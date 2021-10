Handball: St.Otmar verliert gegen Pfadi Winterthur mit 30:35.

Handball St.Otmar verliert gegen Meister Pfadi 30:35 – trotz positiver Reaktion Die Leistungssteigerung nach der Pause verhalf St.Otmar in der NLA gegen Pfadi Winterthur nicht zu Punkten. Fritz Bischoff Jetzt kommentieren 10.10.2021, 21.26 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine entscheidende Szene: Der gross auftrumpfende Ariel Pietrasik (Mitte) muss das Spiel verletzt aufgeben. Bild: Michel Canonica

Als St.Otmar gegen Pfadi Winterthur in der mit 1000 Zuschauern gut gefüllten Sporthalle Kreuzbleiche zur Pause 13:18 zurücklag, kamen schlechte Erinnerungen an die Partie vom vergangenen Mittwoch in Zürich gegen GC Amicitia auf. Auch da lagen die St.Galler nach der Hälfte der Spielzeit mit fünf Toren (10:15) zurück und gingen am Ende mit 22:32 unter.

Da stellte sich gegen die Winterthurer die Frage, ob das Team von Trainer Zoltan Cordas das Debakel im Auswärtsspiel hatte verarbeiten können. Spätestens nach der zweiten Halbzeit war diese Frage mit einem Ja zu beantworten. Obgleich die zweiten 30 Minuten resultat- und leistungsmässig ausgeglichen verlaufen waren, reichte es am Ende für das Heimteam doch nicht zum Erfolgserlebnis.

Das Problem der Chancenauswertung

Die Gründe dafür sind mannigfach, doch einzelne Punkte wohl entscheidend. Da ist einmal die Chancenauswertung zu nennen. «Einerseits hatten wir zu viele schlechte und ungenaue Würfe auf das gegnerische Tor, anderseits erlaubten wir den Gästen zu viele einfache Tore», fasste Ariel Pietrasik zusammen. In seiner Analyse hätte er das «Wir» auch weglassen können, denn er war die grosse Ausnahme bezüglich Wurfauswertung. Bis zu seinem verletzungsbedingten Ausschneiden (wohl eine Überdehnung im linken Knie) in der 43. Minute hatte der 21-jährige Topskorer aus acht Abschlüssen auch acht Tore erzielt. Als er das Spielfeld verlassen musste, zeigte die Anzeigetafel den 22:23-Zwischenstand. St.Otmar hatte sich in dieser Phase wieder herangekämpft.

St.Otmars Kreisläufer Benjamin Geisser erzielte drei Treffer. Bild: Michel Canonica

Die Moral, der Kampf und die Einstellung stimmten im Gegensatz zum Spiel in Zürich. «Vor allem in der zweiten Halbzeit glaubten wir alle daran, punkten zu können», sagte David Fricker. Dies war unverkennbar. Die Spieler motivierten sich immer wieder gegenseitig, steckten Rückschläge immer wieder weg. Doch zu mehr als sieben Anschlusstreffern reichte es nicht. Der Ausgleich wollte einfach nie fallen.

Vier Penaltys nicht verwertet

Letztmals bestand beim 25:26 knapp zehn Minuten vor dem Ende die Möglichkeit dazu. Dass es nicht zum 26:26 kam, war bezeichnend für die Mängel im Spiel der St.Galler, denn ein Penalty wurde nicht verwertet. Gesamthaft waren es deren vier Siebenmeter-Möglichkeiten, die vergeben wurden. Mit einer solchen Quote ist ein Spiel kaum zu gewinnen. Ein anderer Wert, der auffallend war, ist der, dass das Heimteam achtmal die Torumrandung traf. Ob dies nun Unvermögen oder ganz einfach Pech war, bleibe dahingestellt. Sicher aber ist, dass die Fehlerquote St.Otmars gegen die Winterthurer kein Hinderungsgrund zum Erfolg gewesen wäre. Nur sechs unnötige Ballverluste waren zu verzeichnen.

Schwierigkeiten in der Defensive

Ein Problem war jedoch der Umstand, dass das Offensivspiel wie immer stark auf Andrija Pendic ausgerichtet war. Dies wussten auch die Zürcher und spielten schon früh eine Spezialbewachung auf den Regisseur und Torgaranten. Dies war dem Spiel und der Effizienz der St.Galler abträglich. Wäre dies noch zu verschmerzen gewesen, so waren es die meist eher einfachen Torerfolge von Pfadi nicht. «Wir bekamen es defensiv nicht in den Griff, die schnellen und vor allem einfachen Tore des Gegners zu unterbinden», stellte Pietrasik fest.

Die Winterthurer bewachten St.Otmars Regisseur Andrija Pendic eng. Bidl: Michel Canonica

Da nutzte auch die Unterstützung des gefesselten und gleichwohl stimmungsvollen Publikums nichts mehr. Ebenso wenig nutzte das wenn zum Teil auch nachvollziehbare Unverständnis ob einzelner Entscheide der beiden Schiedsrichter. «Wir wollen die Schuld für unsere Niederlage nicht bei den Spielleitern suchen. Wir Spieler müssen die Leistung bringen und diese war über die gesamten 60 Spielminuten nicht nur gut», resümierte Fricker nüchtern. Immerhin beinhaltete die Leistung St.Otmars gegen Pfadi Winterthur eine positive Reaktion zur desolaten Leistung gegen GC Amicitia. Dies vermag für die kommenden Aufgaben Zuversicht zu vermitteln.

Telegramm:

St.Otmar – Pfadi Winterthur 30:35 (13:18)

Kreuzbleiche – 1000 Zuschauer – Sr. Brunner/Salah.

Strafen: je viermal 2 Minuten gegen St.Otmar und Winterthur.

St.Otmar: Perazic/Bringolf; Hörler, Fricker (2), Gwerder (1), Pendic (6/2), Wüstner, Lakicevic, Geisser (3), Jurilj (1), Haas (3), Pietrasik (8), Kaiser (2/2), Gangl (2), Maros (1).

Pfadi Winterthur: Shamir/Wipf; Ott (1), Osterwalder, Schönfeldt, Sjöbrink, Pecoraro (2), Bechow (2), Störchli (4), Radovanovic (7/1), Jud (9/1), Bräm (1), Freivogel (1), Hadj Sadok (4), Leopold (4).

Bemerkungen: Verhältnis verschossener Penaltys: 4:1.