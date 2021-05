3:2 gegen Chiasso - Der FC Wil sichert sich den Klassenerhalt Trotz einem frühen Rückstand bewahren die Wiler die Nerven und gewinnen mit 3:2 gegen Chiasso. Vor allem fussballerisch war der FC Wil phasenweise eine Klasse besser als sein Gegner. Gianluca Lombardi 11.05.2021, 23.44 Uhr

Der Jubel nach dem zwischenzeitlichen 3:1 war riesig. Foto: Gianluca Lombardi

Alex Frei hatte einen giftigen und aggressiven FC Wil angekündigt, der auf alles rennt was sich bewegt. Von diesem Orkan war in der Anfangsphase höchstens ein laues Lüftchen zu sehen. Die Strafe folgte auf dem Fuss. Nach einer Ecke genoss Merlin Hadzi alle Freiheiten, stieg am höchsten und köpfte zur Tessiner Führung ein. So hatte sich das hier niemand vorgestellt.