem Sieg im neuen Jahr Der FC St.Gallen dreht in der Schlussphase das verloren geglaubte letzte Testspiel gegen den KV Ostende. Damit fliegen die Ostschweizer am Dienstag mit einem ungleich positiveren Gefühl nach Hause. Christian Brägger 13.01.2020, 17.18 Uhr

Lukas Görtler scheitert mit seinem Abschluss. Bild: Manuel Nagel

Vor den Augen von Scouts des SC Freiburg zeigten die St.Galler zum Abschluss des Trainingslagers gegen KV Ostende lange keine gute Leistung. Die Müdigkeit am letzten Tag des neuntägigen Trainingslagers war den Spielern anzusehen, auch fehlten einige wie Silvan Hefti (Hüftprobleme) angeschlagen.

Und so gerieten die Ostschweizer, bei denen Testgoalie Shamal George das Gehäuse in der ersten Halbzeit hütete, wie gegen Ingolstadt früh in Rückstand. Ein schöner Treffer von Jérémy Guillemenot nach noch schönerem Pass von Jordi Quintillà brachte in der 9.Minute jedoch schnell den Ausgleich. Vor der Pause war es aber erneut der 14. der höchsten belgischen Liga, der in einer an Höhepunkten armen Partie erneut vorlegte.

In der zweiten Halbzeit setzte St.Gallens Trainer Peter Zeidler auf ein paar neue Kräfte, doch der Spielfluss blieb auch jetzt bescheiden. Der eingewechselte Angelo Campos besass eine gute Chance zum Ausgleich, dieser gelang mit einem perfiden Weitschuss in der 84. André Ribeiro. Und gar zwei Minuten später sicherte Lukas Görtler mit seinem Schuss den Sieg.

Damit beendet der FC St.Gallen das dritte Testspiel des Jahres erstmals als Sieger. Richtig zu überzeugen wusste er nur gegen Bayer Leverkusen, doch die kämpferische Einstellung in der Schlussphase gegen Ostende gefiel. Damit fliegt die Mannschaft am Dienstagmorgen mit dem Gefühl eines Sieges von Alicante in die Schweizer Heimat nach Zürich.

St.Gallen - Ostende 1:2 (1:2)

La Manga - 30 Zuschauer.

Tore: 3. Sylla 0:1. 7. Guillemenot (Quintillà) 1:1. 39. Sakala. 84. Ribeiro 2:2. 86. Görtler 3:2.

FC St.Gallen: George (46. Abaz); Staubli (46. Bakayoko), Stergiou (64. Vilotic), Letard (46. Ajeti), Muheim; Görtler, Quintillà, Ruiz (77.Solimando); Itten (64. Ribeiro), Guillemenot (77. Campos), Demirovic (46. Babic).

Bemerkungen: St.Gallen erste Halbzeit mit Testgoalie Shamal George. Costanzo und Fabiano verletzt. Hefti, Stojanovic, Kräuchi und Fazliji angeschlagen und nicht im Aufgebot.